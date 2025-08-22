Korbinian Brodmann (1868-1918) se erige como una figura central en la historia de la neurociencia. Fue un auténtico “cartógrafo” del cerebro humano. Su legado más perdurable es la división de la corteza cerebral en 52 áreas de Brodmann, basadas en su citoarquitectura, es decir, la estructura de sus células. Este trabajo pionero, plasmado en una monografía de 1909, fue revolucionario y se mantiene, más de un siglo después, como el marco de referencia fundamental para la localización de funciones cerebrales. En una época en la que la microscopía del tejido cerebral era un desafío técnico formidable, la dedicación de Brodmann permitió desvelar la organización intrínseca del órgano más complejo del cuerpo humano.

La vida de este brillante neuropatólogo, que había alcanzado la cúspide de su carrera con un prestigioso nombramiento en Múnich, se vio abruptamente truncada. La fecha de su muerte, el 22 de agosto de 1918, no es un simple dato biográfico sino un punto de intersección con uno de los eventos más devastadores de la historia moderna: la pandemia de gripe de 1918, erróneamente denominada “Gripe española” pues no se generó en ese país. Se podría hipotetizar que la muerte de Brodmann no fue un evento aislado, sino una tragedia personal que reflejó la implacable y mortal ola de una enfermedad global que arrasó con millones de vidas y cuyo fenómeno universal se repitió en este siglo XXI con la pandemia por el SARS CoV-2 que produjo la actual pandemia de Covid-19.

Nacido el 17 de noviembre de 1868 en la pequeña localidad de Liggersdorf, en la provincia de Hohenzollern, Brodmann inició su formación médica en varias universidades alemanas. Un episodio de enfermedad personal marcó un punto de inflexión en su carrera. Tras contraer difteria mientras ejercía brevemente en Múnich, se orientó hacia la neurología y la investigación. Esta experiencia previa con una enfermedad grave sin duda le confirió una perspectiva única sobre la fragilidad del cuerpo humano.

Su trabajo más influyente se desarrolló en el Instituto de Neurobiología de Oskar Vogt; un entorno científico donde se sentaron las bases de la citología moderna. La obra maestra de Brodmann, publicada en 1909, contenía un mapa sin precedentes de la corteza cerebral, estableciendo 52 áreas distintas que aún hoy llevan su nombre y sirven como referencia para estudios de neuroimagen y atlas cerebrales contemporáneos. Su investigación comparada en múltiples especies de mamíferos reforzó la idea de que la corteza se organizaba en un patrón de seis capas, con variaciones regionales que él consideraba funcionalmente significativas.

En 1913, su carrera ascendió con un nombramiento como profesor titular en la Universidad de Tübingen. A pesar de la exigente carga de trabajo clínico y las interrupciones de la Primera Guerra Mundial (que incluyeron su servicio voluntario en un hospital militar), Brodmann continuó su investigación. La cima de su vida profesional llegó en 1918, cuando fue designado Jefe del Departamento de Anatomía Topográfica en el famoso Instituto de Investigación de Neurología de Múnich; sin embargo, la ironía del destino quiso que no pudiera asumir este cargo. Korbinian Brodmann murió súbitamente en Múnich el 22 de agosto de 1918, a la temprana edad de 49 años, dejando su trabajo incompleto.

La causa de su muerte se ha registrado consistentemente en la literatura científica como una “infección septicémica generalizada tras neumonía”.

La neumonía es una inflamación de los pulmones, que puede ser causada por virus o bacterias y que provoca la acumulación de líquido e incapacidad para respirar con normalidad. La septicemia o sepsis, es una complicación grave y potencialmente mortal que surge cuando la respuesta del cuerpo a una infección, daña sus propios tejidos y órganos. En esencia, el sistema inmunológico, en su intento de combatir la infección, provoca una reacción en cadena inflamatoria que puede llevar a un fallo multiorgánico fatal.

El contexto de la muerte de Korbinian Brodmann es inseparable del evento que estaba marcando la historia mundial en ese preciso momento: la pandemia de gripe de 1918. Esta plaga, coincidió con el final de la Primera Guerra Mundial y se estima que mató a entre 50 y 100 millones de personas, superando con creces la cifra de víctimas del conflicto bélico. El fallecimiento de Brodmann en Múnich en agosto de 1918 se alinea perfectamente con el inicio de la segunda y más letal oleada de la pandemia, que se extendió desde septiembre hasta diciembre de ese año.

Un rasgo particularmente inquietante de la gripe de 1918 fue su perfil de víctimas. A diferencia de las gripes estacionales, que afectan predominantemente a los muy jóvenes y a los ancianos, esta pandemia diezmó a adultos jóvenes y sanos de entre 20 y 40 años. Los estudios modernos sugieren que esto se debió a que el virus H1N1 de 1918 desencadenaba una “tormenta de citocinas”, una respuesta inmunitaria excesiva y descontrolada. El sistema inmune robusto de los adultos jóvenes reaccionaba de forma exagerada al virus, provocando una inflamación sistémica y el colapso de los órganos. Esta explicación es un eco trágico de la enfermedad que se acabó con Brodmann a los 49 años; un hombre en la plenitud de su vida profesional y con un sistema inmunológico tan competente como enérgico.

La muerte de Korbinian Brodmann, el hombre que descifró la intrincada topografía del cerebro humano, es un recordatorio de la vulnerabilidad de la ciencia y de la humanidad frente a fuerzas biológicas incontrolables.

El final de Brodmann fue una tragedia personal y una pérdida inconmensurable para la ciencia. Justo cuando estaba a punto de asumir un rol de liderazgo de enorme prestigio, fue derribado por un virus para el cual la medicina no tenía respuesta. La ironía final radica en que el hombre que había dedicado su vida a comprender la organización de la mente humana, fue derrotado por un simple y minúsculo agente infeccioso; un enemigo que, un siglo más tarde, la ciencia que él ayudó a fundar, aún no cuenta con los medios para combatir en una forma definitiva, estas enfermedades con un éxito total.

