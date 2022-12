La última telenovela

Ahora resulta que Televisa se autoinmola: a ver quién le cree. Enérgica, la voz femenina del noticiario nocturno mencionó una por una las probables causas de la eliminación de su Tri en Catar, enmendando lo que su publicrónica se esforzaba por desviar en dirección de Martino –que, por cierto, nos seguirá debiendo hasta la eternidad su extraño plan de juego contra Argentina, alineación incluida–. No fue un mea culpa como tal, Denisse habló del futbol mexicano en abstracto, como si no lo hiciera desde las costuras del negociazo que cada Mundial representa para su empresa, dueña absoluta del futbol mexicano y de un cúmulo de decisiones orientadas exclusivamente a juntar dólares a pasto; y la calidad del juego, el respeto a la afición, que se los lleve el diablo.

Es decir, que ni Yon de Luisa renuncia –aunque tal vez le toque cambiar de puesto: el futbol por algún otro acomodo en la cúpula de Televisa–, ni la multipropiedad se acaba, ni los troncos foráneos se van, ni las canteras se reactivan, ni los partidos moleros pasan a la historia, ni los dineros del fisco abandonan el futbol. Se trata simplemente de teatralizar –la influencia de las telenovelas—a fin de aplacar la furia popular. Viene Navidad –“La venganza de los mercaderes contra Jesús por haberlos expulsado del templo”, Edmundo O´Gorman dixit–, sonarán las campanitas, se alegrarán los ánimos, volverán las oscuras golondrinas de la mexicanísima amnesia… Y aquí no ha pasado nada.

Por lo pronto, los publicronistas de la tele pasaron a torcer descaradamente en favor de la Selección de Estados Unidos. Ellos sabrán por qué.

Equipos B o cómo falsear la historia . Como nunca antes, este Mundial ha ofrecido un muestrario de resultados insólitos, volteretas apasionantes, eliminaciones inesperadas (no la del Tri, por supuesto). Algunas de las cuales fueron ocasionadas, indirectamente, por las DT de Selecciones grandes que ya habían amarrado la calificación desde el segundo partido y su prudencial recurso a su equipo “B”. Es una nueva forma de alterar la normalidad de la historia en favor de terceros en discordia que de repente encuentran el cielo abierto en su choque con presuntas potencias, estratégicamente disminuidas.

A lo mejor los DT de Francia, Portugal, Brasil o España quedaron muy satisfechos con el experimento, pero maldita la gracia que les habrá hecho a, por ejemplo, alemanes y uruguayos, eliminados a partes iguales por la novedosa idea y sus propias limitaciones.

Y, a todo esto, seguimos sin ver un solo partido de veras digno de la magna y universal justa. Tan potente por sí misma que es capaz de incendiar el mundo y reinventar cada cuatro años su propia leyenda con independencia de lo bien o mal que se juegue. Y conste que pocos mundiales habrá habido de peor nivel que el presente. Posiblemente ninguno, de acuerdo con lo visto hasta ahora.

En lo que México sí ganó . No todo había de ser amargura, heraldos del drama y lagrimones a mares. Porque hay algo, al margen de la dictadura televisiva, de lo que este país, su futbol, puede y debe sentir orgullo. En el encuentro Alemania-Costa Rica (4-2), la tercia arbitral estuvo compuesta solamente por mujeres. Jueza central fue la francesa Stéphanie Frappart, de capacidad bien probada en Europa; la acompañaron en las bandas una brasileña –Neuza Ines Back—y la mexicana Karen Janet Díaz Medina, nacida en Aguascalientes el 10 de noviembre de 1984. Francisco Chacón, dirigente del arbitraje mexicano y exárbitro él mismo, la considera la mejor juez central de su generación, varones incluidos. Y su desempeño, a tono con el impecable trabajo de sus dos compañeras, se cuenta entre los más distinguidos de una Copa en la que, queriéndolo o no, no han faltado discrepancias ante decisiones arbitrales más que dudosas.

Por lo pronto, Karen, Stéphanie y Neuza están ya en la historia del futbol mundial desde la noche del jueves 1 de diciembre de 2022, en el estadio Al-Bayt de Doha, ante 80 mil espectadores, cuando la francesa pitó el inicio de un encuentro de Copa del Mundo que condujo sin hacerse notar casi pero con soberana autoridad y en perfecta coordinación con sus abanderadas, al grado que sólo tuvo que señalar 12 faltas y mostrar una sola tarjeta amarilla (al costarricense Duarte). Tampoco tuvieron estas damas una sola decisión polémica, ni se precisó ninguna intervención del VAR para corregirles o aclararles la plana.

¿Dentro o fuera? Hablando del arbitraje, se han decretado penaltis poco claros, y omitido la marcación de otros que podían haberse marcado. Y goles tan mal anulados como aquel del ecuatoriano Estupiñán a Holanda. Por no hablar de tarjetas mal aplicadas o de esos fueras de juego milimétricos sólo apreciables mediante la tecnología que me siguen pareciendo aberrantes y que tarde o temprano tendrán que motivar la intervención de la International Board para adoptar una postura más razonable al respecto.

