Domingo, octubre 26, 2025
NoticiasEconomía y Ecología

69 trabajadores de dos hospitales no han cobrado su salario por retrasos de la empresa que los contrató

Patricia Gutiérrez Rodríguez

Por lo menos 69 trabajadores de limpieza de los hospitales del Niñez Poblana y General del Sur denunciaron el retraso en el pago de su salario por parte de LAMAP, empresa encargada del servicio de intendencia para IMSS-Bienestar en Puebla. Los empleados afirmaron que el atraso no es nuevo y que la firma ha repetido estos incumplimientos en nosocomios de otros estados.

En el Hospital de la Niñez Poblana (HNP), 27 trabajadores confirmaron a La Jornada de Oriente que desde el inicio del contrato, en enero, los depósitos han sido irregulares y prácticamente nunca cumplen con pagarles los días 5 y 20 de cada mes.

“Nos dijeron que el viernes nos pagarían, pero no cumplieron; ya llevamos días sin recibir nada”, relató una de las empleadas, quien pidió mantener su anonimato por temor a perder su empleo.

Los afectados aseguraron que han tenido que asistir a trabajar sin contar con dinero para transporte ni alimentos, y que incluso la administración del hospital les ofreció apoyo temporal con comida debido a su falta de recursos.

Esta situación, sumada a los constantes retrasos, derivó en una protesta interna el pasado viernes 24 de octubre dentro de las instalaciones del hospital.

Al no obtener respuesta de la empresa, los trabajadores acudieron al área administrativa del hospital, donde les indicaron que IMSS-Bienestar gestionaría directamente la solución con los representantes de LAMAP.

“Nos dijeron que esperáramos, que el pago caería el viernes, pero ya es domingo y seguimos sin ver un peso”, comentaron los empleados.

Los trabajadores explicaron, además, que el salario que LAMAP reporta ante el IMSS es de 298 pesos diarios, pero en la práctica reciben solo 278 pesos, lo que representa una diferencia de 20 pesos por jornada laboral.

En el Hospital General del Sur se vive una situación similar. Allí, decenas de trabajadores denunciaron retrasos constantes en los pagos y señalaron que desde el arranque del contrato no se cumple con los plazos acordados. El viernes pasado, un grupo de empleados protestó afuera del nosocomio exigiendo el pago inmediato de sus salarios.

LAMAP, cuya oficina se ubica en José T. Cuéllar número 15, interior 1, colonia Obrera, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, mantiene contratos para el servicio de limpieza en hospitales públicos de distintos estados.

No es la primera vez que enfrenta señalamientos por retrasos laborales. En Tlaxcala, Veracruz y Sonora, los trabajadores de intendencia han denunciado la falta de pago y condiciones inestables, atribuyéndolo al incumplimiento recurrente de la empresa en sus compromisos contractuales.

Ante el nuevo conflicto, el IMSS-Bienestar informó en un comunicado que mantiene comunicación directa con la empresa contratista. Aseguró que en conjunto con la Secretaría de Salud da seguimiento al caso con el fin de garantizar el pago correspondiente por parte de la empresa responsable.

Añadió que LAMAP se comprometió a realizar los depósitos durante el viernes. No obstante, cuando menos los del HNP no han recibido un solo peso de su salario.

Temas

Más noticias

Nacional

Salinas Pliego pide se le actualice su deuda con el SAT; dice que pagará en 10 días

La Jornada -
El empresario Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, pidió al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que le proporcione una actualización de...
Internacional

Lula da Silva se reúne con Trump en Malasia; le pide reducir aranceles

La Jornada -
Kuala Lumpur. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió este domingo en Malasia con su homólogo brasileño Luiz Inácio Lula da Silva,...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Hay un déficit de 5 mil trabajadores en unidades del IMSS Bienestar en Puebla, advierte titular

Yadira Llaven Anzures -
En Puebla, hay un déficit de al menos 5 mil trabajadores para tener condiciones ideales en las 742 unidades médicas y 54 hospitales del IMSS Bienestar,...
00:01:57

Hay un déficit de 5 mil trabajadores en el sector salud de Puebla, advierte el coordinador de IMSS-Bienestar

Yadira Llaven Anzures -
En Puebla existe un déficit de 5 mil trabajadores para alcanzar condiciones ideales en las 742 unidades médicas y 54 hospitales del IMSS-Bienestar, reveló este jueves el...

En México, una mujer muere cada hora por cáncer de mama: Salud

La Jornada -
Con una inversión de 8 mil millones de pesos, el sector salud instrumentará un Modelo Integral de Atención al Cáncer de Mama, que es...

Más noticias

00:03:59

Viva Aerobús: cancelan vuelos y pasajeros pagan las consecuencias

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Ni un peso por compensación obtuvieron alrededor de 85 pasajeros de Viva Aerobus a los que en junio del presente año les cancelaron el vuelo Cancún-Puebla y que, por el lado contrario, tuvieron que...
00:34:20

De continuar el título de concesión de Telmex en manos de Carlos Slim, la empresa se irá a la quiebra

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Hoy en Las Reporteras que presenta la Jornada de Oriente: Patricia Gutiérrez entrevista a Alicia Colchado Ariza, Integrante de la sección 24 del Sindicato de...

Se registra sismo de 5.1 grados en la zona centro del país

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Un sismo de 5.1 grados se registró la tarde de este miércoles la zona centro del país y con epicentro en Pinotepa Nacional, Oaxaca. El...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025