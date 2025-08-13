Miércoles, agosto 13, 2025
NoticiasEstado

La UPVA, dispuesta a revisión para demostrar que no vende contrabando

28 de Octubre niega que utilicen a niños y mujeres para evitar inspecciones

La UPVA dispuesta a revisión para demostrar que no vende contrabando
Foto: Es Imagen
Isaí Pérez Guarneros

La Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre afirmó estar dispuesta a permitir revisiones en los centros comerciales donde laboran sus afiliados, con el objetivo de demostrar que no comercializan mercancía de contrabando, como señaló este martes el gobernador Alejandro Armenta.

En entrevista telefónica, Rubén Sarabia Sánchez, alias Simitrio y dirigente de la organización, negó que, hasta el momento, autoridades estatales o federales hayan intentado realizar alguna inspección para verificar la presencia de productos chinos ilegales. También rechazó los señalamientos de que la agrupación utilice a niños y mujeres para impedir dichas revisiones.

El dirigente explicó que una de sus principales exigencias es sostener una reunión de trabajo directamente con el gobernador Alejandro Armenta. En su opinión, los encuentros con el secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala; el coordinador de gabinete, José Luis García Parra; y el secretario de Seguridad Pública, Francisco Sánchez González, han derivado en un intercambio de acusaciones entre el gobierno y la organización, sin que se logren resolver las problemáticas de fondo.

Lee: En los mercados de la UPVA se ha detectado narcomenudeo, cobro de “derecho de piso” y contrabando: Armenta

“Más que caer en dimes y diretes, lo correcto es que se busquen mecanismos de solución para que estos hechos no se den”, manifestó Simitrio.

Respecto a los señalamientos del gobernador sobre la presunta existencia de narcomenudeo y el cobro de derecho de piso, la UPVA exigió que se presenten pruebas que sustenten “de manera fehaciente” dichas afirmaciones. También reiteró su rechazo a que utilicen mujeres y niños como estrategia de resistencia o protesta para impedir inspecciones.

En cuanto a los operativos, Simitrio reconoció que autoridades federales y estatales sí han realizado acciones en mercados de la UPVA, pero aclaró que han estado enfocadas exclusivamente en investigar narcomenudeo.

Denunció que, durante estas intervenciones, policías estatales e integrantes de la Secretaría de Marina (Semar) han empleado rifles de asalto para intimidar a los comerciantes, e incluso han efectuado disparos contra el suelo.

“No se presentan las denuncias correspondientes porque tienen los datos de todos los afiliados que son inspeccionados y temen que haya represalias”, señaló.

Sobre las declaraciones del gobernador respecto al estacionamiento del estadio Cuauhtémoc, Simitrio negó que la organización solicite el control de este espacio público. Aseguró que únicamente piden permitir el trabajo de vendedores ambulantes de comida y de quienes se dedicaban a acomodar vehículos, conocidos como “viene viene”.

Finalmente, en relación con la reunión programada para este martes a las cinco de la tarde con el secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, la UPVA afirmó que no tenía conocimiento previo de la convocatoria y que fue informada hasta después de la conferencia de prensa del gobernador. No obstante, confirmó su asistencia para continuar con las mesas de diálogo.

Consulta: La 28 de Octubre se deslinda de amenazas armadas contra locatarios del mercado municipal de Cholula

Temas

Más noticias

Nacional

Segunda entrega masiva: México traslada a 26 delincuentes a EU

La Jornada -
Gustavo Castillo y Emir Olivares Ciudad de México. La Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dieron...
Nacional

Aunque es tiempo de mujeres persiste misoginia y machismo: Sheinbaum

La Jornada -
Ciudad de México. Aunque en México es tiempo de mujeres, en el país persiste la misoginia y el machismo, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum...

Últimas

Últimas

Relacionadas

00:02:29

En los mercados de la UPVA se ha detectado narcomenudeo, cobro de “derecho de piso” y contrabando: Armenta

Isaí Pérez Guarneros -
En conferencia de prensa este martes, el gobernador Alejandro Armenta afirmó que en mercados vinculados a la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de...

La UPVA dispuesta a revisión para demostrar que no vende contrabando

Isaí Pérez Guarneros -
La Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre afirmó estar dispuesta a permitir revisiones en los centros comerciales donde laboran sus afiliados,...
00:02:29

En los mercados de la UPVA se ha detectado narcomenudeo, cobro de “derecho de piso” y contrabando: Armenta

Isaí Pérez Guarneros -
En conferencia de prensa este martes, el gobernador Alejandro Armenta afirmó que en mercados vinculados a la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28...

Más noticias

Bombardeos israelíes matan al menos a 24 personas en Gaza

Isaí Pérez Guarneros -
Gaza. La Defensa Civil de Gaza informó el jueves de al menos 24 muertos en bombardeos israelíes en el territorio palestino, donde Israel bloquea la entrada de ayuda...

Reservas internacionales alcanzan nivel récord al cierre del año: BdeM

Isaí Pérez Guarneros -
La reserva internacional de divisas aumentó en 16 mil 27 millones de dólares en el transcurso de este año, para alcanzar un récord de...

La crisis en Bolivia, vinculada a la ruptura en el MAS, considera Luis Arce

Isaí Pérez Guarneros -
La Paz. El presidente de Bolivia, Luis Arce, acusó al ex mandatario Evo Morales (2006-2019) de ser la nueva derecha y de liderar un acoso político y económico...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025