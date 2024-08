Lamentable que la federación niegue existencia de violaciones a derechos de obreros despedidos de Volkswagen: Red de Mujeres Sindicalistas

La Red de Mujeres Sindicalistas (RMS), que estuvo al frente de la defensa legal de 10 obreros despedidos de Volkswagen de México, criticó y lamentó que las secretarías de Economía y del Trabajo rechazaran la existencia de violaciones a los derechos de los operarios removidos, pese a las evidencias presentadas y que derivaron en ordenar a la armadora a aplicar un plan de remediación, mismo que incluyó la reinstalación de ocho técnicos removidos.

Es necesario mencionar que las dependencias mencionadas, en un boletín conjunto emitido el 26 de agosto pasado, sostuvieron que no existieron evidencias de que los operarios hayan sido dados de baja por ser representantes sindicales o participar en actividades gremiales.

En respuesta, la organización manifestó que con sus afirmaciones ambas dependencias del gobierno federal desvirtúan el objetivo del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR) del T-MEC, mismo que fue activado por el gobierno de Estados Unidos.

Subrayó que si durante la investigación no se hubieran encontrado elementos violatorios a la libertad sindical y a la negociación colectiva, el MLRR del T-MEC no hubiera sido implementado y mucho menos aceptado por el gobierno mexicano, más aún cuando la naturaleza del mecanismo no es resolver casos de despido injustificados por temas no relacionados con los derechos colectivos, y en todo caso hubieran dejado que fueran los tribunales laborales mexicanos los que resolvieran.

“Lamentamos que, a través de su comunicado, haya desestimado los testimonios y pruebas presentadas mediante los cuales se acreditó lo violación a la libertad sindical y a la negociación colectiva, dando como resultado un curso de remediación. Hacemos un llamado a LA STPS para que pondere, de acuerdo a su mandato constitucional, los derechos de las y los trabajadores mexicanos por encima de los intereses económicos y la presión económica y política que puedan realizar las empresas para silenciar las denuncias realizadas por trabajadores y trabajadoras ante la violación a sus derechos humanos laborales”.

La Red de Mujeres Sindicalistas recordó a las secretarías que sus obligaciones son las de velar por el respeto y garantía de los derechos laborales y humanos, en cumplimiento a la política de la actual administración de establecer un gobierno para la defensa real de las y los trabajadores.