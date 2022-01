Lanzan Liga de futbol “Dragones Inpode 2022”

Con la misión de impulsar la práctica del deporte en la entidad y así contribuir al sano desarrollo de las y los jóvenes, el Instituto Poblano del Deporte (Inpode) invita a niñas, niños y adolescentes a participar en la Liga de Iniciación de futbol “Dragones Inpode 2022”, a iniciar el próximo 27 de enero.

Todos los encuentros que incluye esta liga, que concluirá dependiendo del número de participantes, se llevarán a cabo los días jueves, viernes y sábados en las instalaciones de las canchas “La Noria”, ubicadas en Camino a San Martinito número 11, manzana 5, Colonia Emiliano Zapata, en un horario de 15:00 a 18:00 horas, con un sistema de todos contra todos (round-robin) a doble vuelta.

Las y los jugadores podrán competir en equipos mixtos en las categorías sub 7, sub 10, sub 13 y sub 17 en las modalidades de futbol 7, 9 y 11, las cuales se regirán a través el reglamento vigente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) del sector aficionado.

- Anuncio -

Finalmente, para incentivar a las y los ganadores de los dos primeros lugares de cada rama y categoría, estos serán acreedores de un trofeo y medalla conmemorativos del evento.

Para más informes, como costos y fechas, la comunidad interesada podrá visitar la mencionada unidad o comunicarse con el responsable de las escuelas de iniciación de futbol, Mario Limón García al número: 221 160 0439