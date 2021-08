Las enseñanzas de la consulta

En la consulta popular del primero de agosto, aprendimos más de las élites, de los intelectuales de derecha, los columnistas conservadores y los presentadores de radio y televisión que se lanzaron, de manera casi unánime, contra este inédito ejercicio de democracia participativa de consulta constitucional. Aprendimos que la oposición y sus jefes, en lugar de llamar a sus simpatizantes a votar por NO, y ganar la consulta, fueron la punta de falacias para deslegitimar este proceso. La “retorcida” pregunta modificada por la Suprema Corte, el presidente del INE (cuyo cargo selo debe a Peña Nieto), con su resistencia inicial y su deficiente organización de la consulta, sus quejas sobre el costo de esta y el esfuerzo de muchos de sus consejeros por trivializarlo, desfiguraron el proceso democrático con pocas mesas de recepción, direcciones equivocadas, anulación de boletas a la mitad de la jornada, mostrando así su total inclinación a ridiculizar la consulta.

¿Qué es lo que une a todos estos actores políticos, a qué le temen que con carretadas de dinero intentaron impedirlo? Que “la ley no se consulta”, vociferan, para ocultar su temor a que la gente exprese su voluntad en las urnas y se haga justicia. Las pruebas contra los expresidentes están presentes para que se les juzgue por los delitos y crímenes perpetrados por su gobierno y que en los hechos forman parte del complejo aparato de protección política, económica, mediática y judicial que ha garantizado la impunidad de quienes gobernaron en los últimos 30 años.

Insisten en no hablar del pasado porque no les conviene, proponen que olvidemos para volver al poder; insisten en que la consulta no fue para llevar a juicio a los expresidentes, aseveran, y al hacerlo mienten los que saben que al tocar a quienes han sido hasta ahora intocables que ya se les cae el viejo régimen que los colmó de riquezas y privilegios y los arrastra en su caída. Y que, de hecho, el juicio ciudadano apenas empiece. Que vivimos, rematan, una dictadura plebiscitaria o que el presidente más votado de la historia es un dictador.

Se les olvida que el Presidente se somete a la revocación de mandato, mecanismo que se celebrará el próximo año. Pero los fanáticos pasando por los líderes de opinión y los consejeros del INE, con los más refinados intelectuales al servicio de la derecha conservadora, son cómplices del régimen autoritario que por décadas hicieron de México su rehén y que se escudaban en el poder.

Que sólo a esos pocos, les escuchaban y favorecían los tribunales, sólo esos pocos decidían el rumbo del país. Lo importante es que las y los mexicanos nos abrimos un espacio de participación democrática directa con más de 6.66 millones votando y que nos servirá para sentar las bases para la construcción de los principios de justicia popular, y heredarlas a las nuevas generaciones.