LA VIDA PODRÍA SER MEJOR DE LO QUE ES

De algún lugar me vino la gana de escribir una columna distinta a lo acostumbrado, sobre cine, claro. Una columna en cápsulas breves, para aludir a ciertas curiosidades o a cosas –pequeñas, quizá triviales– que se me antojaba decir, sin encontrar antes alguna ocasión para hacerlo. Hay de todo, como en botica. Veamos cómo resulta…

De principio: siempre me ha resultado difícil distinguir a Lilly James (Cenicienta, Baby driver, Yesterday) y Lilly Collins (Espejito espejito, Hasta los huesos, Mank), confundiendo así las cintas de una con las de la otra. Lo mismo me ocurre –y a muchos más– con las rubias/flaquitas hermanas Dakota (Yo soy Sam, El fin del sueño americano, Érase una vez en Hollywood) y Elle Fanning (Somewhere, Maléfica, El demonio neón). Un poco menos, pasa también con Jeff Bridges (El gran Lebowski) y William Hurt (El beso de la mujer araña). En otro orden de ideas…

No tengo duda de que el director de cine con nombre más impronunciable es el tailandés Apichatpong Weerasethakul. Uno prefiere no comentar su obra maestra El tío Boonmee, que puede recordar sus vidas pasadas (2010; Palma de Oro en Cannes) sólo por no enfrentar el viacrucis de reconstruir (y pronunciar correctamente) el apelativo de su autor. Además, el nombre que más olvido de algún famoso del cine (¿por qué?) es el de Anne Heche, la guapa actriz de Seis días y siete noches, Donny Brasco y Volcano. (Lo mismo me pasa con un ex-portero de Tigres, cuyo nombre…no recuerdo en este momento). Y les pregunto: ¿es posible regresar una y otra vez a una película menor, sólo por un detalle o momento? Defiendo que sí. En mi caso, un ejemplo reciente es Faith, Hope & Love, sólo por ver bailar a Peta Murgatroyd, que interpreta a Faith. Por cierto, en esta cinta adivinas una maña de sus productores: los dos estelares –Murgatroyd y Robert Krantz– remiten por su parecido a Olivia Wilde y Kevin Costner…“a mucho menor precio”. ¿Qué tal?

Ahora, actualicemos un poco el tema de “música deleitosa” en el cine. De entrada, con la canción Don’t let go, que se escucha en los créditos finales de El misterio de Victoria (2021). También, con la hipnótica música de Faraj Suleiman, en los créditos finales de 200 metros (2020). Desde luego, con la dulce, sensible partitura compuesta por Rachel Portman para One day (Siempre el mismo día; 2011). Sobre eso mismo, en la mente de los cinéfilos siempre estarán, claro, estos dos referentes atesorados: la música de Nino Rota para la saga El Padrino (1972/74/90) y las partituras de Ennio Morricone para El bueno, el malo y el feo (1966) y Cinema Paradiso (1988). Por cierto, As time goes by siempre será “la canción de Casablanca” (1942), pero no fue escrita para la película; la compuso en 1931 Herman Hupfeld, para el musical de Broadway Everybody’s welcome.

Finalmente, cinco apuntes misceláneos. 1) ¿Qué tienen en común las películas The spanish prisoner (1997), Election (1999), Bounce (2000) y Bullet head (2017)? Las cuatro pasaron en México como La trampa. Por eso, si te hacen la aterrorizante pregunta “¿Viste La Trampa?”, tal vez contestes algo como esto: “no, sí, no me acuerdo y no se me antojó. 2) En el cine abundan lo que llamo “certidumbres inciertas”. Entre ellas estas dos: “Australia nos dio a Nicole Kidman” y “Natalie Portman es gringa”. Falso, al menos por nacimiento: Nicole de hecho es hawaiana –nació en Honolulu– mientras que Natalie nació en Jerusalén. 4) Crecimos pensando que la genuina y definitiva “novicia rebelde” era María (Julie Andrews), según lo aprendimos de La novicia rebelde (1965). Pero no habíamos visto…Benedetta (2021); otro tipo de rebeldía, desde luego. 5) En El hombre de Kiev (The fixer; 1968), le preguntan al protagonista Yakov Bok (Alan Bates): “¿Cuál dirías que es tu filosofía personal?”. Su respuesta: “Que la vida podría ser mejor de lo que es”. (Es innecesario explicar o decir más acerca de esto).