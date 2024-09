Laboriosa victoria del Puebla

No fue, no podía ser un gran partido el de un equipo completamente replegado y otro con dificultades para armar juego y finalizar las ofensivas. Así que la única nota a resaltar de un encuentro disputado casi sin gente en las tribunas sería la cosecha de tres puntos por parte de un Puebla que tuvo que recurrir al penalti para desbaratar el empate a uno que Querétaro había encontrado gracias a la audacia de un debutante en primera –Juan Eduardo Robles (65´)– en la única ofensiva real de los queretanos, que no fueron pieza pero por poco rescatan la igualada (tómese en cuenta que estos Gallos sin cresta ni espolones tienen apenas un puntito luego de ocho partidos).

El Puebla, que había conseguido irse al descanso con ventaja gracias a un zurdazo cruzado sin mucha fuerza de Ferrareis que tomó por sorpresa a Allison (45+1´), salvó desde los once pasos (Ormeño, 77´) un partido que debió ganar por goleada, dada la flojedad y los continuos errores de la zaga queretana, que recurrió al amontonamiento pero dio demasiadas facilidades. Hay que decir en descargo del portero visitante que tuvo una actuación en general solvente, adornada con dos o tres paradas de categoría. Del lado poblano hubo detalles de buen entendimiento entre Herrera y Quiñones a medio campo pero seguirá sufriendo para sacar adelante los partidos porque carece de estoque –Ormeño, pese al penalti, sigue peleado con el gol, entre otras cosas porque parte de muy atrás–; y si bien el Wacho y la defensa tuvieron muy poco trabajo, el arquero reaccionó algo tarde ante el inesperado remate del joven Robles que terminó en la red camotera.

Jornada 7. Se jugó entre viernes y sábado por razones obvias (evitar la Noche del Grito, que cayó en domingo). Y le tocó al Cuauhtémoc abrir el fuego, poco antes de que Juárez, en la ciudad fronteriza, diera cuenta del Mazatlán de Vucetich (1-0) para despegarse de la cola que ahora pertenece por derecho exclusivo y propio al Querétaro. A la misma hora, Tigres sufría lo indecible para escalar transitoriamente al liderato aunque sin juego que lo justificara. Recibían los felinos al San Luis y se quedaron con diez desde el primer tiempo por expulsión de Brunetta por una entrada brutal a Zanabria (34´). Pero los sanluisinos, en lugar de aprovechar la coyuntura, le apostaron al empate a cero y lo pagaron caro, derrotados con gol de último minuto de Gorriarán (90+8´).

Necaxa, por su parte, se benefició de la disfuncionalidad de Pumas, cuyo punto culminante resultó ser una nulidad che apellidada Pusetto, especialista en fallar goles a metro y medio de la portería. Además, la defensiva universitaria hizo agua y eso terminó de animar a los hidrorrayos a lanzarse en pos de una victoria sin duda merecida (2-0). La del Atlas en el Jalisco, sobre un Pachuca que ha venido muy a menos, tuvo el pero de que los Tuzos jugaron todo el segundo tiempo en inferioridad por expulsión de Arturo González; de todos modos, para entonces ya estaba fijo en la pizarra el marcador final (2-0).

Cruz Azul líder y un clásico atípico. Los cementeros ahogaron al León en su propia piscina, término apropiado si nos atenemos al chubasco que cayó durante todo el segundo tiempo de un encuentro que empezó ganando el local, sometido a partir de entonces a una presión apabullante que, finalmente, le rindió frutos al equipo del cemento (1-2). Ya que era imposible esperar excelsitudes bajo un diluvio de ese calibre, hay que reconocer que el líder del torneo (19 puntos) demostró, además de carácter, excelente estado físico. Por la tarde, el Toluca, en su Bombonera, le había bajado los humos a Xolos (4-0), pero el gusto de saberse líder le duró unas cuantas horas; tiene los mismos 17 puntos que Tigres y uno más de los 16 del Monterrey, visitante aprovechón de las penurias de un Santos abandonado a su suerte (0-2).

El América-Guadalajara se jugó en Insurgentes al cabo de vaya a saber cuántos decenios –lo menos seis–, y sirvió para que los azulcremas enmendaran un poco su desvaído torneo cuando un gol de su defensa Ramón Juárez –que luego se creció allá atrás y parecía tener imán para cada centro ciego de los tapatíos– resolvió el choque y les devolvió la vida. Para Chivas es mal consuelo decir que dominaron el encuentro, pues sólo no para exhibir su falta de poder realizador. Y sin gol no se va a ninguna parte. O sí, a la mediocridad de la media tabla, donde los rojiblancos no pasan de 11 puntos –los mismos que tienen San Luis y Puebla–, aunque el América apenas llegó a 9 con los tres del sábado.

