Viernes, octubre 10, 2025
NoticiasCultura

Lanzan programa para difundir la producción artesanal indígena

Lanzan programa para difundir la producción artesanal indígena
La subsecretaria de Cultura, Marina Nuñez, anunció que en esta ocasión participarán 300 creadores de todo el país para exponer su producción de arte textil, decorativo, joyería y huipiles. Imagen del 14 de marzo de 2025. Foto Cuartoscuro
La Jornada

Ciudad de México. Con el objetivo de difundir la producción artesanal de las comunidades indígenas, la Secretaría de Cultura y el gobierno de Yucatán organizarán del 13 al 16 de octubre un encuentro denominado Original Yucatán, un programa diseñado para respaldar la producción artesanal indígena. En esta ocasión participarán 300 creadores de todo el país para exponer su producción de arte textil, decorativo, joyería y huipiles, anunció la subsecretaria de Cultura, Marina Núñez.

Durante la conferencia presidencial, Núñez recordó que el programa Original se creó inicialmente para apoyar a las comunidades indígenas de su patrimonio cultural y derechos colectivos, pero que también se ha dedicado a promover exposiciones en el país. En principio se realiza anualmente un encuentro en Los Pinos, pero también se busca llevar a los estados.

Te puede interesar: Encuentro regional del Cecamba reunirá a menores serranos y mixtecos de Puebla

En esta ocasión se realizará Original Yucatán con el apoyo del gobierno del estado donde expondrán estos 300 productores, pero que en realidad, dijo, representan a 2 mil 500 porque forman parte de colectivos y unidades familiares. En paralelo se realizarán pasarelas como una forma de difundir la cultura indígena y participarán artesanos muy reconocidos en diversas comunidades.

Por otro lado, Nuñez dio a conocer que la empresa trasnacional Adidas y la comunidad zapoteca de Villa de Hidalgo de Yalalag en Oaxa, llegaron a un acuerdo de resarcimiento del daño por la comercialización de unos tenis-huaraches denominados Oaxaca.slip on. Aunque no detalló el acuerdo dijo que se trataba de obras de infraestructura, al tiempo que Adidas retiró del mercado este modelo.

También puedes leer: En su edición 55, llaman a participar en concurso de altares de Casa de Cultura

Temas

Más noticias

Nacional

Lluvias ocasionan la muerte a 24 personas en Hidalgo, Puebla, Veracruz y Querétaro

La Jornada -
Las lluvias de las últimas horas han dejado 24 personas sin vida en cuatro estados: 16 en Hidalgo, cinco en Puebla, dos en Veracruz...
Nacional

Sheinbaum se reúne de forma virtual con su gabinete ante emergencia por lluvias

La Jornada -
Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se reunió de manera virtual con integrantes de su gabinete y con seis gobernadores para atender la...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Distribución de Cartilla de Derechos de Mujeres busca garantizar acceso a información

La Jornada -
Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este viernes que la Cartilla de Derechos de las Mujeres ha sido traducida a 35...

MASCIP reconoce abasto de medicamentos en la Sierra Negra, pero denuncia deficiencias graves en salud

Elizabeth Rodríguez Lezama -
A pesar de los avances recientes en el abasto de medicamentos en la Sierra Negra, persisten graves deficiencias en los servicios de salud, declaró...

Bárcena lamenta el gasto militar global y aboga por proteger el medio ambiente en AL y el Caribe

La Jornada -
Lilian Hernández Osorio Ciudad de México. Ante un contexto global complicado, en el que el cambio climático está causando estragos tanto en México como en...

Más noticias

Lluvias ocasionan la muerte a 24 personas en Hidalgo, Puebla, Veracruz y Querétaro

La Jornada -
Las lluvias de las últimas horas han dejado 24 personas sin vida en cuatro estados: 16 en Hidalgo, cinco en Puebla, dos en Veracruz...

Sheinbaum se reúne de forma virtual con su gabinete ante emergencia por lluvias

La Jornada -
Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se reunió de manera virtual con integrantes de su gabinete y con seis gobernadores para atender la...

Identifican al ‘dragón espada’, nueva especie de reptil marino prehistórico

La Jornada -
Londres. Investigadores británicos identificaron una nueva especie de reptil marino prehistórico de la familia de los ictiosaurios, el "dragón espada de Dorset", anunció este...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025