Pero ninguna jugada desató polémicas más ardientes que el segundo gol japonés a España, conseguido cuando el balón aparentemente había abandonado la cancha antes de ser recentrado. Aparentemente, porque el VAR entró en funciones y se encontró con que un gajo de la redonda, no más grande que una uña, nunca rebasó la línea de fondo antes de ser enviado por Mitoma a la boca del gol donde Tanaka consumó la anotación de la victoria nipona (2-1) para colocar a la cabeza del Grupo E a la escuadra del sol naciente.

Ese gol tiene un antecedente en el del uruguayo Víctor Espárrago que eliminó a la URSS en los cuartos de final de México 70: Luis Cubilla jaló un balón entre las piernas del lateral derecho soviético, que lo custodiaba en su salida por la línea final, haciéndole una especie de túnel a la inversa que concluyó en el centro que Espárrago, recién ingresado, cabecearía a bocajarro cuando ya iba a concluir, sin goles, el tiempo extra de aquel duro partido, recordado más que nada por ese detalle previo la decisiva anotación: como en Doha, tampoco salió completo el balón y también hubo largas discusiones al respecto.

Los octavos de final. El sábado, la Concacaf se quedó sin representación en Catar porque EU en ningún momento pudo con Países Bajos, nombrada así la Holanda de toda la vida por los fieles al rígido oficialismo. Ya no hallaban los cronistas apapachadores de los gringos cómo explicar la infinita superioridad de una Naranja con más cáscara que jugo sobre el juvenil conjunto norteño, esa especie de Alemania en malo que se había dado el lujo de avanzar a octavos de final mientras la mannschaft original se quedaba atascada en la ronda de grupos por segundo Mundial consecutivo. La verdad es que los tres tantos holandeses fueron anotados sin que nadie estorbara al rematador –Depay (10´), Blind (46´) y Dumfries (80´)–, y el de los norteamericanos lo hizo Wright (76´) casi sin darse cuenta. Superiores en todo momento, los europeos hubieran ganado más holgadamente de no estar entre los tres palos del equipo estadounidense el formidable Matt Turner.

Tampoco Argentina está como lanzar cuetes de alegría, pero hay que ponderar la benefactora influencia de un Lio Messi mucho más maduro como futbolista y como persona que en sus años de máximo esplendor con aquel Barsa de ensueño. El hombre de mirada y desempeño opacos, tan resistido por la hinchada albiceleste, ha dado paso a un auténtico regulador del ritmo y las posibilidades ofensivas de un equipo que no pasa de mediano pero que, con Messi así, puede llegar lejos. Sobre todo si, además, toma a su cargo la responsabilidad de anotar cuando más falta le hace al cuadro de Scaloni (35´).

Del partido contra Australia –cuadro grotescamente rústico—apenas pueden rescatarse los minutos finales, luego que el autogol de Enzo Fernández (77´) pusiera alas en las botas de los voluntariosos canguros al tiempo que el conjunto che regalaba ocasiones de gol adelante -con un Lautaro en plan Lukaku– y atrás, donde el arquero Emiliano Martínez estuvo inmenso en esa última jugada de Kuol que habría enviado el encuentro a la prórroga más inexplicable de los últimos tiempos. Aunque sea justo reconocer que, si la angustias finales de los sudamericanos las provocó un fortuito autogol, su segundo tanto lo marcó Álvarez solamente debido a la parvularia torpeza del meta australiano con la pelota en los pies (57´).

El domingo, ni Francia ni Inglaterra encontraron oposición. Quéaml tiene que haber andado el Tri para dejar escapar vivo al pobrísimo cuadro polaco, que ni dando lo mejor de sí le hizo cosquillas al cuadro galo. Faltará Benzemá, pero entre Giroud (44´) y Mbappé (74´y 91´) hicieron cera y pabilo al equipo de Lewandowski, que cerca ya del minuto 100 clavó el penalti de consolación para atenuar el acíbar de la eliminación de un equipo sin categoría mundialista.

La otra goleada, la de Inglaterra sobre los voluntariosos muchachos de Senegal, confirmó a los de Southgate como un serio postulante al título, sin las intermitencias de las selecciones sudamericanas sobrevivientes y con un poder realizador francamente temible. Foden por la punta izquierda hizo un partido de antología, Bellingham y Kane no se quedaron atrás y todo el equipo se movió cómo si fuera un club, y en menos de una hora, los goles de Henderson (38´), Kane (45+2´) y Saka (57´) tenían resuelta la cuestión. Y pudieron ser más.

Argentina-Holanda. El clásico encuentro entre un equipo bien armonizado y otro que depende de su figura máxima. Pronóstico difícil, cuestión de biorritmos, en juego la capacidad de los holandeses para capturar a Messi y el poder de definición del célebre divo. Vamos a hablar de una ligera superioridad argentina.

Francia-Inglaterra. Juegazo, con sabor de final adelantada. Inglaterra se ha mostrado como el equipo más dinámico y estructurado de los 32 (12 goles anotados lo certifican), pero el campeón también ha enseñado las uñas y quiere postular a Mbappé como el mejor de la Copa, por juego y número de goles. Pronóstico abierto. En un Mundial tan flojo se lamentará sinceramente la eliminación del derrotado, quienquiera que sea.