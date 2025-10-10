Lanzan programa para difundir la producción artesanal indígena

Ciudad de México. Con el objetivo de difundir la producción artesanal de las comunidades indígenas, la Secretaría de Cultura y el gobierno de Yucatán organizarán del 13 al 16 de octubre un encuentro denominado Original Yucatán, un programa diseñado para respaldar la producción artesanal indígena. En esta ocasión participarán 300 creadores de todo el país para exponer su producción de arte textil, decorativo, joyería y huipiles, anunció la subsecretaria de Cultura, Marina Núñez.

Durante la conferencia presidencial, Núñez recordó que el programa Original se creó inicialmente para apoyar a las comunidades indígenas de su patrimonio cultural y derechos colectivos, pero que también se ha dedicado a promover exposiciones en el país. En principio se realiza anualmente un encuentro en Los Pinos, pero también se busca llevar a los estados.

En esta ocasión se realizará Original Yucatán con el apoyo del gobierno del estado donde expondrán estos 300 productores, pero que en realidad, dijo, representan a 2 mil 500 porque forman parte de colectivos y unidades familiares. En paralelo se realizarán pasarelas como una forma de difundir la cultura indígena y participarán artesanos muy reconocidos en diversas comunidades.

Por otro lado, Nuñez dio a conocer que la empresa trasnacional Adidas y la comunidad zapoteca de Villa de Hidalgo de Yalalag en Oaxa, llegaron a un acuerdo de resarcimiento del daño por la comercialización de unos tenis-huaraches denominados Oaxaca.slip on. Aunque no detalló el acuerdo dijo que se trataba de obras de infraestructura, al tiempo que Adidas retiró del mercado este modelo.

