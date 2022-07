Las prácticas de la izquierda independiente

Las respuestas de la izquierda antisistémica a los desafíos en el país resienten su dispersión, debilidad numérica y de organización dentro de los movimientos sociales. Sin embargo se distingue por acciones y proyectos en los cuales las organizaciones que se asumen como independientes y autónomas frente al Estado, su sistema de partidos de dominación y de la clase capitalista son referentes para la articulación con base en sus coincidencias.

Ante el proceso de reestructuración de la dependencia con el imperio, se mantiene un planteamiento y acciones dispersas aunque frecuentes de antiimperialismo, expresado como exigencia de autodeterminación de los pueblos e internacionalismo proletario y popular solidario con otras luchas en el mundo. Pero aún es débil.

Frente a la polarización entre el gobierno federal actual y la disputa por el control del régimen entren los neoliberal conservadores contra neoliberal liberales/ o desarrollistas, que ha atrapado a la mayoría de los medios y a una gran porción de la población en México, las fuerzas de izquierda independientes plantean ejercer las prácticas del autogobierno (probado en comunidades y municipios), de la construcción de autonomía en territorios y sectores organizados del pueblo, la construcción de órganos de poder popular con prácticas autogestoras, de soberanía asamblearia y ensayos aún escasos de democracia directa y popular, pero ya dejan enseñanzas para las generaciones recientes de militantes populares.

Las respuestas con perspectiva revolucionaria a las nuevas formas enlazadas de Explotación/ Despojo / y Precariedad de derechos y condiciones, bajo de condiciones de estancamiento y recesión económica y pandemia, la izquierda independiente plantea la organización y lucha clasista y popular desde abajo, el aprender prácticas de comunalidad, apoyo mutuo y defensa activa (acción directa o protección solidarias ante represores legales y paramilitares). La respuesta aún es defensiva, de resistencia y protección de lo inmediato, pocas veces se gana la iniciativa a los grandes capitalistas y a su Estado.

La situación se agrava con la presencia de fenómenos de la dominación capitalista como la descomposición del tejido social: crecientes feminicidios, desapariciones, desplazamientos forzados y asesinatos y cuando se vive en la práctica un ejercicio de Estado delincuencial apoyado en el paramilitarismo, en grupos del crimen organizado (ambos con vínculos estrechos con los niveles de gobiernos) y, finalmente, cuando se vive la ola mundial de fetichismo sea por la vía del consumo o del dominio de las redes de manipulación social que hacen crecer un individualismo pasivo ante el poder del capital y su estado… Ante este complejo proceso, la izquierda revolucionaria ensaya formas muy creativas en sus expresiones de educación, cultura y comunicación popular anti patriarcal, anti racista, anti colonial, crítica, científica y artística, principalmente en espacios donde hay base comunitaria. Este esfuerzo de autogestión y horizontalidad en la toma de decisiones, sin embargo se sostiene sólo por episodios y muchas veces encapsula a los grupos y organizaciones que no se disponen a crear un tejido social y político que apoye a su trabajo frente a la descomposición social y que gane fuerza moral con audacia, constancia y métodos y estilos de trabajo y dirección democráticos y convergentes.

Finalmente, está el desafío de un gobierno que se autoproclama progresista y goza de una clientela amplia de la población y de los grupos que se amoldan corporativamente a su gobernanza, que produce aislamiento y exterminio de la organización comunitaria y colectiva autónoma, ha crecido el neo corporativismo y un neo clientelismo social, ambos nos fragmentan social y políticamente y la conciencia que crea la lucha pasa a ser, en el mejor de los casos, una conciencia corporativa, económica y de seguidismo.

Ante ello existen esfuerzos independientes de construcción de organización de clase, autónoma, incluyente de todas las expresiones de lucha de lxs explotadxs y oprimidxs. Y se siente la necesidad de dialogar e intercambiar con un sentido crítico y autocrítico las experiencias de vínculo entre las luchas y articular coordinaciones y unidad política convergentes en movimientos nacionales rebeldes, revolucionarios e internacionalistas,

Para hacer posible un proyecto común con esas propuestas y otras muy creativas que jóvenes, y mujeres trabajadoras, pueblos originarios y artistas hacen cada día, en la izquierda que aspira a ser revolucionaria necesitamos desaprender las rutinas sectarias, dogmáticas, caudillistas y las que la vuelven fuerza peticionista o contestataria que baila siempre al ritmo del poder del capital.

