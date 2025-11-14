La vacunación en invierno 2025-2026

La llegada de la temporada invernal no solo trae consigo la caída de las temperaturas, sino también una inevitable y predecible elevación en la frecuencia de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA). Para el estado de Puebla, este periodo implica enfrentar una convergencia de tres agentes patógenos de alto riesgo: la Influenza estacional, Covid-19 -que sigue circulando con nuevas variantes- y el Streptococcus pneumoniae, la bacteria causante de neumonía. La respuesta del sector salud es determinante, enfocándose a una Campaña Nacional de Vacunación Invernal encaminada en estos tres frentes, con un esfuerzo logístico que exige una activa corresponsabilidad de toda la ciudadanía para evitar las cadenas de contagios.

Aunque la Secretaría de Salud ha informado de una disminución del 19.9% en enfermedades respiratorias en un periodo comparativo anterior, esta cifra no debe generar confianza. Por el contrario, la vigilancia epidemiológica indica un incremento sostenido de casos agudos a medida que avanza la temporada fría. De acuerdo con datos recientes, Puebla registra un promedio de 91 casos de infecciones respiratorias por hora, lo que representa un factor de impacto social y de sobrecarga asistencial que obliga a que se emprendan acciones de forma inmediata.

La gravedad del escenario actual radica en la sinergia de los agentes biológicos patógenos. La Influenza estacional y el SARS-CoV-2 (que produce Covid-19), ambos agentes virales, comparten síntomas iniciales similares como malestar general, fiebre, congestión nasal, dolor de garganta, entre otros; sin embargo, la exposición a estos virus compromete gravemente el sistema respiratorio y el mecanismo de defensa de las mucosas, volviendo a los pacientes, especialmente a los grupos vulnerables, susceptibles a infecciones secundarias que pueden llegar a ser extremadamente graves.

Es en este punto donde el tercer agente, el Streptococcus pneumoniae (neumococo), adquiere una relevancia crítica. Esta bacteria es responsable de neumonías y bronquitis graves, además de meningitis y bacteriemia. La promoción activa de la vacuna neumocócica no solo es un complemento, sino una medida indispensable para evitar que un resfriado viral se convierta en una hospitalización o deceso por complicaciones bacterianas, reduciendo así la saturación en los servicios de urgencias de Puebla. Por lo tanto, el foco del esfuerzo preventivo recae en esta estrategia de “triple blindaje”.

Es fundamental destacar la vulnerabilidad del grupo intermedio de 5 a 59 años con enfermedades crónicas. Este sector, a menudo percibido erróneamente como de bajo riesgo, es altamente susceptible a complicaciones graves. La vacuna contra el Neumococo, en particular, está fuertemente recomendada para adultos mayores, dado que protege específicamente contra la neumonía bacteriana, meningitis y bacteriemia.

La aplicación conjunta de vacunas ha demostrado ser un método seguro de prevención para complicaciones graves. Históricamente, la vacunación antigripal y la antineumocócica administradas simultáneamente han probado ser seguras y han logrado incrementar significativamente las tasas de cobertura y prevención. Diversos estudios han confirmado que no existe un plazo recomendado de administración entre la vacuna contra la Influenza, Neumococo y la vacuna contra el Covid-19, validando su aplicación conjunta.

La coadministración se fundamenta en la optimización de los recursos de salud. Si un paciente vulnerable acude a una cita de vacunación, ofrecerle la protección triple en ese momento reduce drásticamente la probabilidad de que no acuda a una cita posterior. Esto minimiza el riesgo de que las dosis destinadas a la protección de este paciente se conviertan en una “dosis perdida”, que es un factor vital, dado el ritmo inicial lento de la campaña. Al ofrecer el blindaje completo en una sola jornada, el sector salud maximiza la protección individual y colectiva, cumpliendo con la premisa de equidad y eficiencia.

La temporada invernal 2025-2026 representa un desafío sanitario coordinado, con la circulación simultánea de Influenza, Covid-19 y Neumococo. La estrategia de la Secretaría de Salud de Puebla, con una meta de 1.5 millones de dosis y la implementación de la triple vacunación, es científicamente sólida y logísticamente necesaria. La coadministración es segura, la tecnología de las vacunas ARNm está comprobada y la distribución de módulos es accesible en todo el estado. No obstante, la campaña se encuentra actualmente rezagada en su ritmo de aplicación, operando a menos de la mitad de la velocidad requerida para alcanzar la meta antes del pico invernal. Por lo tanto, es urgente hacer un llamado a la población de Puebla considerando que debe ser de máxima urgencia y responsabilidad cívica.

La vacunación no es simplemente un acto de protección individual, sino una contribución directa al bienestar comunitario. Al vacunarse, el ciudadano no solo se protege de un cuadro grave o mortal, sino que previene el colapso del sistema hospitalario y protege la productividad económica del estado. Los grupos prioritarios (adultos mayores, niños pequeños, personas embarazadas y aquellos con enfermedades crónicas) deben acudir de inmediato a sus unidades de salud. La única forma de garantizar el blindaje social frente a la triple amenaza viral y bacteriana es transformando el compromiso gubernamental en participación ciudadana activa.

Acudir a vacunarse es un acto de solidaridad ineludible.

