Las 15 empresas chinas de invernaderos han puesto en riesgo el agua de 30 mil hectáreas de cultivo

Alrededor de 15 empresas chinas de invernaderos han puesto en riesgo el agua de 30 mil hectáreas de cultivo en la región de Tehuacán, donde acaparan tierras por arrendamiento a 10 años. El señalamiento más constante de los habitantes es la sobreexplotación de agua que no ha sido atendida por parte de las autoridades, por lo cual la resistencia popular ha frenado nuevos proyectos como es el caso de Colorado Ecoterra en San Marcos Necoxtla, junta auxiliar de Tehuacán.

Invernaderos: Una década de impacto en la región de Tehuacán

Hace aproximadamente una década, empresarios asiáticos comenzaron a establecerse en esta región específicamente en los municipios de Tepanco de López, Tlacotepec de Benito Juárez y en Magdalena Cuayucatepec, junta auxiliar de Tehuacán, acaparando hasta el 40 por ciento de la actividad agrícola a través de la instalación de invernaderos. Miguel Ángel Carrera Castañeda, líder de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en la zona, atribuye esta situación a la renta de extensos ranchos por parte de los propietarios de tierras, buscando un beneficio económico inmediato. Cada invernadero puede llegar a ocupar hasta 50 hectáreas, limitando así la capacidad de producción de los campesinos locales.

En la región operan más de 15 invernaderos de empresas chinas; la mayor parte de la producción de estas instalaciones se enfoca en legumbres y verduras poco consumidas en México, destinándose casi la totalidad a la exportación y aunque ya llevan más de una década en esta zona siguen operando bajo un esquema de arrendamiento, mismo que seguramente ya renovaron porque su producción continúa.

La presencia de estos macroproyectos provocó el desplazamiento de pequeños productores, quienes se encuentran imposibilitados para competir, lo cual ha afectado directamente la producción local de hortalizas, como el cilantro, que tradicionalmente se cultivaba en grandes cantidades en zonas como Cuayucatepec. Los productores agrícolas locales han lidiado con esta competencia la expansión de los invernaderos sugiere un crecimiento continuo en el futuro, por lo menos en esa región, donde los esfuerzos por frenar a esas empresas no han sido exitosos.

El agua, motivo de lucha ante el temor de perderla

Una de las principales quejas de los habitantes de la región es la presunta sobreexplotación del agua por parte de los invernaderos; vecinos y organizaciones han señalado en repetidas ocasiones que esas instalaciones cuentan con varios pozos clandestinos lo que se refleja en la baja de los mantos acuíferos y la escasez del líquido potable en los hogares, algo que anteriormente no sufrían, por lo que los llamados a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) son constantes para que realice una inspección.

En 2023, habitantes de Tepanco de López y Tlacotepec de Benito Juárez exigieron una supervisión exhaustiva a los invernaderos chinos para detectar y clausurar pozos clandestinos; desde entonces advirtieron de la extracción excesiva del líquido por parte de estas empresas lo cual pone en riesgo el riego de más de 30 mil hectáreas de siembra, afectando a cerca de 7 mil productores. La demanda recurrente es detener la extracción de agua por parte de los empresarios orientales, porque dejan sin posibilidades a los pequeños productores locales para regar sus cultivos.

La crisis hídrica no es un pronóstico futuro, sino una realidad palpable. En marzo de 2024, Santiago Miguel Rodríguez Sánchez, presidente del Comisariado Ejidal de San Lorenzo Teotipilco, junta auxiliar de Tehuacán, declaró la pérdida de cinco manantiales históricos: “El Caballito”, “San Agustín”, “San Lorenzo”, “San Ignacio” y “Axoxopan” que se secaron debido a la drástica disminución de su caudal, una situación que atribuye al abuso en la explotación del agua por parte de diversos sectores industriales, incluyendo los invernaderos. En ese sentido recordó que el agua que llega a San Lorenzo cruza subterráneamente por Tepanco y Cuayucatepec, al haber ahí extracción elevada es evidente que ya no llega el mismo caudal hasta este municipio.

Oposición comunitaria ante la expansión de invernaderos

En esta ocasión el dicho de que “nadie aprende en cabeza ajena” no aplicó, cuando pobladores de San Gabriel Chilac se percataron de que desde inicios de febrero de este año comenzó a realizarse una gran instalación de estructura en terrenos de San Marcos Necoxtla, junta auxiliar de Tehuacán, con el paso de las semanas se dieron cuenta de que en más de 20 hectáreas de terrenos cercanos al manantial La Taza se preparaba todo para instalar invernaderos.

