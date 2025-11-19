Las raíces milenarias del chamanismo japonés y el butoh se compartirán en Tetiem

Artistas, bailarines, actores y público de Puebla podrán adentrarse en el conocimiento de las raíces milenarias del chamanismo japonés y de las prácticas que dieron origen al butoh, un tipo de danza contemporánea japonesa surgida en la posguerra como respuesta artística y reflexiva que explora la profundidad del cuerpo.

Lo harán bajo la guía de iida-sun, maestro, poeta, novelista, cineasta, compositor, terapeuta y activista japonés que llegará al Centro para las artes Tetiem, para brindar el taller Mitakara: los tres tesoros, que está programado del 21 al 30 de noviembre.

En él, el maestro originario de la región de Suwa, Japón, compartirá el que es considerado “el origen de las culturas chamánicas en todos los pueblos del mundo”, que al mismo tiempo “constituye la base de toda la cultura tradicional japonesa, transmitida de generación en generación mediante festivales, rituales y ceremonias”.

Ello, explica Tetiem por medio de un comunicado, porque en el Mitakara, asentado en las raíces milenarias del chamanismo japonés, se conectan “la memoria genética, la experiencia personal y la herencia ancestral, liberando las capacidades innatas de cada individuo, fomentando roles alegres y gratificantes mediante la colaboración dinámica con los demás”.

Te podría interesar: Mauricio Bieletto ofrecerá en Puebla su sonido progresivo, de crisis y esperanzador

A través de este taller intensivo, abunda, iida-sun enseña prácticas cotidianas y concretas desde el estilo de vida local, adaptándolas a las realidades sociales contemporáneas y centrado en a acoger visiones, emociones y motivaciones profundas. Así, el programa constituye una experiencia única de aprendizaje, transmisión y apertura interior.

El maestro japonés iida-sun, cuyo enfoque se basa en diversas técnicas y prácticas chamánicas tradicionales japonesas, ofreciendo una visión universal y contemporánea, compartió el camino con Kazuo Ohno, maestro del arte del siglo XX y fundador del butoh, cuyo encuentro lo transformó para siempre.

El taller Mitakara: los tres tesoros, se llevará a cabo durante dos fines de semana: primero, del viernes 21 al domingo 23 de noviembre, y luego del viernes 28 al domingo 30 de noviembre, con los siguientes horarios: viernes de 16 a 21 horas; sábados de 15 a 21 horas; y domingos de 10 a 21 horas. Las personas interesadas pueden optar por tomar el taller un solo fin de semana o ambos; para mayor información y detalles, se puede escribir al número de WhatsApp: 2221899057

Además, el público en general podrá asistir como observadores del taller, al entrenamiento que habrá los días domingo 23 y 30 de noviembre, a partir de las 14 horas, con una cuota de recuperación de 30 pesos.

Asimismo, los domingos 23 y 30 de noviembre a las 18 horas se realizará una presentación performática del propio maestro iida-sun titulada Senses wonderfull, o sentido de la maravilla, en la que se sumarán los participantes del taller y a la que el público puede asistir por una cuota de recuperación simbólica de 50 pesos.

Los informes y las inscripciones son directamente en el Centro para las Artes Tetiem, ubicado en la calle 3 Norte 4248 de la colonia Morelos, a unos pasos de la fuente de la China poblana, o en el sitio electrónico www.tetiem.org, así como en Facebook e Instagram como @Teatro Tetiem o al teléfono local 222 20 44 18.

Consulta: En Original, encuentro de arte textil, compartirán la puntada corazón amarrado de Tlaola