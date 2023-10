Las calles y las poblanas referencias

“Adiós calles de Arista, también de Mercaderes,

la calle Cruz de Piedra, lo mismo de San Luis;

calles de Estanco de Hombres y Estanco de Mujeres,

donde en noches de luna paseaba tan feliz.

“Un recuerdo a Puebla”

Letra: Samuel M. Lozano

Música: Crescencio Lucio Malacara

México, 1924

Manuel de Santiago. A mediados de los años 50 del siglo pasado la ciudad de Puebla era aún más provinciana que ahora en diversos sentidos, mismos que iré aclarando a lo largo del artículo. Contaba apenas con poco más de 211 mil habitantes y su extensión era también muy reducida respecto a la actual urbe, aunque ya tenía más de 40 “colonias”1 algunas de las que hoy día han sido absorbidas por la acelerada

urbanización sin que se distingan por sus nombres originales. Los barrios antiguos de la ciudad continuaban siendo referencias para todos aquellos que requirieran de alguna orientación con cualquier propósito. Por supuesto, que los templos patronales de esos barrios fueron los nodos urbanos más importantes o puntos estratégicos en los que convergía la gente, no unicamente para los servicios religiosos, sino para realizar diversas actividades. Cada grupo tiene sus propios códigos sociales y culturales de comunicación.

Los límites de la ciudad de Puebla eran los siguientes: por el norte, siguiendo la calle 5 de Mayo, se cruzaba el río de San Francisco y a través de una terracería se llegaba a las distantes colonias Morelos y Cuauhtémoc. Por el sur y siguiendo la calle 16 de septiembre, la ciudad apenas llegaba a la colonia Chulavista y alcanzaba las calles 33 y 35 poniente, también de terracería y con pocas casas; lo que seguía eran milpas y a la distancia se veía el pueblo de San Baltazar al que se accedía por un pequeño puente de hierro que cruzaba el río de San Francisco. Por el oriente, atravesando el río Alseseca, estaba la colonia Zaragoza, el campo Militar y el cerro del Teposuchitl, así como las colonias Azcárate y Aviación que eran los límites habitados. Por el poniente estaba la colonia de la Paz, recientemente fraccionada, y el camino hacia Cholula con el río Atoyac de por medio, cruzado por el puente de México (s. XVIII)2.

La traza ortogonal de la ciudad de Puebla favoreció la nueva nomenclatura de las calles de 1917 que sustituyó los nombres tradicionales por números asociados a los puntos cardinales a partir de la división de la ciudad en cuadrantes —tomando el zócalo como referencia— en dos ejes principales; uno, sur-norte (calles 16 de septiembre—5 de mayo) y el otro poniente-oriente (calles Reforma—Juan de Palafox y Mendoza3). Está por demás seguir explicando esta nomenclatura así como la numeración de las cuadras, porque a algunos poblanos les encanta explicarla a los visitantes, quienes en su mayoría bostezan aburridos esperando que termine la fastidiosa perorata.

“Mono, perico y poblano, no lo toques con la mano; to calo con un palito, porque es animal maldito”

Las calles aún conservan sus viejos nombres del siglo XVIII, porque a decir de Hugo Leicht en su obra “Las calles de Puebla”4 afirma el investigador que en los documentos oficiales les fueron asignados nombres a las calles para facilitar su identificación para efectos prácticos, pero la gente llamaba a las calles poblanas de acuerdo a sus costumbres, ya sea por la existencia de talleres artesanales, por la casa de un vecino conocido, por ser parte del camino hacia una población cercana, por algún templo o convento o por algún sucedido. Esto se mantuvo más o menos hasta los años sesenta del siglo XX. Si quedabas de reunirte con alguien dabas la referencia tradicional:

—¡Quiubo mi Pepe! Hace rato que no te veo, qué te parece si nos echamos un cafecito en el centro. Nos vemos en el “Gallito”, porque ahí me deja el camión. —Ya vas carnalito. ¿Te parece a las tres?, porque siempre comemos con mis jefes, ya sabes que tenemos que estar todos los hermanos.

