Las mujeres en entornos ferroviarios, materia de la revista Mirada Ferroviaria

Al destacar que el número 48 de la revista digital Mirada Ferroviaria denominada Mujeres en entornos ferroviarios es la primera publicación que se dedica a revisar el tema de las mujeres en entornos ferroviarios desde un punto de vista multidisciplinario y académico, fue presentada esta edición del Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero (CNPPCF) que, de paso, pone al mismo centro en la vanguardia de los temas de investigación, así como en el renglón del patrimonio industrial y del mundo del trabajo.

Comentada días atrás por impulsores y algunos de los autores –en su mayoría mujeres-, el más reciente número de esta publicación pone en el centro a las mujeres visibilizando sus roles como trabajadoras, historiadoras y, sobre todo, como protagonistas de las transformaciones sociales que el tren impulsó.

Para Luisina Agostini, historiadora y docente de la Universidad Nacional de Rosario de Argentina la revista permite que el lector conozca las experiencias concretas halladas por las investigadoras e investigadores en las fuentes y en el territorio, por lo que sus artículos dejan ver el esfuerzo teórico y metodológico para escribir estas experiencias de mujeres en los entornos ferroviarios.

Durante la presentación dijo que trabajos de México, Argentina, Chile y España se articulan en torno a la pregunta de cómo han hecho las mujeres en un mundo masculinizado para que sus experiencias, que no se pueden tampoco sobre representar pues son cuantitativamente inferiores a la masculinas, hayan compuesto la trama social en la que se articuló la esfera productiva con la esfera reproductiva.

La autora del texto Mujeres en entornos ferroviarios: estado de la cuestión continuó que autoras como Kate Reed, Solange Godoy o Karen Flores incluidas en la revista “reponen” que el trabajo ferroviario es femenino, y al mismo tiempo hacen una tensión entre el trabajo productivo y el trabajo reproductivo, que significó la doble jornada laboral en el ferrocarril.

“Reponer esta dimensión de género como esta parte estructurante de las relaciones sociales y del trabajo ferroviario es importante para leer las fuentes con las que se cuentan”, confió Agostini, investigadora interesada en el mundo del trabajo ferroviario en Argentina durante la segunda mitad del siglo XX.

Te puede interesar: Mirada Ferroviaria plantea un giro al relato y pone en el centro a las mujeres

De paso, notó que aunque son diferentes los artículos contenidos en el número 48 de la revista Mirada Ferroviaria éstos tienen hilos en común: que el género articula los recorridos, que hay un mapeo de las trayectorias laborales de las mujeres en caso de México, Argentina y Chile, y que hogar, matrimonio y maternidad son tres elementos reiterados en esas trayectorias, mismos que si se ven desde el aporte de la teoría feminista permiten ver que “los cuerpos de las mujeres han sido testigos del discurso capitalista de explotación laboral y de los discursos empresariales y sindicales sobre las mujeres, que son importantes al leerlos y al tener en cuenta las esferas productivas y reproductivas”.

De igual forma, Luisina Agostini confió que el presente número permite pensar en la importancia de los archivos y del resguardo que hace el Centro de Documentación e Investigación Ferroviarias (Cedif) del propio CNPPCF para reponer, no en su totalidad pero sí en gran parte, de estas trayectorias. Reponer en el escenario del trabajo ferroviario femenino, continuó, es también preguntarse cómo recordar a estas mujeres trabajadoras, de qué manera el presente señaliza su paso por la historia y para quiénes son importantes, todas ellas preguntas que se hacen los investigadores e investigadoras con la intención de repensar y establecer rasgos comunes a recorridos laborales femeninos.

Para cerrar, la investigadora argentina dijo que las investigadoras contenidas en la revista se han encontrado en torno al Cedif y a la Red Interdisciplinaria de Mujeres del Ferrocarril, mejor conocida como Rimfe, que se posiciona como espacio de producción fundamental para el estudio de la impronta de las mujeres en el mundo del ferrocarril. Por tanto, concluyó que Mirada Ferroviaria es un proyecto inicial para generar otras instancias de intercambio que permitan tener un espacio de recepción de otras investigadoras y estudiantes que estén interesadas en sumergirse en el mundo del trabajo ferroviario.

