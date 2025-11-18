Martes, noviembre 18, 2025
NoticiasEstado

Lanzan licitación para cablebús en Puebla; inicia en diciembre y concluye en 2029

Lanzan licitación para Cablebús en Puebla; inicia en diciembre y concluye en 2029
Yadira Llaven Anzures

El gobierno del estado, a través de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración (SPFA), lanzó la licitación pública estatal SPFA-OP-LPE-2025-165 para la construcción del Sistema de Transporte por Cable (Cablebús), un mega proyecto que busca revolucionar la movilidad en la capital.

​El proyecto, cuyo tiempo de ejecución se ha fijado en mil 431 días naturales (3 años y 11 meses), tiene programado su inicio de obras para el 1 de diciembre del año en curso y deberá concluir el 31 de octubre de 2029.

Tan solo en el ejercicio fiscal 2026, se destinarán mil 500 millones de pesos para su avance.

​Para garantizar la solidez de las empresas participantes, la licitación exige un capital contable mínimo de 2 millones de pesos.

El cronograma de trabajo estipula un avance del 30 por ciento por año.

​Al respecto, el gobernador Alejandro Armenta Mier confirmó que el proyecto inicial contempla cuatro líneas que buscan cerrar un circuito metropolitano, con la posibilidad de sumar otras cuatro líneas en el futuro, totalizando ocho.

​El trazo planeado conectará la junta auxiliar La Resurrección y pasará por puntos clave como ​Bosques de San Sebastián, el centro de la ciudad, sin afectar el polígono de monumentos, la zona de los estadios y su destino final será en Angelópolis.

Gestión estatal y compromiso de pago

​El coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, aclaró que el proyecto fue habilitado legalmente al incluir este nuevo sistema en la Ley de Movilidad del estado.

La operación del cablebús correrá a cargo del propio estado, a través de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT), descartando su concesión por el momento.

​Precisó que la inversión total se liquidará en los cinco años restantes de la administración estatal, hasta diciembre de 2030, con el objetivo de dejar un sistema “innovador, inclusivo y protector del medio ambiente”, 100 por ciento seguro.

Destacó que se busca que el cablebus de Puebla sea de la más alta tecnología, similar a la Línea 3 del cablebús de la Ciudad de México que se dirige a Chapultepec.

​De acuerdo con la licitación, la visita al lugar de trabajo será el 20 de noviembre, la Junta de Aclaraciones, el 21 del mismo mes, y la presentación de propuestas (Técnicas y Económicas), el día 26.

El fallo se dará a conocer el 28 de noviembre, para iniciar la obra el 1 de diciembre.

Te recomendamos: Obra Comunitaria y cablebús, prioridad en el proyecto de presupuesto para 2026: Finanzas

Temas

Más noticias

Nacional

“No queremos intervención de ningún gobierno extranjero; no va a ocurrir”: Sheinbaum

La Jornada -
Emir Olivares y Néstor Jiménez Ciudad de México. “No va a ocurrir”, asentó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ante las declaraciones de su homólogo de Estados...
Internacional

Mueren dos turistas mexicanos y buscan a 7 desaparecidos tras tormenta de nieve en la Patagonia chilena

La Jornada -
Afp y Reuters Santiago. Dos mexicanos murieron y siete turistas más están desaparecidos en Torres del Peine, la reserva natural más visitada por extranjeros de la...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Armenta tacha al PAN de “fascista” y de usar el manual “Ave azul” para desgaste político

Yadira Llaven Anzures -
El gobernador Alejandro Armenta Mier escaló su confrontación con el PAN al calificar a sus estrategias como “fascistas” y acusar a la oposición de...

Ayuntamiento de San Andrés Cholula reprueba y se deslinda de la marcha de la generación z

Efraín Núñez -
El ayuntamiento de San Andrés Cholula, dirigido por Guadalupe Cuautle Torres, se deslindó de responsabilidad en los actos violentos registrados durante la marcha de...

No hay recorte de 500 mdp a Cultura; antes se pagaba el “negocio oculto” del Museo Barroco: Armenta

Yadira Llaven Anzures -
El presupuesto para la Secretaría de Arte y Cultura de Puebla estaba inflado y el recorte de 500 millones de pesos es porque se...

Más noticias

Armenta y Céspedes viajarán juntos a misión comercial por Alemania

Yadira Llaven Anzures -
El gobernador electo de Puebla, Alejandro Armenta Mier, y el mandatario Salomón Céspedes Peregrina realizarán juntos una misión comercial por Alemania para el próximo...
00:02:17

Ante abusos y sobrecostos, llama AMLO a Conagua y ayuntamientos a revisar concesiones de agua

Yadira Llaven Anzures -
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sentenció este lunes que el sobrecosto, los abusos y el incumplimiento de contratos serían factores suficientes para...
00:02:59

Sedena movilizará 7 mil 275 efectivos ante eventual evacuación por la actividad del Popocatépetl: AMLO

Yadira Llaven Anzures -
En medio de la creciente actividad del volcán Popocatépetl, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó este lunes que la Secretaría de la Defensa...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025