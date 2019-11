El gobierno estatal no tiene certeza de lo ocurrido a Lastiri, pero presume que fue secuestrado: SG

El titular de la Secretaría de Gobernación, Fernando Manzanilla Prieto, confirmó que no hay certeza de lo sucedido a Juan Carlos Lastiri Quirós, pero advirtió que desde que se supo de que un comando armado lo privó de su libertad, el gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta ordenó que el caso se asumiera como un secuestro.

El funcionario dijo que tuvo comunicación con el ex subsecretario federal a través de un conocido en común, apenas estuvo en su casa y se limitó a transmitirle su agradecimiento al mandatario estatal por estar pendiente de su situación, pero no brindó mayor información de lo que pasó.

“Yo supongo que fue privación de la libertad”, apuntó Manzanilla Prieto ante la insistencia de los reporteros, aclarando que no conocía más detalles sobre la suerte del político priista oriundo de Zacatlán.

Ante el cuestionamiento sobre la declaración del titular del Poder Ejecutivo, Luis Miguel Barbosa Huerta, sobre que Lastiri Quirós había sido detenido por la Fiscalía General de la República (FGR) y hasta ingresado al Centro de Reinserción Social Oriente, de la capital del país, el responsable de la política interior en la entidad aclaró que eso tuvo como propósito proteger la integridad física de Lastiri.

Agregó que la especie de la detención no solo fue manejada en Puebla sino en medios editados en la Ciudad de México.

Reveló que se enteró de la privación de la libertad del ex colaborador de Rosario Robles Berlanga, en los primeros minutos posteriores a los hechos, antes de la reunión diaria con el gabinete de seguridad y se lo comunicó al encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE), Gilberto Higueras Bernal, quien le señaló que no tenía información sobre el asunto y recomendó que el protocolo a seguir fuera abordarlo como secuestro.

“Yo hablé con Lastiri, a quien considero un viejo amigo. En este caso me buscaron a través de amigos en común cuando él había llegado a su casa, y lo que dijo es: ’oye, ya estoy aquí, regresé, estoy con mi seres queridos, te agradezco mucho que hayan estado pendientes y envía al gobernador un agradecimiento de mi parte”. Eso fue todo no hablé más. Yo lo que supongo es que fue privación ilegal de la libertad, para no entrar en detalles, porque fuera de eso no ha comentado nada”, concluyó el responsable de la política interior en el estado.