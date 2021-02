Las redes sociales se han convertido en el medio de comunicación, entretenimiento, e incluso educativo, más difundido e importante del capitalismo globalizado. En este momento, el número de usuarios de las distintas plataformas, alcanza los 3 mil 900 millones de personas, de los cuales, en México, Facebook cuenta con 85 millones de cuentas y twitter 11 millones.

El que actualmente la mitad de la población mundial esté incorporada a las redes hace de éstas, además del medio de comunicación y difusión más importante de la actualidad, un modelo de negocios cuyo valor de mercado, considerando el conjunto de empresas propietarias de las plataformas digitales (Alphabet (Google y YouTube), Facebook (WhatsApp e Instagram), Twitter, Snapchat y LinkedIn), alcanza en la Bolsa de Valores de Nueva York, 2.5 billones de dólares, que representan el 13 por ciento del valor total de las 2 mil 800 empresas listadas en esa Bolsa, la más importante del mundo, con una capitalización bursátil de 19 mil 60 billones de dólares. Ese valor deviene del hecho de que las compañías propietarias de las redes obtienen enormes ganancias que, en el caso de Facebook y Twitter, alcanzaron el año pasado, 30 mil millones y 2 mil millones de dólares, respectivamente.

Si bien esas poderosas empresas, en algunos casos, se han logrado poner de acuerdo, por ejemplo, para evitar la difusión de pornografía infantil o de mensajes de odio, hace unos días de manera arbitraria, twitter canceló cuentas de personas que apoyan al gobierno de la cuarta transformación, pero mantuvo las de quienes emiten mensajes de odio contra el presidente de la República. El hecho de que las empresas privadas puedan actuar de manera facciosa, y estén en posibilidades de aplicar de manera discrecional la censura selectiva, provocó la preocupación de los usuarios y desató un intenso debate sobre si era posible que las empresas privadas oligopólicas, que dominan el mercado de las redes, como twitter y facebook, pueden decidir lo que merece ser o no difundido; lo que debe o no ser conocido por los usuarios. El caso es que todas esas empresas y sus actividades carecen de cualquier regulación; con esto, los usuarios se encuentran a merced de las empresas y el consumidor individual poco puede hacer frente al poderío de esas transnacionales que manejan las redes, sobre todo porque para el usuario salir, de grado o por fuerza, de las plataformas hace más complicada la vida cotidiana por la omnipresencia de las redes y la búsqueda de información por la internet.

En este entorno, de la Cámara de Senadores surgió la propuesta de regular las redes sociales. El lunes 9 de febrero, el senador Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, presentó una iniciativa para reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que propone modificar tres artículos y añadir dos Capítulos, uno con 7 artículos y otro con uno sólo donde se indican las sanciones aplicables a quien viole la ley, todo con el propósito de regular las redes sociales. En la iniciativa, se propone que sea el Instituto Federal de Telecomunicaciones el que garantice el ejercicio de la libertad de expresión en el ciberespacio y establezca los criterios con los cuales las empresas puedan suspender o cancelar cuentas.

Por supuesto, la oposición de derecha, que responde por reflejo, se opuso a la iniciativa lamentando “que se quisiera censurar la comunicación digital” y demandaron que la iniciativa se discutiera en parlamento abierto, que les sirve no para una “discusión seria y documentada”, sino para denostar al presidente de la República y terminar diciendo que no se tomaron en cuanta sus propuestas. Esta derecha no quiere discutir, sino imponer lo que no logra en las cámaras. Es minoría, porque así lo decidió la ciudadanía y naufraga como oposición. El coordinador de los senadores del PRD, Miguel Ángel Mancera, por ejemplo, descubrió que regular las redes: “es un tema muy polémico”, mientras el senador priista, Manuel Añorve, afirmó sereno, como esperando pasar a la historia: el problema de regular las “benditas redes sociales…se debe analizar a fondo”, y aseguró que, a pesar de los abusos, no cree, que se requiera cortar de tajo la libertad de expresión” (La Jornada, 10.02.21, p. 4). Es decir, esta es mi postura y no la voy a cambiar. ¿Cómo iniciar un debate, donde una de las partes no está dispuesta a cambiar nada de su postura? Los panistas, que siempre traen su propio show, solo saben decir no a las iniciativas del presidente o de Morena, “cualquier otra cosa, menos lo que proponga Morena”. En estas circunstancias, resulta muy difícil que se produzca el debate “sin descalificaciones sin adjetivar, basado en argumentos que sean precisos, objetivos, es decir, un debate profesional, serio, inteligente…” Sencillamente, imposible.

Por su parte, el presidente López Obrador en la mañanera del miércoles 10 de febrero, enfatizó su postura de preservar la plena expresión en las redes sociales. Y critico a las empresas que manejan las redes de pretender censurar sin tener atribuciones legales y no pueden representar el interés de los ciudadanos en tanto no son gobierno legal y legítimamente constituido, sino empresas cuyo objetivo es el lucro. Para el Presidente, se debe dejar a los usuarios dilucidar la ofensa de la crítica honesta y decidir a cuál de las distintas expresiones seguir.

Ricardo Monreal, afirma que la consulta seguirá adelante. Si del debate se concluyera que resulta pertinente regular las redes sociales, ésta regulación debe ser llevada a cabo por el gobierno con la participación de la sociedad, reconociendo la dificultad que significa darle carácter nacional a un fenómeno global. Sin duda, para la izquierda y las fuerzas progresistas cualquier regulación de las redes debe ser una regulación social, que debe tener presente el interés nacional, evite la circulación de noticias falsas, además de garantizar el respeto irrestricto al derecho y el libre acceso a la información que, junto con la libertad de expresión, son derechos reconocidos constitucionalmente e inviolables.