La resistencia local no tardó mucho en hacerse manifiesta desde marzo habitantes de San Gabriel Chilac, San Francisco Altepexi, San Sebastián Zinacatepec y Tehuacán comenzaron con las movilizaciones, pero el momento más álgido llegó en abril cuando más de 5 mil personas bloquearon por más de 10 horas carreteras federales y la autopista Cuacnopalan-Oaxaca, con la participación del Comité Central del Agua de Chilac, ejidatarios de los cuatro municipios y los integrantes del Colectivo en Defensa de los Acuíferos del Valle de Tehuacán; además el Movimiento de Autogestión Social, Campesino, Indígena, Popular (MASCIP) se apostó frente a las instalaciones de los invernaderos para impedir la entrada y salida del personal; ese conjunto de acciones dio como resultado la suspensión de los invernaderos por parte de Ecología del ayuntamiento tehuacanense.

José Luis Leyva, líder de MASCIP, ha sido enfático en señalar que el manantial La Taza está a solo 800 metros de los invernaderos, y es la principal fuente de agua en esa región ya que abastece a 16 mil personas en Chilac y 22 mil en Altepexi, que temen quedarse sin líquido si se incurre en sobreexplotación.

En este asunto juega papel importante el presidente del Consejo Ciudadano de Ecología de Tehuacán (CCET), Héctor Veytia Pérez quien reconoció ser uno de los arrendatarios; rentó más de 10 hectáreas, por 10 años, a la empresa Colorado Ecoterra, que ahora ya se sabe es de inversionistas tehuacaneros, socios también de empresas avícolas de la región.

Tardía reacción de la empresa contribuyó a recrudecer el conflicto

Mal y tarde abordó las inconformidades la empresa, dejó que el conflicto creciera para entonces poner en los reflectores a Alfonso Celis Enecoiz, quien en un video en redes sociales salió en defensa de su proyecto asegurando que no explotará el agua de la región porque aplican el riego por goteo, negó que afecten el medio ambiente y destacó que dentro de su proyecto está la creación de un parque deportivo comunitario con guardería para los hijos de los trabajadores, capacitación técnica agrícola y además generarán 350 empleos directos y más de 100 indirectos con salarios y prestaciones por encima de la ley.

Para el empresario las manifestaciones forman parte de una campaña de desprestigio, desinformación y distorsión; dijo ser partidario del diálogo, pero días después su abogado Antonio Pacheco Tenorio informó que interpuso un amparo para dar marcha atrás a la suspensión aplicada por el ayuntamiento de Tehuacán. Advirtió la posibilidad de iniciar procesos legales por las pérdidas que sus representados sufran en el tiempo que dure la suspensión.

Llegó a asegurar que ya tenía diálogo con el presidente municipal Alberto Lezama Martínez y el presidente del Comisariado Ejidal de San Gabriel Chilac, Erasmo Juárez Gámez, lo que provocó una ola de cuestionamientos a ambos representantes que en una asamblea pública desmintieron al abogado. Si su intención era dividir a la gente logró lo contrario, ya que, en esa reunión, en la que también participaron los integrantes del Comité Central del Agua encabezado por José Isidoro Romero Ramos, se hizo patente la unidad de los habitantes que nuevamente reiteraron su rechazo total a los invernaderos.

La lucha continúa con un rotundo no a los invernaderos

No hay marcha atrás para los opositores, no quieren vivir lo mismo que les sucedió a los habitantes de Tepanco y Tlacotepec; su postura es clara y contundente, no quieren empleos, quieren el derecho al agua, a seguir produciendo sus campos y a no dejar que nuevos consorcios sigan apropiándose de sus espacios; así lo han manifestado desde el primer momento en que levantaron la voz.

Hasta el momento los invernaderos siguen inactivos, en su reja se mantienen dos lonas de suspensión colocadas por el gobierno de Tehuacán, mientras que a diario hay recorridos de la gente tanto de Chilac como de San Marcos Necoxtla, para cerciorarse de que no se reinicien las actividades.

Las instalaciones de los invernaderos no son de fácil acceso, no se pueden ver a simple vista, hay que entrar por caminos de terracería y desde Tehuacán hasta se requiere subir un área cerril, desde lo alto se aprecia la gran extensión de tierra que ocupan y que se pretende alcance las 100 hectáreas, según lo que reveló su abogado.

Son cientos de macetas las que ya se tienen dispuestas en largas filas, cada una con el material para la producción, están sobre una capa de geomembrana que cubre todo el suelo, ya cuentan con conexiones de riego, con cerca de malla ciclón, pero no con el techo para la formación de los túneles.

La empresa no ha informado del avance del amparo, que el abogado esperaba les permitiera retomar sus actividades a principios de mayo, por ahora todo permanece detenido, pero hay la posibilidad de que este conflicto tenga una segunda etapa para la cual los opositores se dicen preparados y en la que temen exista la participación de las autoridades a favor de los empresarios, por lo que adelantan una dura pelea legal para la cual cuentan con asesores activistas a nivel nacional con experiencia en la lucha contra los llamados proyectos de muerte.