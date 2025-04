Las expectativas para el 1 de junio

Hace algunas semanas el INE había calculado que la participación ciudadana en las elecciones extraordinarias del primero de junio, pudiese estar entre el 8 y el 15% de la Lista Nominal de Electores, que hasta ahora está integrado por casi cien millones de ciudadanos. No es una visión exageradamente modesta, sino expresión de algunos elementos a considerar.

Lo primero es que esta elección, aparte de singular, es complicada, que requiere mucha información y clarificación de cómo se puede participar. Otro aspecto es no ser un proceso que capta toda la atención de los electores, operando como cualquiera de carácter intermedio no como las presidenciales. Lo histórico es que, en esas elecciones baja el nivel de participación ciudadana. Un último aspecto es que hay semejanzas participativas como cuando se llevaron a cabo consultas (como el juicio a los expresidentes), o la de revocación de mandato.

La oposición y la derecha olvidan los factores arriba señalados y argumentan que la posible baja participación es por el desinterés de la población con una reforma “impuesta y antidemocrática”. En realidad, le apuestan al fracaso del proceso, poniéndole todas las piedras en el camino que pueden en su pretensión de desbarrancar un proceso que, quiéranlo o no, va.

El Consejo General del INE había aprobado, conforme a la ley correspondiente, la exclusividad para la difusión y promoción de la participación ciudadana, lo cual provocó la reacción de varias instancias, entre ellas la misma Presidenta de la República, que interpusieron recursos ante el TEPJF, el cual revocó el acuerdo señalado, lo cual ha permitido que los Poderes Ejecutivo y Legislativo, además de políticos, especialmente de Morena, han intensificado sus iniciativas para promover la participación ciudadana.

No han sido explícitos los que llegaron a inconformarse, argumentando solo sobre el no respeto a derechos, sin señalar la parte política, que supongo es lo que les preocupa. La baja participación, aun todo lo señalado, si podría ser un argumento valioso para la oposición en la denostación del proceso. Pero, sobre todo, no tendría correspondencia con la reiterada afirmación de que los 36 millones de ciudadanos que votaron el año pasado por la opción representada por la Cuarta Transformación, lo hicieron también por la reforma al Poder Judicial. Por ello no es correcta ni políticamente adecuada, la declaración del senador morenista, Ignacio Mier, quien afirmó que, si se logra que al menos 12 o 15 millones de mexicanos voten “será un gran avance”, lo cual no solo es una perspectiva ratonera, sino que no responde a las expectativas que se esperan, que son por lo menos el doble. Aún más, “gran avance” ¿en relación a qué? No lo explica el senador poblano, pero por lo menos, todos aquellos que acudieron a las urnas el año pasado, apostándole a la continuidad, debiera ser la meta, a sabiendas de las adversidades y dificultades de este proceso.

Finalmente, impulsar la participación en la elección del primer Poder Judicial electo por el pueblo, no es responsabilidad sólo de las personas postuladas –que tienen muchas limitaciones para actuar–, ni del INE, la instancia organizadora: ¡Es de todos!