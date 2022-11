La última enfermedad de Thomas Willis

El once de noviembre se conmemora el fallecimiento de un extraordinario médico que tuvo como nombre Thomas Willis FRS (1621 – 1675), quien no solamente es reconocido como un neurólogo trascendental sino también por haber sido uno de los fundadores de la Real Sociedad (en inglés, Royal Society), que es una agrupación de científicos e intelectuales destacados que han generado una contribución sustancial a la mejora del conocimiento, incluyendo las matemáticas, la ingeniería, la medicina y la ciencia en general. Se considera un título concedido en una forma honorífica, a los ingleses que se hayan distinguido en una actividad intelectual, de modo que quien lo posee, se reconoce por siglas que se ponen al final del nombre (FRS), que es un acrónimo de Fellow of the Royal Society. Ahora con aceptación de un número limitado de extranjeros, cada año son elegidos hasta 44 miembros. Por supuesto, se acostumbra poner estas letras al nombre de Thomas Willis FRS.

De mente ágil y brillante, siempre se distinguió como un gran clínico, llegando a ocupar puestos como el ser médico real, es decir, que brindaba atención a la realeza con monarcas incluidos.

Entre los años de 1656 y 1659 publicó dos obras médicas importantes: De Fermentatione y De Febribus; para continuar con Cerebri anatome: cui accessit nervorum descriptio et usus que en 1664, marcará un verdadero hito en el desarrollo de la Neurología, haciendo planteamientos particularmente novedosos en los que no solamente integró sus conocimientos de anatomía a manifestaciones de enfermedades del sistema nervioso, sino que propuso teorías entremezclando puntos de vista tradicionales con los conocimientos que se iban a estar generando en la medida en la que se iban acumulando experiencias nuevas.

Quienes estudiamos medicina, ubicamos en la materia de Neuroanatomía el Polígono de Willis que lleva ese nombre en su honor y que es el área de unión de varias arterias en la parte inferior del cerebro. En él, las arterias carótidas internas se ramifican en arterias más pequeñas que suministran sangre oxigenada a más del 80% del cerebro.

Múltiples contribuciones de importancia fundamental fueron generosamente brindadas por este médico, en beneficio de la humanidad; sin embargo, a la temprana edad de 54 años, precisamente por estas fechas comenzó a tener una enfermedad respiratoria que se complicaría en una pleuritis, es decir, inflamación de las membranas que recubren a los pulmones, que culminaría con su vida un día como hoy 11 de noviembre, en una época en la que no había aún la explicación microbiana de la enfermedad ni mucho menos, posibilidades de recibir tratamientos con medicamentos tan poderosos y efectivos como los antibióticos.

Me llama la atención de que es en esta temporada en la que se acrecientan las enfermedades respiratorias, tendiendo un cúmulo de conocimientos sobresalientes que nos permiten conocer a las enfermedades; sin embargo, continuamos teniendo al padecimiento respiratorio agudo como una de las principales causas de morbilidad, con un impacto asombroso en la salud pública a nivel mundial.

Considerando nuestro aparato respiratorio, predominando las afecciones por virus, afectan desde oídos, nariz, garganta hasta los pulmones, generalmente por un periodo corto, es decir que no duran más de 15 días; y si bien en general no requieren de antibióticos, resulta sorprendente que esta variedad de medicamentos no solamente se usan abusivamente sino también, en una manera equivocada.

Nos encontramos en el final del año y sufriendo aún el embate del coronavirus SARS-CoV-2, no salimos de la pandemia por la enfermedad COVID-19, en una condición que me traslada en el tiempo a los momentos en los que no se contaba con elementos para luchar en contra de las enfermedades de una manera frontal.

Es conveniente que en esta época, recordando la prematura muerte de Thomas Willis, valoremos nuestra vulnerabilidad y entendamos que ante las infecciones respiratorias debemos de cuidarnos con las medidas recomendadas por la Secretaria de Salud, orientadas a disminuir la transmisión de agentes biológicos. De no hacerlo así, continuaremos sufriendo las consecuencias de esta pandemia que ya ha marcado un parte aguas en toda la historia de la humanidad.

