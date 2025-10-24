Las miserias de la oposición

La oposición sigue obstinada en adoptar conductas y discursos que la alejan aún más del pueblo. No abonan a sus intenciones electorales, y aumentan el creciente repudio del que es sujeto. Presumen de “renovaciones” o “relanzamientos”, tras las derrotas en urnas, pero continúan aferrados en pretender que el México de hoy debía ser el mismo de hace siete años o antes. Se niegan a salirse del activismo en redes sociales y evitan la cercanía que nunca han tenido con los mexicanos.

Sus recientes narrativas, en temas económicos, aseguran que sexenios anteriores a 2018 eran mejores que los de Morena; pronostican una crisis económica apocalíptica al tiempo en el que pronuncian datos con los que presumen que Peña, Calderón o Fox fueron próceres del bienestar; se lamentan por políticas y acciones en materia económica, afirmando que conducen a los mexicanos a la ruina. Aseguran que “Estamos peor que nunca”, sin reflexionar que más del 80 por ciento de mexicanos cuyas familias son beneficiadas por los programas sociales; los jóvenes, más de 3 millones, a quienes de manera miserable agraviaron llamándoles ninis y “huevones”, que hoy gracias al programa Jóvenes Construyendo el Futuro reciben un sueldo mientras son capacitados en un oficio con la posibilidad de continuar en el mercado laboral una vez que concluya su enseñanza; acusan que “no hay empleos”, a pesar de que al cierre de septiembre de 2025 se registraron 22 millones 571 mil 682 puestos de trabajo formales, la cifra más alta reportada para un mismo mes desde que se tienen registros. Claman cínicamente que cuando el PRI o el PAN gobernaba todo era mucho mejor. Hoy más de 13 millones de mexicanos que entre 2018 y el año pasado salieron de la pobreza a la que esos mismos partidos condujeron.

Con Fox, el salario mínimo aumentó de 37.90 en seis años a 47.05. Con Calderón aumentó de 48.67 a 62.33 pesos diarios. Con Peña Nieto, el salario mínimo creció de 64.76 a 88.36 pesos diarios. El poder adquisitivo del salario se desplomó 32 por ciento en estas tres gestiones.

Andrés Manuel López Obrador incrementó el salario de 102.68 pesos diarios a 248.93. A inicios del presente año, durante el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, el salario mínimo subió a 278 pesos, con lo que se acumula una recuperación de 135 por ciento, y se combate la idea arraigada de los gobiernos neoliberales de que aumentar el salario produciría inflación.

No se puede regresar al pasado, menos si éste implica restaurar vicios con los que gobiernos anteriores enriquecieron a unos cuantos al empobrecer a casi todos. Los partidos de oposición insisten que sus tiempos fueron mejores; lo hacen porque en efecto así fue para ellos, pues se sirvieron a sí mismos a través del servicio público.

Falta mucho por hacer, sin duda, y de ellos, quienes desde la oposición se dicen patriotas, se espera que como contrapesos democráticos abonen con seriedad y compromiso, no que torpedeen las políticas y acciones que reparan los daños que cometieron.

El México de hoy construye un proyecto de nación y no de oportunismo político. El pueblo conoce muy bien a una oposición que, en contraste, desconoce al pueblo e ignora su voluntad, y por ello omite, invisibiliza o tergiversa la historia, y con ello la realidad.