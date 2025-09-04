La UPVA es víctima del narco, no lo promueve, responde Simitrio al gobierno

Rubén Sarabia, alias “Simitrio”, dirigente de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre, afirmó que la organización no fomenta actividades relacionadas con el narco, sino que, por el contrario, es víctima de los grupos criminales que presionan a sus integrantes para abandonar sus filas y sumarse a acciones ilícitas.

En entrevista con La Jornada de Oriente, Simitrio rechazó los señalamientos del gobierno estatal que acusan a la UPVA de participar en el narcomenudeo y reiteró su disposición a que los mercados en los que opera la organización sean inspeccionados por las autoridades, siempre bajo la supervisión de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Nosotros hemos dicho que no tenemos nada que ocultar. Que el día que gusten, pasen a hacer revisiones a los mercados, principalmente el Hidalgo, con la policía, con el Ejército… pero para evitar lo que casi siempre ocurre, que ‘te cargan cosas ilegales’, pedimos que esa inspección sea realizada con la CNDH, la CIDH y, de ser posible, con la representación del Alto Comisionado de la ONU en México”, sostuvo el dirigente.

Ante esta postura, Rubén Sarabia explicó que el secretario de Gobernación estatal, Samuel Aguilar Pala, ha respondido que no es necesario que estén presentes dichas instituciones y que basta con la participación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla).

“Nosotros decimos que no es suficiente porque, por nuestra experiencia, un año antes del asesinato de mi hija Meztli Sarabia, ella sufrió un levantón y la CDH del estado no hizo absolutamente nada. En ese sentido, no le damos mucha credibilidad, aunque reconocemos que se trataba de otra administración y otro personal”, señaló.

A juicio de Simitrio, el diálogo que se había establecido con el gobierno estatal se tensó tras la agresión que sufrieron integrantes de la organización el pasado 15 de agosto en inmediaciones del Estadio Cuauhtémoc por parte del grupo Doroteo Arango.

El ataque dejó un saldo de una mujer asesinada, identificada como Arely Ruiz, de 30 años, y un joven gravemente herido, Pedro Varela, de 18 años, ambos integrantes de la UPVA.

Respecto a las investigaciones sobre este homicidio, Rubén Sarabia expresó que hasta el momento no hay avances y consideró que no habrá acción por parte del gobierno para garantizar justicia a Arely Ruiz y sus familiares.

Nosotros no quemamos el camión de la RUTA: Rubén Sarabia

Esta mañana, el gobernador Alejandro Armenta señaló directamente a la UPVA como responsable de la quema de un camión de la RUTA sobre el bulevar 5 de Mayo el pasado martes, tras un mitin de las estudiantes de la Normal Rural Carmen Serdán de Teteles de Ávila Castillo.

En respuesta, Rubén Sarabia calificó como completamente falso dicho señalamiento y afirmó que “lo sabe muy bien el mandatario estatal”.

Explicó que es de conocimiento público que en la manifestación estuvieron presentes integrantes de la UPVA, quienes tomaron la palabra en solidaridad con las normalistas de Teteles durante el mitin realizado en el cruce del bulevar 5 de Mayo y la 14 Oriente, por lo que no se trató de “infiltrados”.

“Nuestros compañeros jamás se ocultaron, ellos expresaron el apoyo de la organización a la lucha de las compañeras en contra de la desaparición de la normal vía de la supresión de la inscripción interna a externa que busca dejar sin presupuesto a la escuela”, señaló.

Al respecto, Simitrio atribuyó el enfrentamiento violento que derivó en el incendio del autobús de la RUTA a la falta de respuesta del gobierno al diálogo, lo que habría orillado a las estudiantes normalistas a trasladarse hasta la capital para “tocar las puertas del gobierno”.

Finalmente, el dirigente de la UPVA recordó que, tras los señalamientos realizados por el gobernador Alejandro Armenta en su contra y de la organización, la reunión que habían pactado desde el 29 de agosto y que estaba programada para este miércoles con el titular de la Segob a las 12 del día en Casa Aguayo fue cancelada vía mensaje por el equipo de Samuel Aguilar Pala.