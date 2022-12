LAS INCLINACIONES DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

El papel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como intérprete y aplicador de las normas constitucionales en última instancia, determina su condición de poder del Estado; en el acervo de sus facultades constitucionales se encuentra tener “el poder de la última palabra”; aquellas directrices que impone el artículo 14 Constitucional para los jueces de todas las instancias: <<En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho>>; quedan sujetas, para su última interpretación y aplicación, a la voluntad de los ministros de la Corte, contra cuya determinación ya no existe recurso. En ello radica su poder público, su poder del Estado; es, su poder político. Sin embargo, este poder público del que la Suprema Corte es depositaria, paradójicamente, y contrariando la disposición del artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: <<Artículo 39. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno>>, no le dimana del pueblo; y por su actuación judicial en estos últimos años, parece que la Corte se empeña en demostrar, fehacientemente, que el poder de que goza, no está instituido para beneficio del pueblo, convirtiéndolo en un poder faccioso.

El origen de esta desviación se encuentra en que los ministros que la integran, no son electos por el pueblo a diferencia de lo que sucede con el titular del poder Ejecutivo y los miembros del Congreso. En la elección federal de 2018, el pueblo acudió a las urnas y, con memoria histórica, votó por el cambio de presidente, diputados y senadores; es decir, cambió los poderes ejecutivo y legislativo; sin embargo, el poder judicial permaneció intacto y al margen de la voluntad popular de cambio. Dado que los ministros de la Corte son designados por el presidente de la república, y duran en el cargo quince años, el más reciente relevo presidencial y del congreso encontró en funciones a los ministros designados por los anteriores presidentes de México -Fox, Calderón y Peña- con la tarea de impartir esa justicia de última instancia y de última palabra. La primera escaramuza política de la Corte se dio defendiendo sus propios privilegios salariales y los de organismos autónomos como el INE, frente a aquella nueva Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los Artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de noviembre de 2018, por decreto del Congreso de la Unión; cuyo objetivo primordial era lograr que ningún servidor público “obligado por la presente ley” recibiera una remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el Presidente de la República. Desde entonces, abiertamente, la Suprema Corte se convirtió en la parcela de poder del Estado en manos de la oposición.

El poder político de que dispone la oposición, debe ser medido en función de su condición de representante de los intereses de la élite corporativa empresarial y mediática que controla buena parte del poder económico, mediático-informativo, y clerical, en el ámbito social del país; y de los partidos, organismos autónomos, y estructura judicial de la Corte, en el ámbito político. ¿Qué uso da la oposición a todo este poder organizado? El fundamental, por supuesto, está encaminado a la recuperación del poder presidencial que los electores le arrebataron. Este es el objetivo central que motiva y explica todas y cada una de sus acciones, desde todos sus ámbitos de actuación, y con toda su influencia ideológica. Las muestras de poder más significativas para confrontar el proyecto político social que viene impulsando el presidente de la república han provenido: desde el Congreso de la Unión para impedir reformas a la Constitución; desde el poder judicial federal para preservar privilegios en remuneraciones, defender empresas privadas de electricidad, y propiciar la evasión fiscal en perjuicio de las finanzas públicas; los medios electrónicos e impresos de información cumplen la función de diversión, distracción y aleccionamiento ideológico de la población; las cúpulas empresariales que perdieron privilegios político-económicos que obtenían de anteriores gobiernos, están dedicadas de tiempo completo a alertar a la población sobre el “populismo”, “comunismo”, “socialismo”, “venezolanización”, “cubanización”, “castro-chavismo” que, dicen, llegó a México de la mano del presidente; las cúpulas clericales han decidido participar de manera abierta en actividades terrenales -políticas- contrariando la prohibición constitucional de asociarse con fines de esta naturaleza; y, sus intelectuales orgánicos optaron por abandonar el genuino análisis científico social del quehacer gubernamental, para dedicarse de lleno a su descalificación.

