Las observaciones de la ASF son sobre procedimientos, no sobre obras y se solventarán en un mes: LMBH

Tras el informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre la cuenta pública 2020, en el que se consignan irregularidades por 415 millones de pesos por parte del gobierno estatal de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, titular del Poder Ejecutivo local, aclaró que los señalamientos se han hecho sobre procedimientos, no sobre obras, y consideró que en un mes dichos observaciones quedarán solventadas.

“No estamos de acuerdo en que se nos hayan observado esos recursos, ahí están las obras, los recursos fueron ejercidos legalmente y las obras están ahí, no existe un asunto de una obra que no se ejecutó, inexistente, no, son procedimientos por los cuales se hicieron las observaciones”. expresó el mandatario estatal en la rueda de medios que ofreció vía Zoom desde Casa Aguayo.

Incluso el gobernador poblano reveló que ha tenido reuniones con el titular de la Auditoría Superior de la Federación, David Rogelio Colmenares Páramo, para darle seguimiento a las observaciones.

Barbosa Huerta abundó: “No tengo ninguna preocupación como gobierno para poder decir que vamos a subsanar dentro de los 30 días correspondientes esta observación y vamos a salir bien porque somos honrados”.

“Del ejercicio de cada cuenta pública se informa de los recursos federales a la Auditoría Superior de la Federación y empiezan las observaciones. De este tema ya hay todo un antecedente, yo inclusive he estado pendiente de ello”, explicó el gobernador de Puebla.

Más adelante, agregó: “a partir del dato que sale el día de ayer, publicado en el Periódico Oficial por la Auditoría Superior de la Federación, a partir de ese dato se tienen 30 días para subsanar. Entonces, yo estoy seguro que vamos a subsanar, yo he estado, porque yo me meto en todo, ¿sí?, y les puedo asegurar que vamos a subsanar todo, todo absolutamente porque el gasto se hizo, se pagó, entonces no estamos hablando de que haya una obra inexistente o que haya cosas irregulares de fondo, no en absoluto”.

E indicó: “entonces, desde ayer que salió esta publicación son datos que nosotros ya conocíamos, yo he estado en la Auditoría Superior de la Federación (ASF), con el propio auditor hablando de este tema y explicándolo”.

La Jornada en Línea dio a conocer ayer que, ante la insuficiencia de recursos necesarios para cubrir el gasto público en México, lo cual contribuye a que la deuda neta del gobierno federal crezca, la Auditoría Superior de la Federación propone incrementar la recaudación tributaria, particularmente la del Impuesto Sobre la Renta (ISR), focalizada en el sector informal del país, que daría unos 22 mil 193.8 millones de pesos anuales a las arcas públicas.

En su revisión a la Cuenta Pública de 2020, la ASF describió que una alternativa para incrementar la recaudación tributaria viene del sector informal, ya que a finales del ejercicio fiscal del 2020, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) estimó que en México había una población informal de 29 millones 645 mil 893 personas, de los cuales se tiene identificado que el 81.1 por ciento reciben un ingreso, lo cual representa un área de oportunidad para incrementar los ingresos tributarios.

En México, de los 127.5 millones de habitantes estimados al cuarto trimestre del 2020, el 57.5 por ciento (55.8 millones) pertenece a la población económicamente activa (PEA), de los cuales el 95.4 por ciento (53.3 millones) fue ocupada y, de estos últimos, el 55.6 por ciento (29.6 millones) forman parte del sector informal.

“Lo anterior conlleva una menor recaudación de ingresos tributarios para la operación de las políticas y programas gubernamentales respecto de lo que potencialmente se podría obtener, ya que este último grupo se asocia con una baja o nula contribución a los ingresos federales por concepto del ISR, a pesar de contar con un ingreso que requiere el desarrollo de mecanismos para ser gravable”, precisó la Auditoría en su “Evaluación de la Política Pública del Sistema Tributario Mexicano”.