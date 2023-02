Las líneas de Nasca

Las denominadas líneas de Nasca en Perú, desde su hallazgo en el siglo XX han interesado a investigadores de todo el mundo y han generado copiosas teorías que van desde su elaboración por motivos astronómicos, religiosos hasta llegar a los de corte propagandístico- ideológico. Por supuesto, hay que decir que las ideas más populares y explotadas por los canales y portales más sensacionalistas son aquellas relacionadas con seres de otras galaxias pues los “especialistas” que publican ahí, argumentan que se tratarían de señales o pistas de aterrizaje para objetos voladores no identificados. Bueno, como se imaginará quien lea esto, no hablaré de estas perogrulladas y me centraré en los nuevos descubrimientos e interpretaciones que gente seria, trabajadora y, sobre todo respetuosa con las culturas que produjeron estos geoglifos por siglos, han comunicado en años recientes. Por ejemplo, Giuseppe Orefici, arqueólogo italiano que ha dedicado su vida al estudio de la cultura Nasca que floreció en el sur del Perú entre el año 200 aC y el 600 aC, aproximadamente, en su libro “Cahuachi, Capital teocrática Nasca” (2012), hace un pormenorizado recuento sobre las investigaciones diversas que se han conducido en torno a los geoglifos que inician con los estudios realizados por T. Mejía Xesspe y Julio César Tello en 1926. Quizá la más significativa fue la llevada a cabo por años por la alemana María Reiche que se estableció permanentemente en la región en 1946 para realizar investigaciones sobre los geoglifos. Ella acompañó al arqueólogo Paul Kosok de la Universidad de Long Island que, según Orefici, habría propuesto que las líneas tenían un sentido astronómico. Reiche siguió con esta misma línea. Orefici da cuenta de muchos otros estudios más que se han ido sucediendo y él mismo adelanta sus propias hipótesis en el libro citado. “La orientación de los geoglifos y sus características de ubicación, vinculadas con otros lugares ceremoniales o centros urbanos existentes en el área de expansión de la cultura Nasca, indican que era muy clara, en la percepción de la población, la pertenencia a algo grande con participación de elementos distintos de los únicamente religiosos. Eventuales orientaciones solsticiales o equinocciales de los grandes dibujos realizados en el terreno y otras orientaciones, cuya asociación astronómica o cosmológica desconocemos (Aveni, 1990; Ziolkowski, 2009), podrían indicar que los geoglifos, en ciertas fechas del calendario Nasca, eran utilizados para coincidir con eventos temporales y posiblemente relacionarse con la agricultura. Los períodos de avenida de agua, de cosecha y de siembra, como otros acontecimientos significativos que desconocemos, eran celebrados coralmente al interior de los geoglifos y contribuían a cohesionar a la población con rituales colectivos que consolidaban una tradición de siglos de desarrollo cultural Nasca”. Orefici comenta que Cahuachi sería el centro del culto religioso de la región, con elites sacerdotales que llevaban a cabo ceremonias que permanecían inaccesibles para la población en general. Siguiendo su propuesta, los geoglifos representarían, como lo leímos en la cita de arriba, el espacio donde grandes contingentes de personas realizarían cultos públicos. Ello incluiría incluso a peregrinos que vendrían de diferentes regiones para observar y participar en los rituales.

La postura de Orefici parte de la idea de que, como en muchas otras culturas del mundo, la división del trabajo generó diversidad de oficios y ocupaciones, así como una sociedad compleja con estrictas jerarquías. Por encima de todos los roles sociales, en Cahuachi estarían los sacerdotes que, al tratarse de una cultura teocrática, tendrían el papel central. Por tanto, su explicación de las líneas nos llevaría a separar el centro de culto Cahuachi, que pertenecía a las elites, de los geoglifos, que pertenecían a los estratos inferiores y, por tanto, tenían un sentido popular. ¿Será? Bueno, la explicación no me parece que explica del todo la complejidad de una sociedad como la Nasca. Comprendo que no es tan fácil aventurar conclusiones con el rompecabezas demencial que representa una cultura tan antigua y de la que nos separan muchos siglos. Empero, no considero que todo se centre en la división del trabajo lo que trajo como consecuencia una estratificación con una especie de elites “burgueso- religiosas” que se enfrentan al “proletariado” en la “lucha de clases”. Pienso que podría generarse en efecto una división del trabajo semejante, pero no necesariamente establecer relaciones de poder y prestigio como si Cahuachi fuera el Vaticano y las líneas fueran simples “parroquias de visita”; por el contrario, considero que la interacción era mucho más compleja.

