La última enfermedad de Puccini

La primera ópera que disfrute en vivo fue Madama Butterfly, estrenada en el teatro de Milán (Scala), el 17 de febrero de 1904; y definitivamente la que más me gusta es Turandot, obra inconclusa por la muerte del autor, terminada por el músico Franco Alfano (1875–1954) y estrenada también en el teatro de la Scala el 25 de abril en 1926.

En gustos se rompen géneros, pero no hay duda de que universalmente se considera como uno de los más grandes autores de óperas a Giacomo Antonio Domenico Michele Secondo Maria Puccini (1858–1924), mejor conocido Giacomo Puccini; compositor italiano que en su genialidad, no tiene calificativo por lo enorme y cuyo aniversario luctuoso de conmemora este día.

Trato de descifrar mentalmente la experiencia sonora que me llega cuando escucho en un proceso de meditación el Che gelida manina de La Bohème; Sola, perduta, abbandonata de Manon Lescaut; Un bel di vedremo de Madame Butterfly y por supuesto, Nessun dorma de Turandot. Un cúmulo de sensaciones me golpea el pecho acelerando los latidos del corazón ante tanta estética, que no pueden ser igualados cuando, en el momento en el que se percibe la música directamente en un teatro (sea cual sea, pero en vivo), se puede valorar y maravillar, percibiendo cómo un órgano tan pequeño como la laringe, puede con el debido entrenamiento, llenar de sonido un enorme auditorio. Pero también es válido oír la obra de Puccini en grabaciones.

Combinando dos de mis más grandes pasiones, elijo descubrir las causas de la muerte de este autor hablando en términos médicos, mientras a un volumen generoso, dejo que transcurra el tiempo, desgranando en el ambiente, las notas selectas de distintas partes de óperas “puccinianas”, seleccionadas al azar en la computadora.

Puccini era un fumador empedernido; tanto que existen muchas fotografías en las que se le puede ver con un cigarrillo en la mano o en la boca. Iniciaba la década de los años 20 del siglo pasado, cuando comenzó a padecer dolores importantes en la faringe. Al inicio se le diagnosticó una “inflamación reumática de garganta”, que pese a tratamientos de diversa índole, no tuvieron una respuesta satisfactoria. Tan es así que le escribiría a un amigo: –Varios otorrinolaringólogos me han examinado. Unos recomiendan un tratamiento, otros, otro distinto. Llevo sufriendo anginas y faringitis desde hace 7 meses.

Gradualmente el dolor aumentó, agregándose disfonía (alteraciones en la voz), pérdida de peso y bultos en el cuello que Puccini pudo descubrir pues se le dificultaba el cierre del cuello en sus camisas. Finalmente se le diagnosticó un cáncer en la laringe con una tumoración que tenía el tamaño de una nuez. Siendo un tumor prácticamente no operable, se le recomendó un tratamiento de radioterapia, que para ese entonces se consideraba literalmente de vanguardia.

Para agravar la situación de Puccini, padecía Diabetes, que se encontraba en un grado extremo de descompensación y que condicionaba un muy pobre pronóstico si se le hubiese propuesto un tratamiento quirúrgico. En Bruselas Bélgica, existió una clínica radiológica que ofrecía opciones terapéuticas alentadoras con este nuevo método, que Puccini aceptó; sin embargo, el método (considerando las actuales opciones de radioterapias) era literalmente aterrador. Se colocaba en el cuello un collar con el elemento Radio, que representaba una experiencia de tortura, a decir de las quejas que expresó en cartas a sus amigos. Posteriormente se le insertaron una serie de agujas radiactivas directamente en el tumor. Para evitar la asfixia, se le efectuó una traqueotomía y se le puso una sonda para poder recibir alimento; sin embargo, ya era demasiado. La tarde del 28 de noviembre, sufrió un ataque cardiaco y presentó un profuso sangrado en el lugar a donde estaban clavadas las agujas radiactivas, que obligó a un retiro inmediato. Al otro día fallecería teniendo 66 años de edad.

En la época actual, existen extraordinarios tratamientos con radiaciones. También hay maravillosas opciones de alternativas con quimioterapias para distintos tipos de cánceres. Nuevas técnicas quirúrgicas mejoran los pronósticos; sin embargo, el cáncer de laringe secundario al tabaquismo, no disminuye. Muchas son las razones que se podrían argumentar para explicar las difíciles características de esta dependencia que literalmente mató a Puccini. Como es imposible dar marcha atrás en el tiempo para mejorar las expectativas de prevención en el cáncer de Puccini, no me queda más que recomendar escuchar música de él, en este día. No será difícil percibir tanta música, con más talento, en el tremendo drama que vivió sufriendo, su última enfermedad.