Las citas amorosas, un poco de escapada y por poco tiempo, eran en lugares más discretos. Entonces, se elegía algún un lugar suficientemente apartado para evitar indiscreciones, tal vez el extremo norte del Paseo de San Francisco, por la Cruz Roja o en alguna de las capillas del viacrucis franciscano. Por supuesto que las clásicas “tapaderas” eran el grupo de amigas que en complicidad con la interfecta servían de “pantalla” para el efímero encuentro. Por otro lado, en alguna referencia en la que no era necesaria gran precisión, valía decir:

—El maestro Chavira tiene su taller allá por la Maximino.

—Ese cuate, vive por “El tamborcito” y por eso se despide temprano.

—Esta cachucha me la compré cerca de la estación.

—¿En la “Nueva”?

—¡No, como crees… allá en la once.

Las colonias tenían también, además del centro de la ciudad, su propia dinámica de relaciones sociales y comunicación. Existían clubes deportivos formados por los jóvenes del rumbo, “flotas” de chamacos que andaban “callejeando” sin alejarse mucho, algunas personas practicaban los atisbamientos furtivos al correr los visillos de las ventanas o dejar entreabiertos los postigos de los zaguanes para mirar disimuladamente a los prójimos y chismear.

—Berthita, ya vio usted al licenciado, ese que vive en la casa amarilla grandota, trae un raspón en la cara. Que se me hace que fue un borrachazo.

— No sea usted criminosa, yo me llevo bien con su esposa y ella me contó que se resbaló y se lastimó en la mejilla y en el brazo.

—¡Si lo dice usted! pa´mi que fue un “resbalón”·con una cáscara de tequila. O tal vez algún cliente enojado.

La obra fundamental para conocer la Puebla de antaño, calle por calle, es el libro “Las calles de Puebla” de Hugo Leicht; su autor, un profesor alemán especialista en filología, pedagogía, botánica y otras disciplinas del conocimiento, avecindado en la ciudad de Puebla allá por los años 20 que permaneció aquí por dos décadas. Con gran empeño se ocupó de reunir numerosos datos y fotografías antiguas, tanto en documentos y libros disponibles en archivos y bibliotecas privados y públicos, como a través de la colaboración de añejas familias poblanas que conservaban papeles y fotografías familiares, así como detallados testimonios personales que compartieron con él. El libro, de características únicas en México, es un extraordinario ejemplo del trabajo cuidadoso y sistemático acerca de la historia de Puebla mediante la información relacionada con cada una de sus calles.

Hoy día usamos poco las antiguas referencias materiales de la ciudad, salvo contadas ocasiones. La tecnología nos ha impuesto otras formas, para obtener las “señas” seguras para que nos localicen o localicemos a alguien en un lugar preciso, ya que estos artilugios pueden rastrear, mediante un sistema de GPS5 que se sirve de satelites. Pero… pero cuando la tecnología llega a fallar, sé de algunos jóvenes, principalmente, que se quedan pasmados ante esa desventura tecnológica, porque de momento no saben que hacer; su cerebro, condicionado al uso del celular “inteligente”, los pone en aprietos y no pueden pensar con claridad hasta que les “llega el agua al tinaco”.

Calles de todos colores y sabores

Antes de proseguir con este texto, para quien no tenga el libro de Leicht, le anoto la dirección electrónica para que pueda “bajarlo” gratuitamente6. Ahí les van algunos nombres simpáticos de calles poblanas que les ofrezco cordialmente para su conocimiento y leal saber. La “Calle de Arista” corresponde a la calle 4 poniente 100, a un costado del templo de Santo Domingo, y que anteriormente se llamó “Calle del Corral de Comedias”, porque en la acera sur de esta cuadra se encontraba un pequeño sitio donde se llevaban a cabo la representación de obras de teatro llamadas genericamente, en la época colonial, como “comedias” y a los actores “comediantes”. También recibió el nombre de “Calle del costado de la iglesia de Santo Domingo” y a partir de 1880, “Calle de Mariano Arista”, para honrar a quien fue Presidente de México (1851 a 1853) y cuya madre fue poblana; militar controvertido que inició su carrera de las armas como cadete del Regimiento de Provinciales de Puebla.

