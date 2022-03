Las lecciones de la tragedia queretana

En contradicción al buen papel que ha registrado el equipo de futbol Puebla, nos escandaliza la tragedia ocurrida el pasado sábado en el estadio Corregidora, en un partido entre el equipo de esa ciudad y el Atlas de Guadalajara. Muchas conjeturas y apreciaciones se desprenden del hecho, que trascienden más allá de lo sucedido en un deporte.

La violencia en ningún ámbito tiene justificación; de entrada, es condenable, más cuando hablamos de un deporte, un juego, que es precisamente eso, mecanismo para el entretenimiento y el esparcimiento, no más, ni siquiera para quienes lo han convertido en negocio y por ende en mercancía. En el deporte limpio y no comercial, la competencia es la expresión del espíritu de emulación, que nos ayuda a ser mejores y superarnos. Vista como mercancía y negocio pervierte ese eje mencionado, dándole una connotación negativa y malsana.

Desconozco el caso de Querétaro, pero por lo regular, los dueños de los equipos son quienes alientan, e incluso, financian a las llamadas “barras”, muchas de ellas convertidas en grupos de vándalos, que actúan trasponiendo ese virtual horizonte y barrera entre un aficionado común que ve apasionadamente al futbol y a su equipo, con la promoción de la violencia y la falta de respeto a sus congéneres. Así, las “barras” denigran al futbol y a la sociedad y por lo mismo, no debieran de existir. Ellas no tienen nada que ver con la afición. Pero no puede haber “barras”, disociadas de quienes las promueven, alientan y financian. No son sólo responsables de la violencia del sábado pasado las decenas de vándalos que impunemente golpearon a la porra del Atlas, también lo son aquellos que los financian, o quienes no intervinieron para impedir las acciones. Y en todos ellos debe caer el peso de la ley.

- Anuncio -

Quien fuera candidato priista a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, hoy convertido en cabeza de la Federación Mexicana de Futbol, Mikel Arriola Peñalosa, ha actuado hasta ahora con tibieza y condescendencia con los dueños del Querétaro, que conforme sus propias reglas por ellos dadas, operaría la cancelación del registro del equipo no sólo el cierre (¿por cuánto tiempo?) del estadio Corregidora. También le toca lo suyo al gobernador del Estado, Mauricio Kuri, de filiación panista, que más allá del discurso incendiario dado inmediatamente después del hecho, no ha transparentado la situación ni actuado con prontitud, al grado que, hasta el momento, hay unos cuantos detenidos, no obstante que se diga que han sido identificados ya muchos participantes en los lamentables actos.

Se reporta que no ha habido ningún muerto y si 22 heridos, algunos de los cuales se encuentran internados en hospitales de la capital queretana, pero muchos testigos dicen otra cosa, y hay imágenes que han circulado en las redes sociales que nos hacer conjeturar otra cosa. La opacidad del la FMF y del Gobierno del Estado, no ayudan nada a esclarecer este lamentable acontecimiento.

Hechos como los que se registraron en La Corregidora, ya no pueden pasar.