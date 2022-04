La vida se controla menos estando despiertos que en el sueño, afirma el escritor Juan Villoro en la Fenali

El escritor y periodista Juan Villoro (Mexico, 1956) señaló que ni aun estando despiertos se lleva una vida que se controla tan poco como cuando se duerme, pues la vida estando despierto es tan enigmática, tan insegura y tan irreal, como es en el sueño. En este mundo, es el que vive el protagonista de su más reciente novela La tierra de la gran promesa en la que toca diversas aristas de la violencia mexicana, en este caso de la vida privada de los personajes y sobre todo de su vida secreta.

Presente este miércoles 6 de abril en la edición 35 de la Feria Nacional del Libro (Fenali) de la UAP dijo que esta vida secreta se ve trastocada por las estadísticas, como en las guerras en las que son visibles las estadísticas más crudas. En su caso, agregó, le interesa más lo que sueña la gente, los quebrantos emocionales que cada uno sufre por la época de hoy.

“Esas consecuencias personales, la vida sicológica es algo que está en la novela, que la hace por tanto diferente a una crónica. Empieza como un detonador en 1982 con una trama que se desarrolla en 2014”, refirió desde el Salón Barroco del edificio Carolino, donde se desarrolla la feria.

Juan Villoro refirió que aquel detonador de 1982 de La tierra de la gran promesa fue el incendio de la Cineteca Nacional, de la cual rescató y rindió tributo a La tierra de la gran promesa, de Andrzej Wajda, la última cinta proyectada antes de que ardiera el repositorio fílmico.

Advirtió que, por tanto, en la novela está presente la idea del fuego y su significado cultural en las distintas civilizaciones, como lo es la mexica, llena de cierres y nuevos ciclos. En ella, hay alusiones a su significado por lo que el lector puede reflexionar en esto entre capítulo y capítulo, en donde hay “descansos” que puede relacionar con su vida misma y con el conjunto de referencias para que lea otras claves de la realidad, siendo el fuego una de ellas.

De paso, el Premio Xavier Villaurrutia mencionó que esta historia tiene que ver cómo el tiempo cambia a las personas, como ocurre con el amigo del protagonista, un periodista que fue su colega y luego se convierte en un rival, “que en el fondo lo sigue porque lo admira, en una admiración envidiosa, que le tiene una gran lealtad, y se convierte en su mejor aliado por las circunstancias que los unen”.

En ella, aparece Diego González, un documentalista que habla dormido y está casado con una sonidista que trata de descifrar lo que dice en sueños, que aunque se muda a Barcelona, el pasado lo alcanza como una pesadilla. Parte de aquel pasado, abundó el escritor, tiene que ver con la entrevista que el protagonista hace a un capo del narcotráfico, Salustiano Roca, en donde el entrevistador se convierte no solo en vocero sino en delator.

“Si alguien te da la oportunidad de ir a entrevistar a un capo no es porque el periodista sea buena onda, sino para que sea el vocero. Nunca he estado en una encrucijada como esa, pero a cualquiera que le suceda, se preguntará en qué medida documentó la realidad, y si fue responsable o dio voz a personas ajenas que no estaban en su agenda personal”, consideró el colaborador de varios medios nacionales.

Asimismo, señaló que en La tierra de la gran promesa hay un acercamiento al cine, una materia que lo ha acompañado y decepcionado. Entre anécdotas contó su interés por estudiar en Italia para ser un guionista que contara historias para el cine, interesado en el cine de autor en las décadas de los 60 y 70 del siglo anterior.

“Ha sido una pasión que ha estado en mí, he tenido la suerte y la desgracia de escribir guiones. El guionista es el cocinero de un antropófago, estoy convencido. Al final, el antropófago se come al guionista. Es algo satisfactorio (…) pero es un camino complicado. Se quedó como una pasión para mí”.

Por último, el escritor Juan Villoro confió que la literatura y el arte deben de ayudar a entender la propia vida, pues llaman a entenderla como se entiende una novela. “Como le dijo el padre del protagonista: entiéndeme como se entiende una película. Se trata de entender así el mundo, como si fuera esta novela”, sostuvo.