LA BRIGADA BLANCA Y LA GUERRA SUCIA…

En junio de 1976, Nazar Haro echó a andar el mecanismo ideal para el total aniquilamiento de la guerrilla en México. Su propuesta era crear un cuerpo de tareas especiales, conformado por miembros de todas las fuerzas de seguridad del país, cuya tarea central sería exterminar a todos los movimientos armados, principalmente a la LC23S. El 7 de junio, cerca de doscientos elementos de siete corporaciones policiaco-militares, entre ellas el Ejército y la DFS, fueron integrados a la Brigada Especial Antiguerrillas (BEA), con sede en el Campo Militar Número Uno (CMNU), uno de los principales centros clandestinos de detención, tortura y desaparición que operaron durante la guerra sucia. Los miembros de la BEA decidieron ponerle un nombre de guerra. Debido a que dentro de la Liga existía una Brigada Roja, color asociado al comunismo, la BEA debía seleccionar un color que fuera su contraparte, asociado a la justa lucha contra la subversión.

De esta manera nació formalmente la Brigada Blanca, escuadrón de la muerte cuya estructura administrativa y operativa fue encargada especialmente a Nazar Haro. La Brigada Blanca existió durante siete años (1976-1983), período en el cual sus integrantes fueron sometidos a un duro entrenamiento, consistente en el aprendizaje del pensamiento de la Liga, capacitación en el manejo de armas, combate físico, manejo de explosivos, técnicas de interrogatorio y de torturas, entre las que se encontraban terribles golpizas, los toques eléctricos, el “pocito” y el “pollo rostizado”. Los ataques sexuales contra las mujeres fueron frecuentes pero no constantes, ya que Nazar Haro buscaba evitar alguna especie de involucramiento sentimental que pudiera estorbar en las labores de aniquilamiento. La Brigada no redujo sus tareas a combatir a la guerrilla, ya que había que acabar con el mal de raíz, por lo que también se encargó de vigilar a los familiares y amigos de los detenidos-desaparecidos, a los movimientos sociales y a las figuras políticas de izquierda, es decir, todo elemento que fuera percibido como una amenaza al orden existente. En este sentido, como mencionó en una ocasión José Trinidad Gutiérrez Sánchez, ex director de la Policía Judicial del Distrito Federal (PJDF), una de las corporaciones que brindaron elementos a la organización paramilitar, “más que exterminar a las guerrillas, la Brigada Blanca terminó con el movimiento de insurrección y evitó una revuelta civil”.

Mientras el escuadrón de la muerte mexicano se encargaba de poner en práctica la guerra sucia, José López Portillo asume como presidente de la república en diciembre de 1976, cargo que ocupó hasta 1982. Como su predecesor, López Portillo realizó cambios al interior de la DFS. En marzo de 1977, Javier García Paniagua ocupa la dirección de la institución en lugar de Gutiérrez Barrios, mientras Nazar Haro permanece en la subdirección. Sin embargo, al año siguiente García Paniagua es nombrado subsecretario de Gobernación, situación que llevó a Nazar a ocupar el cargo titular de la institución. Bajo su administración de cuatro años (1978-1982), la DFS pasó por un proceso de militarización caracterizado por la aplicar una disciplina sumamente estricta, que si se rompía implicaba severos castigos para los subordinados. Nazar también quiso adecuar las instalaciones de la DFS para exterminar por completo a la subversión.

Gracias a un documento del Archivo General de la Nación (AGN), se sabe que en 1979 El Tigre solicitó la colocación de un incinerador dentro del edificio central de la DFS, lugar en el cual también se torturó y encerró ilegalmente a muchos guerrilleros. El objetivo, aparentemente claro, que iba a tener el incinerador, es un indicio de los altos niveles de crueldad a los que llegó Nazar Haro en su combate encarnizado contra el “enemigo interno”.