Un organismo autónomo, el INE, destaca por la estridencia mediática de la confrontación que su presidente ha sostenido con el titular del Ejecutivo, respecto a la reforma político electoral impulsada por éste, una de cuyas propuestas, es la desaparición de los llamados diputados y senadores “plurinominales” que llegan al cargo por designación de los partidos que los postulan. ¿Qué sería de los partidos de oposición sin los plurinominales? (Murayama alerta sobrerrepresentación si desaparecen “pluris” en reforma electoral (msn.com). Existe una acción política concertada entre, los partidos que integran la coalición Va por México -sabidamente controlada por empresarios-, sus diputados y senadores, el INE, y la Suprema Corte; que tiene dos objetivos prioritarios: uno, evitar la pulverización de la oposición manteniendo sus parcelas de poder en la estructura del Estado; dos, mantener para sí -o no ceder bajo ninguna circunstancia- el poder y control de la estructura electoral del país conformada, por el INE como distribuidor territorial y contador original de los votos; y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como contador final de los votos y validador de última instancia de los procesos electorales en la república.

Todo el espectro de la oposición tiene perfectamente claro que, por vía del voto, será prácticamente imposible obtener el triunfo electoral que le devuelva la jefatura del Estado en 2024. Indicadores elocuentes de ello son la altísima aceptación popular de la gestión presidencial, la colocación internacional del presidente mexicano como el segundo mejor mandatario en el mundo, sólo superado por el primer ministro de la India; y las excelentes tasas de recuperación de la economía del país postpandemia; que contrastan con la carencia opositora de un proyecto alternativo de país digno de ofrecer a la población, y la ausencia de una figura política con solvencia política y moral que la unifique. Bajo estas circunstancias la división del trabajo puesta en práctica por la oposición se dirige a: uno, impedir toda reforma constitucional que atente contra el libre mercado, modifique los valores de la educación, o le implique pérdida de posiciones en el poder público, que llevan a cabo mediante la denominada “moratoria constitucional”; dos, encomendar a la Corte tres tares básicas: a) buscar la “inaplicación” de preceptos de la constitución que perjudiquen el interés empresarial obligándoles a pagar impuestos; b) mantener el control de la estructura electoral impidiendo la reforma del INE y garantizar el control de sus resoluciones a través del Tribunal Electoral; c) eliminar la doble carga que significa para el empresariado tener que pagarle al fisco, y financiar económicamente las acciones y movimientos sociales y políticos que lleva a cabo la oposición en contra del presidente; y, adicionalmente, socavar la finanzas públicas como forma de impedir la obra social y material que configura el proyecto presidencial. Aquí adquiere cabal dimensión la reciente decisión de la Corte, resolviendo que no se puede sujetar a prisión preventiva oficiosa a los imputados por delitos fiscales como contrabando, defraudación y uso de facturas falsas, pues “éstos no constituyen una conducta de delincuencia organizada”. El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena recalca, además, que constitucionalmente sólo puede tipificarse como delincuencia organizada la conducta ilícita que “tiene como objetivo desestabilizar al estado de derecho”. Sería difícil suponer que el ministro confunda la constitución con un código penal, pero parece. Estas afirmaciones, en boca de los ministros, deberían obligar -por lo menos- a cuestionar su calidad profesional como juristas, su integridad moral como funcionarios, y el tipo de sociedad que, como integrantes del Estado, quieren construir siendo de dominio público que “las estructuras financieras construidas mediante estos delitos tributarios son claves para las organizaciones criminales”. La marcha opositora en defensa del INE fue el termómetro con que la Corte midió la posibilidad de resolver esta cuestión en términos tan negativos para su nomenclatura “de Justicia”. La marcha salió bien, la sentencia salió fatal.

Prácticamente al mismo tiempo, se dio a conocer que una juez federal asentada en Jalisco, mediante un sabadazo liberó al segundo hombre al mando del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), al “no encontrar elementos que lo vinculen con delincuencia organizada en su modalidad de delitos contra la salud”. Como se ve, la Suprema Corte mediante la degradación de “su” interpretación jurídica, está resolviendo los asuntos sometidos a su consideración; pero, al mismo tiempo está exhibiendo “sus” inclinaciones políticas y sociales de protección a la delincuencia. Los hechos están a la vista y el pueblo mexicano debe erigirse ya en supremo juez de la actuación de la Corte, debido a los continuos choques políticos que su actuación genera y sostiene contra el jefe de Estado, por la definición del rumbo político que debe seguir el país. Lo que se ve, no se juzga.

Heroica Puebla de Zaragoza, a 05 de diciembre de 2022.

JOSÉ SAMUEL PORRAS RUGERIO