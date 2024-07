“La violencia es irracional, enrarece el ambiente político”: AMLO

En una nueva condena al atentado en contra del virtual candidato presidencial Republicano, Donald Trump, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) consideró que la violencia es irracional, “ No ayuda, no resuelve, no beneficia. Al contrario, la violencia enrarece el ambiente político, produce miedo y desconfianza”.

También podría interesarte: Trump se siente casi mártir tras el ataque

En su conferencia dijo que la violencia es inhumana, subrayando que en una contienda política no podemos tratarnos como enemigos a destruir sino de adversarios a vencer. Comentó que él se enteró durante una gira en Puebla, cuando la virtual presidenta, Claudia Sheinbaum le comentó la noticia, por lo que comenzaron a buscar mayor información, lo que derivó en su mensaje en redes sociales condenando el hecho.

Desestimó que por ahora, este ataque pueda tener repercusiones en la economía mexicana y mundial, si bien es cierto que de haberse consumado, sí hubiera generado mucha incertidumbre no sólo en Estados Unidos o en México sino en todo el mundo. Recordó que en México el asesinato del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio generó mucha incertidumbre.

López Obrador mencionó que en Estados Unidos se han perpetrado varios atentados, como el que le quitó la vida al presidente John F Kennedy y posteriormente a su hermano Robert F Kennedy. También se asesinó al líder social Martin Luther King y se atentó contra el presidente Ronald Reagan.

También podría interesarte: Bombardea Israel por quinta vez escuela con refugiados