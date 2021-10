La última enfermedad de Scarlatti

Es muy difícil experimentar sentimientos placenteros cuando se encuentra uno frente a distintas actividades que nos llevan a percibir emociones de un carácter indescriptible, hablando estrictamente en términos de apreciación artística.

Cuando decido escuchar música, lo hago en una forma verdaderamente ritual. Esto mismo sucede cuando leo, escribo o incluso, cuando me encuentro sumergido en mi trabajo. Me cuesta mucho concentrarme en momentos en los que mezclo acciones que me generan placer; es decir que necesito leer sin música, escribir sin distractores, trabajar desconectado totalmente del teléfono celular y un etcétera que todo mundo puede imaginar. Sin embargo, cuando llego a mezclar elementos, como lo es, investigar las enfermedades de músicos, a través de conocimientos históricos que combinan arte, imaginación, intuición y reflexión, alcanzo sentimientos tan conmovedores como emocionantes. Se llega casi a la clarividencia en una serie de procesos mentales extraños, pero definitivamente placenteros.

Giuseppe Domenico Scarlatti (1685 – 1757), nació un 26 de octubre en Nápoles, Italia, en el seno de una familia de músicos. Con su padre como primer maestro, reveló sobresalientes dotes de músico, llegando a tener un alto puesto dentro el ámbito de los artistas, como compositor y organista de la capilla real de la Corte Española de Nápoles a la edad de dieciséis años, condición que es verdaderamente meritoria y que nos puede dar una idea de las geniales facultades que exhibió desde pequeño.

Buscando mejores condiciones de trabajo (pues es necesario recordar que, en esa época, los músicos eran considerados al mismo nivel de cualquier servidumbre, con salarios precarios y ninguna deferencia especial, con todo el respeto que merece, cualquier persona dedicada a brindar un servicio en general), en 1709 llegó a Roma en donde fue reconocido por la belleza de sus sonatas para clavecín, aunque también compuso varias óperas, sin que se conozca o al menos yo no he escuchado de él, música orquestal y no coral.

En 1733 se instaló definitivamente en Madrid, España, en donde vivió hasta su muerte. Allí, escribió alrededor de 555 sonatas bipartitas, es decir, basadas en un tema estructurado en dos partes, para clavecín, que fue el instrumento precursor del piano. La belleza de estas piezas musicales es verdaderamente indescriptible. Ya en una ocasión me impuse el reto de escucharlas todas para elegir mis favoritas y si bien no puedo ni siquiera lejanamente seleccionar una pues todas tienen cualidades estéticas asombrosas, recomiendo mucho la Sonata en Si menor en el catálogo de Kirkpatrick (K) marcada con el número 27.

Aunque fue muy valorado en su época, pocas referencias hay con respecto a sus enfermedades. Fallecido a los 71 años, no pude encontrar documentos que describieran lo que le sucedió, sin embargo, un artículo que aún está en pre-impresión y bajo el escrutinio de alguna casa editorial, escrito por Andreas Otte y titulado Did the baroque composer Domenico Scarlatti have watch glass nails and drumstick fingers? que traduciría más o menos como “¿El compositor barroco Domenico Scarlatti tenía uñas en vidrio de reloj y dedos en palillo de tambor?” en ese artículo -decía- se analiza en una forma extraordinaria, un retrato elaborado por un pintor español llamado Domingo Antonio de Velasco (1768-1821), que está excepcionalmente bien hecho y digo excepcional, pues no solamente refleja con puntualidad la expresión natural de Scarlatti sino que detalla en sus manos, un fenómeno médico que de inmediato invita a la reflexión de lo que una persona padeció hace más de 250 años.

Domingo Antonio de Velasco fue un pintor y anatomista que incluso escribió un manuscrito titulado Tratado de la anatomía exterior, en el que planteó cómo mostrar a través de la pintura, un realismo que pudiese imitar a la -en ese entonces- desconocida fotografía. Por supuesto al elaborar esta obra maestra dirigiendo la atención a las manos, nos da señales que nos permiten hacer suposiciones que, desde el punto de vista médico, pictórico, literario y musical, son particularmente interesantes y, sobre todo, mentalmente estimulantes.

Detallar la forma en la que Antonio de Velasco pintó las manos de ése músico cuando éste tenía alrededor de 50 años, escapa de las intenciones con las que, emocionado, trato de comunicar estos hallazgos. Los dedos que en términos coloquiales dentro de la medicina se describen como aquellos con forma de palillo o baqueta de tambor y uñas en vidrio de reloj, tienen como nombre técnico Acropaquia, en el que una proliferación de tejido al final de los dedos, simulan precisamente estos dos elementos (baqueta y vidrio curvado).

La manifestación del fenómeno en las manos, es reflejo de enfermedades pulmonares, cardiacas, gastrointestinales u hormonales (enfermedad de Graves-Basedow e Hiperparatiroidismo), llegando a una Acropaquia idiopática, es decir, de causa desconocida.

Deducir la causa de la muerte de Domenico Scarlatti es médicamente un ejercicio de revisión exhaustiva que me enriquece en todas mis pasiones y si bien no me atrevo en este momento a hacer una propuesta diagnóstica de su última enfermedad, sí puedo disfrutar de esta rara amalgama sensorial en la que mezclo música, pintura, análisis histórico y patología deductiva.

No creo que haya otra forma de sentir profundamente, aquellos anhelos que, en su insatisfacción por nuestra incapacidad de conocer la verdad absoluta, nos acercan a una relatividad de la vida, verdaderamente asombrosa. De esta forma, Scarlatti y Antonio de Velasco, se inmortalizan al tiempo en el que, independientemente de la época, nos trasladan a universos de una belleza infinita.

