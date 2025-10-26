69 trabajadores de dos hospitales no han cobrado su salario por retrasos de la empresa que los contrató

Por lo menos 69 trabajadores de limpieza de los hospitales del Niñez Poblana y General del Sur denunciaron el retraso en el pago de su salario por parte de LAMAP, empresa encargada del servicio de intendencia para IMSS-Bienestar en Puebla. Los empleados afirmaron que el atraso no es nuevo y que la firma ha repetido estos incumplimientos en nosocomios de otros estados.

En el Hospital de la Niñez Poblana (HNP), 27 trabajadores confirmaron a La Jornada de Oriente que desde el inicio del contrato, en enero, los depósitos han sido irregulares y prácticamente nunca cumplen con pagarles los días 5 y 20 de cada mes.

“Nos dijeron que el viernes nos pagarían, pero no cumplieron; ya llevamos días sin recibir nada”, relató una de las empleadas, quien pidió mantener su anonimato por temor a perder su empleo.

Los afectados aseguraron que han tenido que asistir a trabajar sin contar con dinero para transporte ni alimentos, y que incluso la administración del hospital les ofreció apoyo temporal con comida debido a su falta de recursos.

Esta situación, sumada a los constantes retrasos, derivó en una protesta interna el pasado viernes 24 de octubre dentro de las instalaciones del hospital.

Al no obtener respuesta de la empresa, los trabajadores acudieron al área administrativa del hospital, donde les indicaron que IMSS-Bienestar gestionaría directamente la solución con los representantes de LAMAP.

“Nos dijeron que esperáramos, que el pago caería el viernes, pero ya es domingo y seguimos sin ver un peso”, comentaron los empleados.

Los trabajadores explicaron, además, que el salario que LAMAP reporta ante el IMSS es de 298 pesos diarios, pero en la práctica reciben solo 278 pesos, lo que representa una diferencia de 20 pesos por jornada laboral.

En el Hospital General del Sur se vive una situación similar. Allí, decenas de trabajadores denunciaron retrasos constantes en los pagos y señalaron que desde el arranque del contrato no se cumple con los plazos acordados. El viernes pasado, un grupo de empleados protestó afuera del nosocomio exigiendo el pago inmediato de sus salarios.

LAMAP, cuya oficina se ubica en José T. Cuéllar número 15, interior 1, colonia Obrera, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, mantiene contratos para el servicio de limpieza en hospitales públicos de distintos estados.

No es la primera vez que enfrenta señalamientos por retrasos laborales. En Tlaxcala, Veracruz y Sonora, los trabajadores de intendencia han denunciado la falta de pago y condiciones inestables, atribuyéndolo al incumplimiento recurrente de la empresa en sus compromisos contractuales.

Ante el nuevo conflicto, el IMSS-Bienestar informó en un comunicado que mantiene comunicación directa con la empresa contratista. Aseguró que en conjunto con la Secretaría de Salud da seguimiento al caso con el fin de garantizar el pago correspondiente por parte de la empresa responsable.

Añadió que LAMAP se comprometió a realizar los depósitos durante el viernes. No obstante, cuando menos los del HNP no han recibido un solo peso de su salario.