“Calle del baño chiquito” (callejón de la Avenida 5 poniente 700), lugar que se encuentra en el costado oriente de la Maternidad “Haro y Tamariz”, construida por el Ing. Eduardo Tamariz entre 1879 y 18857, hoy Hospital de la UPAEP. El amplio terreno que ocupa el hospital fue originalmente la “Plazuela de San Agustín” (próxima al convento) que en ocasiones aparece en algunos documentos como “Costado Este de la Maternidad”; la razón de este nombre es la existencia de un temazcal en la acera oriente de dicho callejón, en 1789, propiedad de Antonio del Río. “Calle del Chito Cohetero” (6 norte 400) designada así en 1739 la cual aparece en el plano de 1883. Leicht menciona que Chito es abreviatura de Panchito, probablemente fue un indio del cual no se conocía su apellido, como era costumbre en la época colonial, y aquello de cohetero le viene porque poseía una cohetería en esa cuadra.

“Calle de la Caporala” (12 poniente 100) en la cual existía la “plaza de los gallos” por el palenque que se encontraba ahí y que se comunicada con la 14 poniente. Otro nombre de la cuadra es “Calle 2ª de los Carros”, porque atravesando la calle (hacia el oriente) se encontraba el corral donde se guardaban los carretones de la basura. Aquí, y al doblar la esquina, en la “Calle de la Alcantarilla” (5 de mayo 1200), el capitán José Bringas de Manzaneda poseía unas casas, en una de las cuales vivía con su esposa María Josefa Ravanillo, quien era apodada “La Caporala”, porque tenía los arrestos suficientes para arrear las mulas, cargadas con mercancías, que entraban a su propiedad, probablemente empleando algunos ¡carajos! y otras palabras del florido lenguaje propio de arrieros,

“Cuatro cosas come el poblano: cerdo, cochino, puerco y marrano”

En la “Calle de las Chinitas” (11 poniente 300) el convento de Santa Inés tuvo su puerta “reglar” (puerta de un convento reservada a los religiosos que habitan en él). A partir de 1790 la cuadra recibe ese nombre, probablemente por que ahí y en la plazuela de la calle 9 oriente se congregaban en algunos momentos las sirvientas de las casas cercanas y “las chinas”8 que tenían ahí algún puesto de aguas frescas y alimentos. Durante la época colonial y aún bien entrado el siglo XIX, la ciudad de Puebla fue un importante centro productor de tocino, chicharrón, odres, manteca y jabones, por lo que existían numerosos chiqueros y tocinerías que se encontraban por toda la ciudad como en la “Calle del Piojo Seco” (9 norte 1200) antes “Calle de Chiquero”. Las innumerables quejas por las molestias que los vecinos sufrían al tener que soportar los malos olores nunca pudieron ser resueltas por tratarse de una actividad económica prioritaria. De ahí los dichos como el de “poblano chicharronero, cortabolsas y embustero”9

Las calles de Puebla, así como las de otras ciudades y pueblos de México, reciben sus nombres de aquello que en su momento fue significativo para sus habitantes por lo que los sucesivos cambios en sus denominaciones se pueden explicar por la misma razón. En la actualidad, con el crecimiento de las ciudades, los viejos nombres han sido abandonados, porque resultan imprácticos para localizar cualquier otro sitio de la extensa “mancha urbana” que no sea el del centro histórico. Quiero compartirles mi sorpresa de hace algunos años cuando impartía clases en una universidad privada, que mis alumnos no conocían ningún sitio importante de la ciudad, ni podían encaminarse a dirección alguna del centro histórico de la ciudad de Puebla en donde les citaba para la clase. Eso me llevó a pensar que ellos y sus padres, “la gente bonita”, solo frecuentan las plazas comerciales y los restaurante de la periferia de la ciudad. ¿Será cierto, entonces, que “poblano, loco y vano, poco fiel y mal cristiano”?