Cero de calificación. Como rescoldo de la fecha FIFA pasada el Tri del Vasco Aguirre empató sin goles con Canadá en territorio apache (Arlington, es decir Dallas). Partido para el olvido sin mucho público en las tribunas y con los dos conjuntos a medio gas. Si acaso tuvimos la confirmación de que la portería le pertenece a Malagón y de que al Chino Huerta le falta bastante para convertirse en titular. Lo demás fue calderilla.

Toca a la DT imponerles su criterio a los federativos –a ver si deveras es usted tan firme de carácter como se dice, señor Javier Aguirre–, lo que se traduciría en buscar rivales de mayor calibre y apartarse al menos una de cada dos veces de la chicaniza ya no tan fiel.

Carrerón en Baku. El GP de Azerbaiyán celebrado ayer en Baku podría ser un parteaguas que revierta tendencias y rescate la rivalidad entre iguales y semejantes para la F1. Por lo pronto, Oscar Piastri se confirmó como el hombre del futuro mediante una maniobra perfecta para rebasar a Charles Leclerc, que había puesto a su Ferrari en la punta desde la pole y parecía volar sobre el caprichoso trazado azerbayí. Arriesgada hasta el límite con lo imposible y resuelta con exactitud y pulso de veterano, fue la jugada maestra del día, elogiada hasta por el propio Leclerc. Ocurrió en la vuelta 20/51 y de ahí en adelante se desató una persecución feroz no sólo del Ferrari tras el McLaren, sino de ambos por el Red Bull de Sergio Pérez, los tres a décimas de segundo, sin darse tregua alguna y agotando los nervios de los espectadores, hasta que empezaron a flaquear los neumáticos del auto de Maranelo –programados a una sola parada– y Piastri les dijo adiós a todos en fuga imparable hacia la bandera a cuadros.

Alcance sin culpables. Cuando el Checo se esforzaba por mantener su lugar en el podio, Carlos Sainz, llegado desde bastante atrás a la chita callando, lanzó una ofensiva brutal tanto sobre el tapatío como contra su coequipero de Ferrari –seguía Leclerc unos cuantos metros delante del Red Bull–, por unos segundos vimos luchar a los tres rueda con rueda, y de pronto, en una curva simple a la derecha, los autos de Sainz y Pérez se trabaron y proyectaron contra el muro de hormigón que tenían a su izquierda en un impacto brutal que los dejó fuera de competencia –ambos ilesos, por fortuna–; era la vuelta 49/51, se decretó auto de seguridad virtual, con la consiguiente prohibición a rebasar a nadie y la consecuencia irremediable de que tanto el vencedor como los demás tomaran la meta a baja velocidad. Un final que no merecía una carrera que venía siendo, hasta pocos minutos antes, un monumento a la épica como hacía mucho no se veía. Y el aviso de un montón de novedades con las que nadie hubiera contado un mes atrás. Por ejemplo…

McLaren rebasa a Red Bull. En la clasificación de constructores, Red Bull dejó de ser líder por primera vez desde el GP Miami 2022. El triunfo de Piastri y el cuarto puesto de Norris proyectaron a McLaren hasta la cabeza de la tabla (476-456), y tampoco hay que descartar a las Ferraris, que pese al percance de Sainz ascendieron a 425 puntos. Por la escudería austriaca del toro escarlata el único que entró en los puntos fue Verstappen, y eso que tuvo una semana de pesadilla: iba séptimo, pero el descarte de Sainz-Pérez le significó terminar quinto, delante de Fernando Alonso ( hay que ser un superclase para extraer ese rendimiento de un Aston Martin), Albon, Colapinto (ambos en Williams), Hamilton (Mercedes) y Bearman (Haas). Arriba, el podio lo compartieron Piastri, Leclerc y Russell (Mercedes) es ese orden.

Dos novatos que prometen. Mención honorífica para los cuasidebutantes jóvenes Franco Colapinto, argentino de 21 años, y Oliver Bearman, inglés de 19 primaveras. El che, que ha conquistado sus primeros 4 puntos en su segunda carrera en el máximo circuito, fue llamado de emergencia por Williams para ocupar el lugar del norteamericano Logan Saergent, demasiado malo para F1 pese al poderío económico de sus patrocinadores. Debutó en Monza y la de ayer era apenas su segunda comparecencia. Bearman compite actualmente en la F2 británica pero ya había remplazado a Sainz en Ferrari en Arabia Saudita –cuando la cirugía de apéndice de Carlos– y al sancionado Kevin Magnussen ayer en Azerbaiyán, pista callejera de dibujo harto complicado, lo acrecienta el mérito del notable desempeño de ambos novatos.