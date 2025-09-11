Le dispararon al secretario de Seguridad de Amozoc cuando se investigaba a grupo que desapareció a 12 habitantes del municipio

Un grupo armado atacó la tarde de este miércoles al secretario de Seguridad Ciudadana (SSC) de Amozoc, José Luis Corrales, cuando encabezaba un operativo de investigación sobre el grupo delictivo señalado de desaparecer a 12 habitantes del municipio. El hecho ocurrió en inmediaciones del Cessa, ubicado en el barrio de San Miguel.

Durante el tiroteo un presunto agresor perdió la vida, mientras que Corrales resultó herido y fue atendido en el lugar por paramédicos, quienes lo trasladaron de emergencia a un hospital privado. Su estado de salud se reporta estable y fuera de peligro.

Los hechos se registraron cerca de las 14 horas, cuando policías municipales e integrantes de la Secretaría de Marina (Semar) realizaban patrullajes en la zona de San Miguel en busca de indicios vinculados a las desapariciones. En ese momento detectaron un vehículo sospechoso y al ordenarle detenerse, los tripulantes respondieron con disparos contra los uniformados.

De inmediato, los agentes se replegaron y repelieron la agresión. En la balacera, el titular de la SSC municipal resultó lesionado, en tanto que uno de los civiles armados fue abatido y quedó tendido sobre el asfalto. El resto del comando huyó tras la caída de su compañero.

Ante la emergencia, paramédicos acudieron de inmediato y brindaron atención prehospitalaria al secretario, quien fue estabilizado y trasladado a un nosocomio privado. Mientras tanto, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en coordinación con la Semar, desplegó un operativo de búsqueda de los agresores, aunque hasta el momento no se reportan detenciones.

La cercanía del ataque con la Escuela Secundaria Técnica No. 90 obligó a resguardar a estudiantes y personal docente por más de una hora como medida preventiva.

Vecinos de Amozoc relataron que el martes por la noche autoridades estatales y federales realizaron cateos en inmuebles cercanos al colegio Miguel Cástulo. De acuerdo con fuentes cercanas al caso, estas acciones estarían relacionadas con la agresión armada contra policías y marinos, pues habrían sido inspeccionadas al menos cinco casas, entre ellas las de dos hombres identificados con los alias de “El Caras” y “El Pachuco”.

Información de la Fiscalía General del estado de Puebla (FGE) señala que “El Caras” es considerado el principal sospechoso de reclutar a 11 varones, de entre 17 y 30 años, y a una mujer de 35, mediante una falsa oferta laboral para actividades delictivas.

Las investigaciones también apuntan a tres células criminales, Los Nava, Chakas ZZZ y UR04, como responsables de haber proporcionado “entrenamiento” a las personas privadas de la libertad.

Cabe recordar que entre el 10 y 11 de agosto, los 11 hombres y la mujer desaparecieron tras salir de sus viviendas en Amozoc con la promesa de salarios superiores al promedio y prestaciones de ley. En su momento, las víctimas advirtieron a sus familiares que no podrían regresar de inmediato, pues estarían ausentes entre tres días y una semana, algo que nunca ocurrió.

Las familias denunciaron la desaparición y, a casi un mes de los hechos, la FGE desplegó un operativo de búsqueda. Como parte de esas acciones, detuvo a 11 personas y decomisó inmuebles, armas y droga vinculados a las células investigadas.

El lunes pasado, la fiscal general del estado, Idamis Pastor Betancourt, confirmó que 11 de los 12 desaparecidos habían sido liberados por el grupo criminal debido a la presión de los operativos.

Desde entonces, Amozoc permanece bajo una fuerte presencia de fuerzas municipales, estatales y federales, que continúan las investigaciones para identificar y capturar a los responsables de las desapariciones y ahora del ataque armado registrado esta tarde.