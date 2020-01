Las auditorías no se van a detener ni con marchas ni con amparos, advierte Barbosa

El gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta declaró en el que es ajeno a la revisión que pretendió hacer la Auditoría Superior del Estado (ASE) a la Universidad Autónoma de Puebla (UAP) y que incluso se enteró hasta que estaba siendo ejecutada; no obstante, señaló que todos los organismos que reciben recursos públicos deben ser transparentes y rendir cuentas, amén de que ningún amparo ni ninguna marcha detendrá las auditorías.

El mandatario estatal fue entrevistado la mañana de ayer en el noticiario radiofónico que conduce el periodista Javier López Díaz, quien le dijo: “Gobernador, obligado el tema UAP, de pronto sorprendió el envío de una auditoría preventiva, sorprendió más la reacción de la Benemérita (sic) y esto nos ha llevado a un encono público de las dos entidades que me parece que ha ido escalando y ha tocado algunos puntos como el anuncio del amparo contra el reemplacamiento por parte de la Benemérita (sic), en algo que me parece que se entiende dentro de un desencuentro, ¿es esto un desencuentro gobernador o de qué estamos hablando?”.

El titular del Poder Ejecutivo respondió: “Bueno, primero decirte que yo soy respetuoso de los ámbitos de los órganos constitucionales autónomos o de los órganos autónomos, cómo lo es la Auditoría Superior del Estado (ASE). Jamás yo di mi opinión y menos instruí al actual auditor para desplegar acciones de auditoría en contra de la universidad, jamás. Yo me enteré cuando ocurrió y esa es una acción directa de la Auditoría, no del Poder Ejecutivo, del gobierno del estado”.

Y añadió: “Pero lo que sí tengo es una decisión de que en Puebla todo órgano que recibe recursos públicos rinda las cuentas. La universidad recibe casi 2 mil millones del Ejecutivo poblano de las arcas, de las finanzas del gobierno del estado y recibe 4 mil 500 millones de la Federación. Todos esos 6 mil 500 millones de pesos y más sus fondos propios conforman sus ingresos y esos ingresos se gastan conforme a las reglas contenidas en las leyes aplicables: hoy existe la ley de contabilidad gubernamental para todo el país y hoy las reglas de transparencia, las reglas de rendición de cuentas son otras de las que hubo en otro tiempo. La universidad es un órgano autónomo que tiene que entregar su cuenta pública año con año, entonces cualquier órgano puede ser revisado”.

En seguida, indicó: “La historia de las universidades ha sido aquella en la que ahí está puesta, nadie se mete en ella y los gobiernos del estado la utilizaban para muchas cosas nada regulares, nada regulares, como las estafas maestras, para eso usaban a las universidades públicas y las privadas, hablo de todo el país, me explico, entonces solamente el rector que colabore para la rendición de cuentas y ya las reacciones que él tome frente a esas acciones no del Poder Ejecutivo, sino de la Auditoría Superior del Estado, son su responsabilidad y son su decisión. Yo no me voy a mover ahí: ¿qué piensa él?, ¿que yo voy a pedirle al auditor que retire la auditoría?, si el bufete jurídico de la universidad asesora a interesados para promover un amparo contra el acto del gobierno para el reemplacamiento, pues bienvenido y cualquier decisión de un juez Federal que ampare y proteja a un ciudadano pues lo respetamos, no pasa nada, pero la rendición de cuentas en Puebla no se para, no la va a parar nadie ni con marchas ni con amparos”.