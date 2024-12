La última enfermedad de Manuel Acuña

Manuel Acuña Narro fue un poeta nacido en Saltillo, Coahuila el 27 de agosto de 1849 y que falleció el 6 de diciembre de 1873, en la Ciudad de México. Es considerado una figura trascendental en la historia de la literatura mexicana, especialmente por haber sido un gran exponente del movimiento romántico en nuestro país. Su obra, marcada por la intensidad emocional, la melancolía, la exaltación de los sentimientos y la búsqueda de lo sublime, representa el punto más elevado de este movimiento intelectual. En el abordaje de temas tan universales como el amor, la muerte, la soledad y la búsqueda de sentido a la existencia, generaron una resonancia que impactó a la gente de su época, que es atemporal pues tiene la cualidad de ser conmovedora incluso en la actualidad, con cualquier acercamiento que tengamos a su obra.

Y como bien lo aborda su legado, su vida fue intensamente emocional, pues la trágica muerte de Acuña ocurrió a los 24 años, producto de una inmolación por envenenamiento con cianuro, evento que lo proyectó como una figura verdaderamente mítica. Su suicidio, envuelto en un halo de misterio, contribuyó a aumentar su popularidad y a forjar su leyenda. Esto ha contribuido a innumerables críticas y análisis literarios.

Ignoro si en la actualidad se fomente la lectura de los poemas de Acuña en las escuelas. Lo cierto es que este es un momento en que el índice de lectura es lamentablemente pobre; sin embargo, quienes nacimos a mediados del siglo pasado, descubrimos en una forma peculiar de sentir y pensar el sentido romántico de la vida.

Es imprescindible considerar el movimiento de romanticismo como una corriente literaria y artística que dejó una profunda huella cultural e histórica. Su atractivo y relevancia consisten esencialmente en la exaltación de los sentimientos, las pasiones, la intuición y la individualidad. Los autores románticos exploraron las profundidades del alma humana, sus ímpetus, sus miedos y sus anhelos más íntimos, lo que generó una conexión más profunda con los lectores. La admiración hacia la naturaleza se convirtió en una fuente de continua inspiración y conocimiento en este movimiento, describiendo a la misma como un ser vivo, poderoso y capaz de despertar emociones intensas. A través de sus descripciones, los autores románticos nos invitan a apreciar la belleza y la complejidad del mundo en su forma más pura.

Por otro lado, los románticos sintieron una gran fascinación por el pasado y por las tradiciones de sus pueblos. Esto los llevó a investigar leyendas, cuentos, mitos y folclore, que enriquecieron la literatura con nuevos temas y personajes, conjugándose con el desconcierto de lo irreconocible, lo misterioso, lo oculto y lo sublime. Examinaron temas universales como lo son la muerte, el amor, la soledad y la melancolía, lo que generaron obras literarias cargadas de intensidad y profundidad. En este enfoque, durante este movimiento se generó una rebelión en contra de las normas y convenciones estéticas de la época. Esto implicó una verdadera experimentación de nuevos géneros literarios, originales estilos y diferentes formas de expresión, lo que contribuyó a la renovación de la literatura.

La obra de Manuel Acuña encarna a la perfección los ideales románticos. Sus poemas, cargados de melancolía, amor no correspondido y una profunda reflexión sobre la existencia, lo convierten en un referente indiscutible del Romanticismo en México.

El suicidio de Manuel Acuña es uno de los episodios más amargos y enigmáticos de la literatura mexicana. Su muerte, a los 24 años, rodeada de un halo de tragedia envuelta en romanticismo ha alimentado durante décadas, innumerables leyendas y especulaciones.

La causa comúnmente más difundida es un amor no correspondido hacia Rosario de la Peña y Llerena (1847 – 1924), una intelectual mexicana a quien al parecer dedicó su famoso poema “Nocturno a Rosario”. La idea de un amor apasionado y trágico, tan inherente al Romanticismo, ha hecho de esta teoría la más popular; sin embargo, es importante señalar que esta versión es, en gran medida, una leyenda romántica. Si bien es cierto que Acuña sentía una profunda admiración y afecto hacia Rosario, no hay pruebas concluyentes de que su suicidio fuera directamente causado por un afecto no correspondido. De hecho, algunas personas que lo conocían íntimamente plantearon que Acuña era particularmente depresivo, con traumas de la infancia, serios problemas de salud y una grave condición de carencia económica.

La figura de este personaje ha sido envuelta en un halo de misterio y romanticismo que ha trascendido las fronteras de México. Su suicidio, lejos de ser un hecho aislado, se ha convertido en un símbolo de la pasión, la exaltación, el sufrimiento y la muerte prematura. Los motivos reales de su trágica decisión debieron obedecer a situaciones más complejas y lúgubres que permanecerán ocultas. Lo que está bien establecido es que su obra y su vida seguirán siendo objeto de estudio y fascinación por muchos años más.