Rimfe, necesaria para crear comunidades científicas: Ventura

Acompañada por Lizbeth Celaya Vargas y María Isabel Bonilla Galindo, ambas impulsoras de la publicación y está última también gestora de la Rimfe como jefa de la Biblioteca especializada del Cedif, la investigadora María Teresa Ventura Rodríguez destacó que el número 48 de la revista Mirada Ferroviaria contribuye a enriquecer el conocimiento de las mujeres en un sector tan importante en la historia social económica y cultural del país como lo son los caminos de hierro.

La profesora e investigadora del posgrado en Historia de la BUAP dijo que su temática tiene que ver con las mujeres, un tema que ha cobrado importancia en los últimos años y ha implicado el trabajo de investigación de colaboradores que han escrito en la publicación. Resaltó que en sus diversas secciones, las autoras y autores exponen temáticas variadas ligadas a la presencia femenina en el ferrocarril recogiendo diversos sucesos y experiencias ocurridas en latitudes diversas de México, España, Perú, Argentina y Chile.

De igual forma, destacó que los artículos son novedosos y actuales, lo mismo que textos, entrevistas y fotografías que tienen como sustento el material resguardado en el Cedif, que consideró “es una fuente para los estudios que tienen que ver con la memoria histórica, con el desarrollo de mujeres y hombres en sus lugares de trabajo, con trayectorias de vida”.

Leer más: Hacer visible el éxito de mujeres en el ámbito ferroviario, una tarea pendiente

Ventura Rodríguez destacó artículos diversos como el de la propias Bonilla y Celaya, cuya narrativa presenta a las mujeres en un proceso evolutivo en el mundo del trabajo en actividades relacionadas directa o indirectamente con el tren: guardabarreras que entraban por esposos fallecidos, mujeres que defendieron los derechos del trabajo, jóvenes que cortaron su larga melena para ser telegrafistas, enfermeras, personal de limpieza, boleteras, secretarias, asistentes, maquinistas, controladoras de tráfico, gerentes, vendedoras de alimentos, ferro aficionadas, académicas, trabajadoras jubiladas y exferrocarrileras.

“Siguiendo las huellas del trabajo femenino quiero poner en relieve la labor de las investigadoras que han hecho posible los estudios comparados sobre el papel de las mujeres y han hecho posible la creación de la Rimfe, pues algo importante para la base de la ciencia y el conocimiento de frontera es el formar comunidades científicas como lo es la red que es un paso importante para hacer una comunidad que tiene no solo la investigación como tarea, sino la difusión y la visibilización de las mujeres con un espíritu crítico”, cerró.

Las mujeres en el ferrocarril siempre han estado ahí: Román Moreno

Al comentar Mirada Ferroviaria, el coordinador del Cedif Román Moreno Soto destacó que tanto la revista como la Rimfe hacen justicia a un sector que había sido invisibilizado en el mundo ferroviario, como lo son las mujeres, que “siempre han estado ahí pero no se había hecho una perspectiva que les diera su lugar y recuperara su trayectoria”.

Continuó que este trabajo que se ha encauzado por el Cedif y por la propia Isabel Bonilla, ha tenido como tarea no sólo recuperar lo que se había escrito del tema, sino dar un acercamiento y moldear la línea de investigación, pues es un campo en el que faltan estudios. El economista y especialista en historia económica destacó que a su vez la Rimfe busca conocer lo que se trabaja en México y crear sinergias iberoamericanas para tener un punto de partida de cómo estudiar a las mujeres en entornos ferroviarias.

Sobre la revista resaltó que es el órgano de difusión del CNPPCF creada en el otoño de 1999 como un boletín documental para que se pudieran conocer los acervos del Cedif, que abrió paso a investigadoras e investigadores. Continuó que aquel boletín documental se convirtió en 2007 en una revista digital, con el reto de tener una mayor cobertura y difusión convirtiéndose en Mirada Ferroviaria, ahora con 48 números en línea. Recordó que en 2024 la revista experimentó otro momento de transformación al lado de la Dirección de tecnologías de la comunicación e información de la Secretaría de Cultura federal que apoyó en el rediseño de la página electrónica –miradaferroviaria.cultura.gob.mx-, que les permite la autogestión y la autonomía.

Moreno Soto adelantó que Mirada Ferroviaria trabaja en recuperar su periodicidad, pues han sido “años complicados por múltiples aspectos”, por lo que bajo la nueva perspectiva y diseño, el objetivo es ser semestral y obtener el registro ISBN para garantizar a los participantes que la publicación es un producto divulgativo y de garantía académica, siendo “la revista en materia de ferrocarriles más importante que existe en el país”.