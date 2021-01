Las múltiples capas que entretejen al mundo

En tiempos complejos como en los que nos encontramos actualmente en el mundo, las paradojas se profundizan, los paisajes surrealistas se dibujan incomprensibles y el dolor y la violencia parecen extenderse en lo que se ha convertido la tragedia sistémica que de forma envolvente entreteje diversas capas e historias. Algunas prácticas y narrativas se contraponen, otras más suman elementos a entramados históricos de dominación. Las discrepancias, confunden, legitiman violencias y profundizan abismos.

Así, aparece la brutalidad de las fuerzas policiacas de Guatemala contra la caravana de migrantes que recorren territorios en la búsqueda de alternativas ante los complejos contextos de sus países de origen. En otras regiones sobresalen las prácticas recurrentes del despojo contra las comunidades y pueblos originarios, donde una vez más en la Sierra Norte de Puebla, como en otras regiones de México y del mundo, los proyectos extractivistas, además de depredadores, ponen en riesgo los procesos de producción y reproducción de la vida de las personas que habitan esos territorios.

Por otra parte, en el marco de la pandemia, la distribución de las vacunas, el acceso a los servicios de salud, remarcan las inequidades. Los países más enriquecidos distribuyen millones de vacunas entre una parte de su población, en tanto los países despojados y empobrecidos, no cuentan con vacunas suficientes que distribuir. En cualquiera de los contextos, las personas que no son consideradas blancas por quienes creen todavía en la existencia de razas, son quienes menor acceso tienen a los beneficios de los desquebrajados sistemas del desmantelado Estado de bienestar. La fragilidad de la salud mental en el mundo se pone en jaque, el trauma histórico y generacional que viven miles de comunidades en el mundo, resultado de la violencia sistémica, se profundiza y se expande en el contexto de la pandemia. Las inequidades se han develado y aún más se han profundizado. Sin embargo, como en toda tragedia no puede faltar la ironía y la comedia, así como la esperanza y la posibilidad.

Mientras la policía violenta la caravana migrante, las solidaridades comunitarias les alimentan e intentan reconfortar en su camino. Los pueblos y comunidades indígenas fortalecen sus procesos organizativos, se forman en materia de derechos humanos para la defensa de sus territorios. Las voces disidentes claman justicia, su potencia se expande, los procesos comunitarios aprenden nuevas formas de organización, ya sea con movilizaciones utilizando cubrebocas y con distanciamiento físico, o desde los espacios virtuales.

Los espacios urbanos y rurales son, o deben ser, resultado de las personas que los habitan. Así, en el contexto complejo de este momento histórico, observamos cómo nuestras prácticas se van modificando. Aprenderemos quizás a priorizar y pensar en nuestras formas de consumo, para que estas sean más reflexionadas y conscientes. La forma en que nos movemos y el uso del tiempo también se ha modificado, aún es pronto para saber las consecuencias de esto. El consumo, tal vez, será más local, el turismo depredador se ha limitado temporalmente, y aunque se asume en lo inmediato que los efectos de esto son principalmente negativos afectando las divisas que el turismo genera, también abre la posibilidad de reconstituir ambientalmente los espacios que se le han asignado a esta actividad.

La pandemia ha modificado varios aspectos de nuestra vida, muchos procesos complejos, como la discriminación de clase, género, etnia, sexualidad, generación, etc., no son novedosos y corren el riesgo de profundizarse. Sin embargo al hacerse cada vez más visible las inequidades, la forma en que las diversas capas del mundo se entretejen y reconfiguran, la realidad reclama la participación activa, consciente y creativa de las personas, porque en la lógica de las nuevas recomposiciones, en el marco de los movimientos que los pueblos y ciudades están teniendo, se abren posibilidades para que en colectivo, desde las voces diversas que históricamente han sido silenciadas y las voces aliadas, seamos capaces de crear movimientos para la toma de decisiones, desde donde sea posible la emergencia de nuevas y creativas formas de organización social, más justas, equitativas, libres de explotación de la madre tierra y de las personas.