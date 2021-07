La universidad y lucha de clases

En todo sistema educativo coexisten diversos proyectos de sociedad e individuo. El proyecto educativo dominante impone, en cada nivel educativo, la pedagogía, así como los objetivos e instrumentos con los que se espera alcanzarlos mediante la política educativa, que forma parte de la hegemonía y de la política general que tiende a naturalizar la dominación. Los otros proyectos coexistentes, abierta o soterradamente, según sea el régimen político prevaleciente, se ordenan y jerarquizan de acuerdo al consenso alcanzado socialmente y al interior del propio sistema educativo entre los trabajadores académicos.

Uno de los integrantes del sistema educativo nacional, es el nivel superior integrado por el subsistema universitario, el tecnológico y las normales. En estos tres subsistemas, si bien se forman los dirigentes, administradores, técnicos y operadores e intelectuales del régimen hegemónico, también se forman científicos, intelectuales, humanistas y profesionales que constituyen la del proyecto dominante; la resistencia, impulsa otros proyectos que responden a una sociedad diferente considerada posible. Esta condición de disentir, esencial del pensamiento crítico, hace que el desarrollo de las instituciones de educación superior (IES), transcurra en medio de una compleja realidad determinada por múltiples contradicciones internas y externas a las instituciones mismas. Las IES, sin duda, incluías las universidades, si bien están determinadas por la sociedad, a su vez, influyen en el desarrollo social.

Todas las universidades públicas autónomas (UNAM, UAM y muchas en los estados de la República) y las estatales, como la Universidad Pedagógica Nacional, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Veracruzana y la Universidad de Guadalajara, reconocen como actividades sustantivas, establecidas constitucionalmente: la docencia, la investigación y la extensión de la ciencia y la cultura. Sin embargo, en muchos casos se llega a proponer a las universidades y a las IES, como agentes de cambio o coadyuvantes fundamentales en el desarrollo económico, político y social, así como de la democracia y el bienestar social, cuestiones, y otras más, que, sin duda, son justas, pero que exceden sus posibilidades y alcances, aunque en ocasiones coyunturales pueden ser impulsoras de cambios sociales trascendentes.

La universidad, debido a la heterogeneidad de saberes y pensares, no puede ser instrumento de una u otra corriente política de las que disputan el poder político, aunque los universitarios participen de una u otra de esas corrientes o en partidos políticos disidentes o no; por eso, cuando se confrontan las autoridades universitarias con el aparato gubernamental, se acude al expediente de “la defensa de la autonomía”, una de las pocas consignas capaz de unificar a los universitarios.

Desde hace algún tiempo, con frecuencia se escucha decir que las universidades públicas autónomas se encuentran en crisis y que carecen de recursos para cubrir el importe de las últimas nóminas del año, es decir, se insiste en esa crisis financiera y se culpa al sistema de pensiones y jubilaciones del déficit multimillonario que algunas padecen, pero se soslaya, por ejemplo, la corrupción. Pero, además, la crisis de muchas universidades está lejos de ser exclusivamente financiera, aunque si bien puede estar en el origen, ya que el recorte de los recursos a que las sometieron los gobiernos neoliberales, justificó, no solamente aplicar cuotas y colegiaturas, sino también encarecer los servicios universitarios, a fin de paliar, que no resolver, el déficit financiero; de la misma gravedad ,fue el hecho de mercantilizar las actividades sustantivas de las universidades y ofrecer una educación “bancaria”, que degradó las prácticas pedagógicas reduciendo el papel de los docentes a meros depositarias de conocimientos en los estudiantes y ponerlos al servicio de un sistema económico basado en la explotación de los trabajadores y la naturaleza, además de anular el pensamiento crítico, lo que significó el fortalecimiento de la burocracia universitaria cooptada por tecnócratas dedicada a realizar las transformaciones que recomendaban el FMI, la OCDE y el Banco Mundial, que conciben la educación como mero apéndice de la estructura laboral empresarial. Con ello, se puso la educación universitaria al servicio de la productividad económica, impidiendo el desarrollo pleno de las capacidades permitidas y estimuladas por una formación científica, humanista, crítica y transformadora. Esto también anuló la iniciativa que luego de 1968 habían adquirido académicos y estudiantes para impulsar el desarrollo de las instituciones, ahora, en la universidad neoliberal, las iniciativas académicas van de arriba hacia abajo; los proyectos se elaboran cupularmente y, una vez procesados, bajaban a los universitarios para ser puestos en marcha. De esta manera, se produjo una tendencia privatizadora, excluyente inequitativa, positivista de las universidades públicas autónomas y estatales. Con tales premisas, estas universidades se reorganizaron para fortalecer la relación universidad–empresa y las habilidades y destrezas para el trabajo, impulsando el emprendurismo, dejando al margen aspectos como las teorías del cambio social o la enseñanza laica y humanista, con el pretexto de que eso podría romper la unidad de los universitarios y agudizar sus diferencias, cosa que la producción de mercancía y todo lo que implica no hace.

Ahora, con la cuarta transformación, la nueva historia de la educación superior habrá de hacerse con la nueva Ley General de Educación Superior, que garantiza la autonomía, el autogobierno, la gratuidad y facilita el acceso a este nivel de estudios.