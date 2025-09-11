Jueves, septiembre 11, 2025
NoticiasSociedad y Justicia

Le dispararon al secretario de Seguridad de Amozoc cuando se investigaba a grupo que desapareció a 12 habitantes del municipio

Un civil murió en el enfrentamiento; el titular de la SSC se reporta fuera de peligro

Balean a secretario de Seguridad de Amozoc cuando se investigaba a grupo que desapareció a 12 habitantes del municipio
Balean a secretario de Seguridad de Amozoc cuando se investigaba a grupo que desapareció a 12 habitantes del municipio. Foto ES IMAGEN
Isaí Pérez Guarneros

Un grupo armado atacó la tarde de este miércoles al secretario de Seguridad Ciudadana (SSC) de Amozoc, José Luis Corrales, cuando encabezaba un operativo de investigación sobre el grupo delictivo señalado de desaparecer a 12 habitantes del municipio. El hecho ocurrió en inmediaciones del Cessa, ubicado en el barrio de San Miguel.

Durante el tiroteo un presunto agresor perdió la vida, mientras que Corrales resultó herido y fue atendido en el lugar por paramédicos, quienes lo trasladaron de emergencia a un hospital privado. Su estado de salud se reporta estable y fuera de peligro.

Los hechos se registraron cerca de las 14 horas, cuando policías municipales e integrantes de la Secretaría de Marina (Semar) realizaban patrullajes en la zona de San Miguel en busca de indicios vinculados a las desapariciones. En ese momento detectaron un vehículo sospechoso y al ordenarle detenerse, los tripulantes respondieron con disparos contra los uniformados.

De inmediato, los agentes se replegaron y repelieron la agresión. En la balacera, el titular de la SSC municipal resultó lesionado, en tanto que uno de los civiles armados fue abatido y quedó tendido sobre el asfalto. El resto del comando huyó tras la caída de su compañero.

Ante la emergencia, paramédicos acudieron de inmediato y brindaron atención prehospitalaria al secretario, quien fue estabilizado y trasladado a un nosocomio privado. Mientras tanto, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en coordinación con la Semar, desplegó un operativo de búsqueda de los agresores, aunque hasta el momento no se reportan detenciones.

La cercanía del ataque con la Escuela Secundaria Técnica No. 90 obligó a resguardar a estudiantes y personal docente por más de una hora como medida preventiva.

Vecinos de Amozoc relataron que el martes por la noche autoridades estatales y federales realizaron cateos en inmuebles cercanos al colegio Miguel Cástulo. De acuerdo con fuentes cercanas al caso, estas acciones estarían relacionadas con la agresión armada contra policías y marinos, pues habrían sido inspeccionadas al menos cinco casas, entre ellas las de dos hombres identificados con los alias de “El Caras” y “El Pachuco”.

Información de la Fiscalía General del estado de Puebla (FGE) señala que “El Caras” es considerado el principal sospechoso de reclutar a 11 varones, de entre 17 y 30 años, y a una mujer de 35, mediante una falsa oferta laboral para actividades delictivas.

Las investigaciones también apuntan a tres células criminales, Los Nava, Chakas ZZZ y UR04, como responsables de haber proporcionado “entrenamiento” a las personas privadas de la libertad.

Cabe recordar que entre el 10 y 11 de agosto, los 11 hombres y la mujer desaparecieron tras salir de sus viviendas en Amozoc con la promesa de salarios superiores al promedio y prestaciones de ley. En su momento, las víctimas advirtieron a sus familiares que no podrían regresar de inmediato, pues estarían ausentes entre tres días y una semana, algo que nunca ocurrió.

Las familias denunciaron la desaparición y, a casi un mes de los hechos, la FGE desplegó un operativo de búsqueda. Como parte de esas acciones, detuvo a 11 personas y decomisó inmuebles, armas y droga vinculados a las células investigadas.

El lunes pasado, la fiscal general del estado, Idamis Pastor Betancourt, confirmó que 11 de los 12 desaparecidos habían sido liberados por el grupo criminal debido a la presión de los operativos.

Desde entonces, Amozoc permanece bajo una fuerte presencia de fuerzas municipales, estatales y federales, que continúan las investigaciones para identificar y capturar a los responsables de las desapariciones y ahora del ataque armado registrado esta tarde.

Temas

Más noticias

Internacional

Bautismo de fuego contra nuevo primer ministro francés; protestas dejan 250 detenidos

La Jornada -
Ap París. Manifestantes bloquearon carreteras, provocaron incendios y enfrentaron ráfagas de gas lacrimógeno de la policía este miércoles en París y en otras partes de Francia,...
Nacional

Asciende a 57 el número de heridos por explosión de pipa, 19 de ellos graves: Clara Brugada

La Jornada -
Ciudad de México. La jefa de Gobierno, Clara Brugada informó esta tarde que a consecuencia de la explosión de una pipa, resultaron 57 personas...

Últimas

Últimas

Relacionadas

FGR revisa gasolineras de la zona metropolitana por venta de huachicol

Isaí Pérez Guarneros -
Autoridades federales, coordinadas por la Fiscalía General de la República (FGR), desplegaron un operativo simultáneo en varias gasolineras de la zona metropolitana de Puebla,...

Ejecución de matrimonio en Azumiatla se investiga como “ajuste de cuentas”: FGE

Isaí Pérez Guarneros -
La Fiscalía General del estado de Puebla (FGE) descartó que el asesinato de un matrimonio ocurrido hace dos días en la colonia Santa Cruz...

Balean a secretario de Seguridad de Amozoc cuando se investigaba a grupo que desapareció a 12 habitantes del municipio

Isaí Pérez Guarneros -
Un grupo armado atacó esta tarde al secretario de Seguridad Pública del municipio de Amozoc, José Luis Corrales, cuando participaba en una operación conjunta...

Más noticias

Bombardeos israelíes matan al menos a 24 personas en Gaza

Isaí Pérez Guarneros -
Gaza. La Defensa Civil de Gaza informó el jueves de al menos 24 muertos en bombardeos israelíes en el territorio palestino, donde Israel bloquea la entrada de ayuda...

Reservas internacionales alcanzan nivel récord al cierre del año: BdeM

Isaí Pérez Guarneros -
La reserva internacional de divisas aumentó en 16 mil 27 millones de dólares en el transcurso de este año, para alcanzar un récord de...

La crisis en Bolivia, vinculada a la ruptura en el MAS, considera Luis Arce

Isaí Pérez Guarneros -
La Paz. El presidente de Bolivia, Luis Arce, acusó al ex mandatario Evo Morales (2006-2019) de ser la nueva derecha y de liderar un acoso político y económico...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025