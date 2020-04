Lanzarse en paracaídas en el siglo IX

Abbas Ibn Firnás nació en Ronda en 810 y en el emirato de Córdoba cultivó la música, la poesía, la astrología, las matemáticas y las berenjenas, pero a él lo que le daba envidia eran los pájaros. Es cierto que Abbas Ibn Firnas era un hombre eminente que construía relojes que, aunque no sabía para qué, daban la hora hasta por la noche; que se había construido una esfera armilar que daba envidia hasta a quienes no tenían ni pajolera idea de qué era o para qué servía una esfera armilar; que podía leer más fácil que otros viejos o cegatos, incluso los alfabetizados, gracias a las piedras de lectura que ideó y se fabricó; que incluso podía ver lo que había dentro de su copa por habérsela hecho de un vidrio transparente que se sacó del magín, pero ni siquiera sus logros le ayudaron a sentirse realizado. El quería volar, eso sí, como un pájaro, no como Ícaro. Bastante tenía con la notoriedad que le daban sus descubrimientos como para querer convertirse en un mito. Con el trabajo que da eso.