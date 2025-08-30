Las cartas postales de Cuevas a Bazán, germen de la retrospectiva que abrirá en el MIB

La Giganta reposa en el José Luis Cuevas (1934-2017), en su original de ocho metros de altura, están las primeras cartas que el también grabador y pintor dedicó, como obras de arte en sí mismas, a Beatriz del Carmen Bazan, su compañera de vida. Una versión pequeña dereposa en el Museo Internacional del Barroco (MIB). Junto a la que es considerada la escultura clave de la producción de(1934-2017), en su original de ocho metros de altura, están las primeras cartas que el también grabador y pintor dedicó, como obras de arte en sí mismas, a Beatriz del Carmen Bazan, su compañera de vida.

58 de las 200 cartas del total del corpus artístico, personal y epistolar que Cuevas dedicó hacia su ahora viuda constituyen el germen de la exposición José Luis Cuevas, retrospectiva que abre este fin de semana en el MIB con más de 100 piezas del considerado “enfant terrible” del arte mexicano: las 58 misivas -obras de pequeño y mediano formato-, seis dibujos, 15 pinturas, ocho grabados, 15 esculturas y siete esculturas monumentales. , retrospectiva que abre este fin de semana en el MIB con más de 100 piezas del considerado “enfant terrible” del arte mexicano: las 58 misivas -obras de pequeño y mediano formato-, seis dibujos, 15 pinturas, ocho grabados, 15 esculturas y siete esculturas monumentales.

Durante un recorrido previo a la apertura de la muestra que permanecerá hasta marzo de 2026, el curador Gustavo Rodríguez explicó que la primera carta que envió Cuevas a Bazán data de 2001, mientras que la última es de 2014: “Querida Carmen, hoy sales del hospital y vienes hacia la casa. En el trayecto te hago este dibujo. Te amo”, escribió el artista, dando otra instrucción: “Boceto para escultura”.

En estas cartas, detalla el curador, dejan ver no solo el amor y la admiración hacia María del Carmen Bazan, también dejan ver el momento político, económico y cultural de una época contemporánea en México, llena de transiciones, crisis y personajes claves del devenir histórico.

Las cartas-obras, además, constituyen una propuesta de recorrido para el visitante: uno más lento, de atención, de fijar la mirada en los mensajes dedicados y los dibujos hechos para la mujer del artista, en obras que van del pequeño al mediano y gran formato: de hasta 1.60 por 1.20 metros.

En ellas, aparecen títulos -Paseo de Santa Lucía, Mujer miando y Mujer maniatada-, con textos amorosos ligados a las imagenes de seres pareciera amorfos, pero más bien dotados de soltura y sensualidad.

Las cartas postales dan paso a esculturas de pequeño formato, acuarelas, oleos y grabados que dan forma a un segundo núcleo de la exposición que incluye además un poema de José Emilio Pacheco y un texto de Octavio Paz dedicado a Cuevas, a quien definió como “un puma, león mexicano o gato montés (felis concolor)”.

Están piezas que van de los años 90 del siglo anterior a los últimos momentos del maestro antes de su fallecimiento en 2017, incluidas obras monumentales como Los lisiados o Carnicería humana.

Gustavo Ramírez detalla que la exposición fue hecha en cercanía con la propia Beatriz del Carmen Bazán: de su archivo personal provienen las 58 cartas y el resto del : de su archivo personal provienen las 58 cartas y el resto del Museo Jose Luis Cuevas , ubicado en el corazón del Centro Histórico de la Ciudad de México.

De la muestra, quizá la primera de Cuevas montada en unos 20 años fuera del recinto que él fundo, la propia Beatriz del Carmen Bazán expresó que “pareciera” haber sido hecha para el MIB, pues el recinto permite apreciar la magbitud y belleza de las obras.

Destaca que si bien la exposición es un homenaje al artista opositor al muralismo y al nacionalismo como miembro clave de la llamada Generación de la Ruptura, es también dedicada a Manuel Alegría, cómplice, amigo, museógrafo, curador, cuidador y gestor de Cuevas desde la juventud, quien inició el proceso curatorial de dicho proyecto y falleció en el camino.