En este sentido, en diciembre pasado corrió una nota por diferentes medios del mundo que daba cuenta del descubrimiento de numerosas figuras antes desconocidas y de la propuesta de nuevas hipótesis sobre la elaboración de estos geoglifos y que va en un camino muy distinto: el de la escritura. El antropólogo japonés Masato Sakai de la Universidad de Yamagata lleva desde 2004 investigando los geoglifos de Nasca y, a finales de año, dio a conocer los resultados de su investigación. Según reporta el portal de EFE el 17 de enero de este año (disponible en https://efe.com/cultura/nazca-lineas-caminos-senderos-arqueologia/), “Masato Sakai, investigador de la Universidad de Yamagata (oeste de Japón), lidera un grupo dedicado al estudio de estas enigmáticas líneas que ha descubierto, con la ayuda de arqueólogos locales, imágenes aéreas y drones, más de 350 figuras desde 2004. (…) Sakai explica que existen dos tipos de figuras, las de tipo lineal (como el conocido colibrí) y que se hicieron retirando las piedras negras superiores para revelar tierra blanca debajo; y de tipo relieve, que combinan varias dimensiones para hacer una figura. (…) «Las de tipo lineal existen al inicio y al final de caminos rectos y se pueden usar para viajar de un valle a otro que se encuentre a unos 20 kilómetros, mientras que las de tipo relieve están al costado de senderos que no son rectos y suelen estar dibujadas en pendiente», afirma”. Lo curioso es la motivación que Sakai habría tenido para estudiar las líneas. “Para este investigador japonés -continúa la nota-, su foco de interés siempre se ha centrado en las letras y abecedarios, por lo que quería saber cuál era la forma en la que esta civilización podía comunicarse sin contar con estos sistemas. (…) «Yo tengo interés en las letras. Todo el mundo usa abecedarios, pero en la civilización andina no tenían esa manera de comunicarse, por lo que quería saber cómo ellos lo hacían. Mi interés era una civilización sin letras», señala”. En efecto, poco se sabe de la escritura en la historia antigua de la región Andina. De hecho, hablé del particular en la columna de la semana pasada (https://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/escritura-y-civilizacion/) donde abordé el tema de los quipus, ese sistema de cómputo y “escritura” cuyo código no ha podido ser revelado todavía. ¿Es escritura? Claro que sí, pero todavía no sabemos en realidad cómo funciona. De hecho, hace unos días especulaba con mis alumnos si era posible que los geoglifos de Nasca representaran precisamente eso, escritura.

Como sea, Sakai afirma lo anterior basándose en la convivencia que tuvieron los pobladores de la región con los geoglifos, es decir, la evidencia que se ha encontrado de interacción con las líneas. En “Pampas de Nasca, 2000 años de actividad en los geoglifos”, capítulo de libro que se encuentra en el libro “El Top anual de los descubrimientos del Perú”, edición 2017, nos comenta que estudiaron miles de restos que denominan “culturales”, es decir, vasijas, tiestos, herramientas, puntas de proyectil y restos de cerámica en general, en múltiples lugares en las líneas y relacionados con ellas. “Gracias al estudio de estos restos ahora sabemos que la actividad humana más antigua ocurrida en torno a las líneas data de la época Paracas Tardío, con una fecha estimada entre el 400 y 200 a.C.; mientras que la actividad más moderna data en poco antes de la llegada de los españoles (1532 d.C.). (…) Sin embargo, el dato más interesante de la investigación, es que la dinámica de la actividad humana con vasijas cerca de los geoglifos cambió mucho a través del tiempo. Mientras que en época Paracas hubo poca actividad, en época Nasca fue intensa, especialmente durante el tiempo en que funcionó Cahuachi, centro ceremonial de la cultura Nasca, ubicado al sur de las pampas. Al final de la época Nasca, en el período que va del 600 y 1000 d.C., la actividad humana con vasijas en los centros y líneas descendió drásticamente, pero siguió ocurriendo, tal vez mantenida por pequeños grupos de la población local. Finalmente, entre el 1000 y 1532, ocurre un nuevo incremento, que si bien no alcanzó la intensidad que tuvo en época Nasca, fue lo suficientemente importante como para estar presente en casi toda el área de las pampas”. Lo anterior indica una constante interacción con los geoglifos que, sin duda, implica a su vez, una relación importante con Cahuachi como centro ceremonial, pero no una de subordinación o de verticalidad. Acaso lo más relevante para efectos de lo que afirmamos aquí es la idea de que el accionar de la comunidad es “en” las líneas y no “para” ellas, lo que implica una participación en los rituales y el culto por parte de las comunidades y la posibilidad de que las líneas fueran marcadores y textos determinados. “Es así como el estudio de los restos de vasijas hallados cerca de los centros y líneas -continúa Sakai-, nos cuentan una historia de larga duración, en la que distintas generaciones de pueblos transitaron por las Pampas de Nasca interactuando con el paisaje y transformándolo con sus geoglifos y las actividades realizadas en ellos. Una historia que indica también, que los geoglifos posiblemente fueron hechos en distintas épocas y ¿por qué no?, por distintas razones”. Imaginemos que parte de la escritura de los Nasca, así como de muchos otros pueblos andinos fuera en estos términos y que, por tanto, requiriera de una colectividad que interviniera en la lectura de un texto similar. Sin duda, es una propuesta que resulta muy sugerente pues abre nuestra perspectiva a diferentes formas de comunicación, que como hemos dicho en entregas anteriores, han existido en la humanidad desde hace muchos milenios.

