Las razones del corazón

Como eslabón concluyente y visible de un trabajo de equipo, son los actores, convertidos en personajes, quienes llevan el peso y la responsabilidad de que un argumento cinematográfico resulte claro, convincente y creíble para las audiencias.

En esa lógica, sobra decir que las buenas actuaciones –muchas veces, superlativas– siempre se disfrutan, siendo las más íntimas y “contenidas”, en su sutileza, tal vez las más difíciles. Ahora mismo hay un buen ejemplo en cartelera: el film británico Un amor memorable ( Supernova ), escrita y dirigida por Harry MacQueen, actuada a gran nivel por Stanley Tucci y Colin Firth. Presenta a Tusker (Tucci) y Sam (Firth), artistas sesentones que han sido feliz pareja por dos décadas, pero cuyo presente languidece por un diagnóstico devastador: Tusker tiene demencia precoz y no mucho tiempo más de vida. Por ello –ante las circunstancias– la decisión de viajar en su casa rodante: para visitar a los familiares y amigos más cercanos y para aprovechar cada minuto juntos. Un tiempo, el que les queda, que ellos no ven de la misma manera; Sam quiere estar totalmente presente ante las necesidades de Tusker , y éste, decidido a no convertirse en una carga que ampute o trunque la vida de su compañero. Una tensión genuinamente nacida del amor y la consideración por el otro, justo cuando el contexto no es un jardín de rosas sino lo contrario: un contexto –lo saben ambos– que ya no va a mejorar.

Un amor memorable es un drama adulto –triste por definición– que exige un ritmo narrativo acompasado (lo que no significa “desfalleciente”), plagado de silencios y momentos contemplativos. Se toma pues su tiempo, entendiendo eso como la mejor forma de construir el retrato de ambos personajes, a partir de sus diferentes fragilidades: la enfermedad de Tusker –que lo enfrenta al declive natural– y la fragilidad emocional de Sam , que en medio del dolor lo tiene al borde de un desquicio que casi no puede contener.

Imposible entregar eso sin actuaciones de alto rango. Tucci y Firth están por igual magníficos, siendo la actuación del segundo la más conmovedora por la impotencia, la confusión y el pánico de su personaje. Estrechamente unidos, Tusker muere físicamente, mientras Sam se muere en todo eso anímico-emotivo que no aparece en ultrasonidos o tomografías. Una película pues, entre otras cosas, sobre las razones del corazón, a las que a veces –obligadamente– hay que matizar con lo que la razón instruye, por doloroso que eso sea. En cierto momento, Tusker dice esto: “No se padece por falta de maravillas, sino por falta de asombro” . La hondura de esta idea encuentra un marco adecuado en Supernova .

CODA , de Sian Heder, remake norteamericano de la grata cinta francesa La familia Belier : “Entre la comedia y el melodrama –decantándose al final por el segundo– la cinta muestra a sus personajes con el matiz adecuado: el de seres cotidianos, transparentes, imperfectos, que sin lamentos asumen las aristas de su realidad justo como base de su unión familiar y de sus respectivos alcances. Una historia sensible (no sensiblera), de precisas actuaciones y . Adelanto que CODA obtuvo cuatro reconocimientos en el Festival Sundance más reciente: Gran Premio del Jurado, Premio del Público, Premio a Dirección y Premio Ya para concluir, el apunte siguiente: está por llegar a salas, de Sian Heder, remake norteamericano de la grata cinta francesa La familia Belier (2014), a propósito de una jovencita cuyo sueño es cantar profesionalmente, pero no quiere abandonar a sus padres y hermano sordomudos. A la espera de ver el nuevo tratamiento, aquí un fragmento de lo que en su momento escribí a propósito demelodrama –decantándose al final por el segundo– la cinta muestra a sus personajes con el matiz adecuado: el de seres cotidianos, transparentes, imperfectos, que sin lamentos asumen las aristas de su realidad justo como base de su unión familiar y de sus respectivos alcances. Una historia sensible (no sensiblera), de precisas actuaciones y hermosas canciones más reciente: Gran Premio del Jurado, Premio del Público, Premio a Dirección y Premio

Especial del Jurado a Ensamble Actoral (todos, en la categoría Dramática). La estelarizan Emilia Jones, Marlee Matlin y Troy Kotsur, con presencia además de Eugenio Derbez. Por cierto, CODA son las iniciales de “Child of Deaf Adults”. Estaremos atentos a ella.