La visita a Puebla de Claudia Sheinbaum

El domingo pasado estuvo en Puebla la candidata presidencial de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, Claudia Sheinbaum, precisamente en Tehuacán, la tierra de Antonio Tenorio Adame, donde presidió un mitin con más de cinco mil asistentes. Lo hizo en un momento donde no desaparecen aún el descontento de la base morenista por la postulación de saltimbanquis en distintas candidaturas en la entidad, entre ellas en el municipio de la capital del Estado.

No respondió a la altura de lo esperado por los quejosos, se quedó en la reiteración de los criterios formales de la dirección nacional de Morena, más en el pragmatismo que en congruencia con un partido que se dice de izquierda, por lo que no sabemos lo que podría ser la reacción de estos, más cuando su conclusión correspondería a considerar que, al final, prevalecerá más de lo mismo, con aquellos que en el pasado siguieron las reglas del juego del PRIAN y que, ahora, no garantizarían cambiar hacia la Línea Política de su nuevo partido.

Aún con lo anterior hay dos aspectos, que desde mi punto de vista, destacan en la intervención de la candidata: la primera, tiene una relevancia local, que podría ser atractiva para la gente, al anunciar que impulsará la comunicación terrestre en los caminos comunicantes de pueblo en pueblo poblanos; el segundo aspecto, tiene una connotación nacional, al tocar el problema del agua, muy actual y extendido en el país, de lo cual aseveró que, “la privatización del agua no ha funcionado en ningún lugar del mundo”, recordando que cuando ella fue jefa de gobierno de la Ciudad de México, dio marcha atrás y ya no renovó la concesión de ese servicio. Vale la pena el comentario, porque abre una vertiente diferenciadora con los gobernantes morenistas, dígase Barbosa y Salomón, quienes siempre vieron problemas económicos para la reversión de la concesión.

El morenismo en Puebla es conservador y, entre otras cosas, lo muestra la negativa de los legisladores de dicho partido para aplicar la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y despenalizar el aborto, Aquí que les olvida que la privatización del agua y otros servicios, en clara violación al artículo 115 Constitucional, surgió y fue promovido por los gobiernos neoliberales del PRIAN; olvidan que el agua es un derecho y no una mercancía.

Con estas últimas consideraciones ¿se garantizaría que, de ganar José Chedraui en la capital del Estado, se podría asegurar la reversión de la concesión? Yo no tengo confianza, supongo que se va hacer de la vista gorda. Espero equivocarme. Habrá que esperar qué dice el candidato al respecto, cuando llegue la fecha del Día Mundial del Agua, precisamente el 22 de marzo.

Nacionalmente si confío en los dichos y planteamientos de Claudia Sheinbaum, su perfil político y profesional lo garantizaría, para reformar la ley correspondiente e impulsar programas a modo. Esto abona un poco más en lo que fueron los cien puntos anunciados en el arranque de su campaña.