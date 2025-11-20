Las puertas de MC están abiertas en Puebla para cualquier actor político, afirma Suriano tras regaño de Delgado

En Puebla, Movimiento Ciudadano (MC) mantiene abiertas sus puertas no únicamente para el exalcalde Eduardo Rivera Pérez sino para una diversidad de actores políticos y liderazgos locales, enfatizó la dirigente estatal Fedrha Suriano Corrales, luego de que trascendió su presunto regaño por parte de Dante Delgado Ranauro, fundador del partido naranja.

Durante una entrevista, Suriano subrayó que la dirigencia nacional observa a Puebla como un importante foco de oportunidad política y electoral en el país. “No hablamos exclusivamente de Eduardo Rivera, sino de otros liderazgos presentes en el interior de Puebla. MC está abierto a quienes deseen contribuir al crecimiento del estado; la invitación no es únicamente para él, sino para todos los que quieran sumar”, sostuvo.

La dirigente recordó que en el reciente informe de Néstor Camarillo Medina asistieron no solo Eduardo Rivera, sino también figuras panistas como Rafael Micalco, Celia Bonaga y la senadora suplente Ana Teresa Aranda Orozco. “Acudieron liderazgos provenientes de distintas corrientes políticas, quienes fueron testigos del balance presentado por el senador”, apuntó Suriano.

En el contexto de apertura, Suriano Corrales anunció que MC extiende invitaciones formales a sus actividades, tal como ha sucedido recientemente con el exedil panista. Añadió que para MC, Puebla representa un gran centro de posibilidades. En menos de dos meses, el dirigente nacional Jorge Álvarez Máynez ha visitado la entidad en diversas ocasiones y se prevé que asista nuevamente a la plenaria de los diputados locales de la cuarta circunscripción el próximo lunes, la cual se realizará en la ciudad.

La líder estatal informó que se espera también la presencia de Luis Donaldo Colosio Riojas, senador de la República, así como la visita de los gobernadores Samuel García y Pablo Lemus, de Nuevo León y Jalisco, respectivamente.

El miércoles, La Jornada de Oriente difundió la versión según la cual Dante Delgado habría reprendido con severidad a Suriano Corrales por presuntamente excluir de candidaturas de MC a nuevos aliados provenientes del PRI, advirtiéndole que esa conducta va en contra de la política nacional de inclusión impulsada por el partido naranja. El supuesto llamado de atención se habría originado ante la postura pública y privada de Suriano de rechazar la posibilidad de que priistas, recientemente incorporados a MC durante los dos últimos meses y medio, ocupen candidaturas a cargos de elección popular.

La dirigente negó desde Puebla que exista un cerco o exclusión hacia figuras procedentes de otros partidos, insistiendo en que toda persona interesada puede encontrar espacio en Movimiento Ciudadano para participar en el fortalecimiento político local.