Para inicios de la década de 1980, toda la maquinaria contrainsurgente dio sus frutos. La Liga estaba prácticamente destruida como organización, si bien no fue hasta 1990 cuando desapareció formalmente. En general, todos los movimientos armados fueron reducidos al mínimo. Junto a la fuerza represiva, el gobierno dispuso medidas de consenso que debilitaron aún más a las guerrillas. Tal fue el objetivo de la Ley de Amnistía, expedida en 1978, que permitió a los guerrilleros desencantados con la lucha armada poder reintegrarse a la vida civil. El aislamiento de las guerrillas de su base social, resultado de los constantes golpes en su contra, las obligó a optar por la militarización sobre el trabajo de masas, lo que terminó por operar en su contra, ya que los sectores más radicalizados ajusticiaron a los moderados y a todo aquel que fuera considerado un traidor por buscar la amnistía. La guerra sucia triunfó y, con ello, el olvido de los crímenes políticos del pasado.

Desafortunadamente para Nazar Haro, el aniquilamiento de las guerrillas acompañó a su propia debacle. Amparados por la impunidad que les otorgó el sistema político, los cuerpos de seguridad no sólo se encargaron de combatir a la insurgencia, también se asociaron al narcotráfico y a otros negocios ilícitos con el fin de enriquecerse. El Tigre no fue la excepción, vinculandose a una banda que robaba automóviles de lujo en California para traerlos a México. La CIA intentó ocultar en la medida de lo posible la complicidad de Nazar en el asunto, ya que lo consideraba “un contacto esencial” en México debido a los intereses mutuos con Estados Unidos en materia de seguridad. Como el caso se ventiló públicamente, Nazar se vio obligado a renunciar a la dirección de la DFS en enero de 1982. Entonces se retiró a la vida privada, abrió una oficina particular y realizó investigaciones privadas para empresarios de diversa índole.

Fuente: “Miguel Nazar Haro y la guerra sucia en México” Carlos Fernando López de la Torre, Universidad Nacional Autónoma de México.

Doris María (Téllez), camarada

Vengo, camarada, con las manos llenas

del polvo de esta tierra, sobre los hombros

cargando los dolores del pueblo.

No alcanza la calumnia ni el ultraje

para desangrar tu cuerpo

ni secreto que conspire para roer

tanto mediodía inevitable

como palanca m para mover el universo.¨

[…]

Tanto de ti se acumula en nuestras vidas,

que eres lo que todos necesitan

y yo hasta el infinito,

del mismo modo que eres la grandeza íntima del pueblo

y cercana fuerza de nuestra conciencia.

[…]

Somos millones, Dora María de Nicaragua,

muchacha combatiente del pueblo,

geografía de nuestros campos, de nuestras costas

y de nuestros ríos.

Somos millones y desde pequeños estamos soñando

y la insistencia vuelve otra vez a retoñarnos.

Somos millones y tú eres bandera y escudo,

chispa y camino,

ejemplo y llave,

Doris María, camarada.

Ricardo Morales Avilés, poeta y revolucionario sandinista fallecido en la lucha por la liberación de Nicaragua del Somocismo.

Estos fragmentos de su poema a la comandante sandinista Dora María Téllez, retoman sentido cuando el gobierno corrupto y dictatorial de Daniel Ortega la mantiene como presa por seguir siendo bandera del verdadero sandinismo.

El herido

Herido estoy, miradme: necesito más vidas

La que contengo es poca para el gran cometido

de sangre que quisiera perder por las heridas

Decid quién no fue herido

Mi vida es una herida de juventud dichosa

¡Ay de quien no está herido, de quien jamás se siente

herido por la vida, ni en la vida reposa

herido alegremente!

Para la libertad sangro, lucho, pervivo.

Para la libertad, mis ojos y mis manos,

como un árbol carnal, generoso y cautivo,

doy a los cirujanos.

Para la libertad siento más corazones

que arenas en mi pecho: dan espumas mis venas,

y entro en los hospitales, y entro en los algodones

como en las azucenas.

