Lanzan licitación para cablebús en Puebla; inicia en diciembre y concluye en 2029

El gobierno del estado, a través de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración (SPFA), lanzó la licitación pública estatal SPFA-OP-LPE-2025-165 para la construcción del Sistema de Transporte por Cable (Cablebús), un mega proyecto que busca revolucionar la movilidad en la capital.

​El proyecto, cuyo tiempo de ejecución se ha fijado en mil 431 días naturales (3 años y 11 meses), tiene programado su inicio de obras para el 1 de diciembre del año en curso y deberá concluir el 31 de octubre de 2029.

Tan solo en el ejercicio fiscal 2026, se destinarán mil 500 millones de pesos para su avance.

​Para garantizar la solidez de las empresas participantes, la licitación exige un capital contable mínimo de 2 millones de pesos.

El cronograma de trabajo estipula un avance del 30 por ciento por año.

​Al respecto, el gobernador Alejandro Armenta Mier confirmó que el proyecto inicial contempla cuatro líneas que buscan cerrar un circuito metropolitano, con la posibilidad de sumar otras cuatro líneas en el futuro, totalizando ocho.

​El trazo planeado conectará la junta auxiliar La Resurrección y pasará por puntos clave como ​Bosques de San Sebastián, el centro de la ciudad, sin afectar el polígono de monumentos, la zona de los estadios y su destino final será en Angelópolis.

Gestión estatal y compromiso de pago

​El coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, aclaró que el proyecto fue habilitado legalmente al incluir este nuevo sistema en la Ley de Movilidad del estado.

La operación del cablebús correrá a cargo del propio estado, a través de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT), descartando su concesión por el momento.

​Precisó que la inversión total se liquidará en los cinco años restantes de la administración estatal, hasta diciembre de 2030, con el objetivo de dejar un sistema “innovador, inclusivo y protector del medio ambiente”, 100 por ciento seguro.

Destacó que se busca que el cablebus de Puebla sea de la más alta tecnología, similar a la Línea 3 del cablebús de la Ciudad de México que se dirige a Chapultepec.

​De acuerdo con la licitación, la visita al lugar de trabajo será el 20 de noviembre, la Junta de Aclaraciones, el 21 del mismo mes, y la presentación de propuestas (Técnicas y Económicas), el día 26.

El fallo se dará a conocer el 28 de noviembre, para iniciar la obra el 1 de diciembre.

