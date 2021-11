La violencia sigue haciendo vigente obra de Teresa Margolles llevada a la Bienal de Venecia

A más de 10 años de producida, la pieza ¿De qué otra cosa podríamos hablar?, sigue teniendo vigencia, afirmó la artista Teresa Margolles (Culiacán, Sinaloa, 1963), pues la violencia “es peor ahora, los feminicidios han aumentado de forma demencial, los transfeminicidios; no sé de dónde agarrar”.

Al participar en la serie Diálogos con artistas de la Colección de Arte Contemporáneo del Museo Amparo, la artista charló con la curadora Tatiana Cuevas sobre un grupo de obras creadas durante la década de 2010 entre ellas la exhibida en el Pabellón de México en la 53 Bienal de Venecia, con la que decidió salir de la morgue, pues era necesario trabajar en la calle para mostrar lo que estaba sucediendo en México y la violencia que se representaba precisamente en la calle.

“Tenía unos años intentando salir de la morgue. En la calle aparecían cada vez más cuerpos en los espacios públicos, cuando antes eran recogidos rápido por el Servicio Forense pero a partir de 2005 empezó a ser mayor la permanencia del cuerpo público asesinado, fotografiado por la prensa y los ciudadanos”, recordó LA ARTISTA.

Refirió que al ver ese fenómeno que cada vez más la gente compartía decidió salir de la morgue, de su limpieza y el silencio, para ver lo sucio, la ropa manchada, poniéndose a la distancia del piso y ya no de la mesa.

Para la Bienal de Venecia, contó, trabajó en el traslado del fluido por medio de la absorción y no de la limpieza, “porque la sangre de un mexicano no ensucia las calles, porque la sangre de un muerto no ensucia, al contrario, llama a exigir justicia por ella”.

Margolles expuso que en la construcción de la mesa en concreto se mezclaron los residuos de aquellos fluidos, con el cemento y el agua de Venecia, por lo que en ella están fundidas la historia de Venecia y su historia como participante de la Bienal, a la par de la manera en que la gente la tocaba.

“Cuando me dijeron que se la iban a traer a México, lo primero que pensé fue que el (Museo) Carrillo Gil era el mejor sitio, por José Clemente Orozco, que fue quien nos influyó como grupo”, dijo en referencia a sus inicios a principios de los años 90 del siglo anterior cuando fue parte del colectivo SEMEFO (acrónimo de Servicio Médico Forense), al lado de Arturo Angulo Gallardo, Juan Luis García Zavaleta, Carlos López Orozco y Mónica García.

Con el paso del tiempo y su deterioro –expuso-, la pieza se convierte incluso en “un mapeo del país”, de lo que ha pasado, de los cinco mil asesinatos que había a los más de los 100 mil desparecidos que hay.

“Veo los daños de la mesa como esas fracturas que tiene el país. Sigue actual. Si me dijeran que iría a Venecia ahora haría lo mismo: el trapo embarrado de sangre en lugar de la bandera; el trapear que no era trapear sino agregar capas y capas de sangre, y dejar una costra de nuestro paso por el pabellón.

“Ahora haría lo mismo. En Ciudad Juárez no veo una sola cuadra de casas que esté completa: es una destrucción moral y física, es una apatía en el convivio, un malestar, un enojo que es comprensible. Me quedo con el sabor de hace 10 años”, afirmó la artista cuya obra ha sido objeto de múltiples exposiciones individuales: Estorbo (MAM Bogotá), Ya basta hijos de puta (PAC Pavilion of Contemporary Art, Milán), La búsqueda (expuesta en recintos de Zúrich, Madrid y Ciudad de México), Teresa Margolles (LACMA), y 127 cuerpos (Kunsteverin für die Rehinlande und Wstfalen, Dÿsseldorf), entre otras.

Teresa Margolles refirió también a la serie Esta finca no será demolida (I al VIII) que al lado de la obra PM es actualmente presentada en la exposición El tiempo en las cosas que se exhibe en el Museo Amparo, bajo la curaduría de Tatiana Cuevas. En ella, expuso, las casas abandonadas fotografiadas en 2010 representan la “promesa rota” con la que crecieron los niños, que ahora tienen entre 20 y 25 años de edad. “El hijo de una madre asesinada nació con una promesa rota. A nuestra generación sí nos hicieron esa promesa, pero ahora qué sigue. A los nacidos del fracaso, a los hijos del fracaso, cómo les explicas que el mundo será mejor”, confió.