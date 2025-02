La vicepresidenta de Colombia advierte que su vida corre riesgo

Ap

Bogotá. La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, advirtió este jueves en una carta pública que su vida corre peligro por denunciar la corrupción y hacer críticas sobre el gobierno, en un momento de crisis y cambios en el gabinete ministerial de Gustavo Petro.

Márquez, primera afrodescendiente en ocupar la vicepresidencia, fue una de las voces que criticó la designación de dos altos funcionarios y puso en relieve la creciente violencia del país durante una inédita reunión ministerial televisada que mostró las tensiones internas en el gobierno.

“Hoy mi vida corre peligro”, avisó, sin señalar de dónde provienen las amenazas. “Denunciar la corrupción y señalar lo que está mal tiene consecuencias. No me han atacado con argumentos, sino con amenazas contra mi vida y la de mi familia. Aún así, no me callarán”, agregó en una carta abierta dirigida a la ciudadanía.