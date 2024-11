Las expectativas hacia el 2025

Se acorta el tiempo para que el exsenador, Alejandro Armenta Mier, asuma la gubernatura de la entidad; falta menos de un mes, y aún vemos nombramientos y personajes que se integran al gabinete. No está mal que eso suceda, pero sí lo es, si eso es un adelanto de lo que pudiese la característica de la nueva administración.

Hasta ahora, vemos la composición del equipo de trabajo, con personajes ligados a los viejos equipos locales, incluso no morenistas, y prácticamente ninguno (a) de ellos (as) identificados (as) con la izquierda poblana, lo cual, en más allá del proyecto que pueda defender e impulsar su líder, el Ejecutivo local, habrá aspectos en los que no creen, ni les interesaría impulsar. Ello provoca cierta incertidumbre sobre cómo se trabajará, cómo iniciará y con qué arrancará el nuevo gobierno. Un gran reto es, como hemos visto durante el mes y medio de la administración de Claudia Sheinbaum Pardo, quien quiera trascender y ayudar a la gente, a los más pobres y desprotegidos, debe dar los primeros pasos con sentido transformador.

Sé bien que no será fácil, en nuestra entidad, impulsar un proyecto de izquierda, o incluso progresista, por lo mismo hay que ofrecer el derecho de la duda, pero poniendo plazos fatales en la presentación de resultados palpables. Puebla se encuentra polarizada en cuanto a las posturas políticas, hay un sector conservador y de derecha, sobre todo en las áreas urbanas y uno liberal y de avanzada, que siempre chocan al impulsar sus proyectos y visiones del Estado.

La nueva administración, sin duda, debe de gobernar para todos y escuchar a todos, lo cual no se divorcia de la defensa e impulso de una concepción de entidad en toda la complejidad que representan sus 217 municipios, así como sus diversas regiones, singulares en sus particularidades.

Desde principios de abril, el entonces candidato presentó ante los poblanos su Plan 2024-2030, en el cual se adelantaba lo proyectado para el periodo en caso de ganar las elecciones. El problema que ya triunfante, el anuncio paulatino de su equipo de trabajo concordaba con la propuesta, por la particularidad e historia de los (as) seleccionados (as).

Durante su campaña electoral, Armenta Mier dio especial atención a sus propuestas de seguridad, obras de infraestructura, Salud y agua, entre otras, habiendo desglosado cada uno de estos puntos con iniciativas concretas y específicas, que esperemos realmente sean puntos de partida de su gobierno.

En el segundo rubro citado destaca el compromiso suscrito con la hoy presidenta del país, para impulsar cinco proyectos prioritarios: el Circuito Carretero de la Mixteca; el Tren Ciudad de México–Puebla–Veracruz; la ampliación de la Autopista Puebla–Veracruz a la altura de la caseta de Amozoc; el Proyecto Hídrico; así como el Valle de la Tecnología y la Sostenibilidad.

El catorce de diciembre asume la gubernatura Armenta Mier, esperemos que inicie bien, después de una larga transición. Los primeros anuncios serán cruciales para empezar a valorar su administración.

