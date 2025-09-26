La última enfermedad de Bartók

Béla Viktor János Bartók (1881-1945), uno de los compositores más influyentes del siglo XX, falleció el 26 de septiembre de 1945, a la edad de 64 años, a causa de una leucemia mieloide. Su diagnóstico, que se produjo en las fases finales de la enfermedad, fue tardío y se dio en un momento en que la medicina de la década de 1940 no contaba con tratamientos efectivos para este tipo de cáncer sistémico.

A pesar de las graves penurias económicas y el declive físico que marcaron sus últimos años, un encargo considerado como providencial para componer su obra Concierto para Orquesta revitalizó temporalmente su salud y sirvió como un catalizador para un extraordinario resurgimiento creativo. Este encargo no solo alivió su situación financiera, sino que le proporcionó un propósito vital que le permitió transformar su lucha personal en una obra maestra. El informe detalla cómo el Concierto para Orquesta puede ser interpretado como un viaje emocional desde la oscuridad de su enfermedad hasta una poderosa afirmación de la vida, mientras que su obra final, el Concierto para piano y orquesta n.º 3 en mi mayor, Sz. 119, sirve como un conmovedor testamento inconcluso.

La enfermedad de Bartók ha sido objeto de estudio, incluso en publicaciones como la titulada “La maladie de Béla Bartók: une leucémie cachée, une leucémie vaincue”, lo que sugiere que su condición fue, por un tiempo, una leucemia “oculta” o no diagnosticada. El diagnóstico de su leucemia mieloide fue tardío, un factor que se considera determinante en el desenlace fatal de su enfermedad. Esto no fue solo una circunstancia biográfica lamentable, sino una consecuencia directa de las limitaciones de la medicina de la época.

La leucemia mieloide aguda (LMA) se caracteriza por una progresión rápida y se revela a través de una variedad de síntomas inespecíficos que pueden confundirse con otras dolencias. Las manifestaciones comunes incluyen cansancio y fatiga extrema, debilidad, pérdida de peso, fiebre, sudores nocturnos y, notablemente, dolor en los huesos y las articulaciones. Este último síntoma, causado por la acumulación de células leucémicas, tiene una correlación directa con los dolores musculoesqueléticos que afectaron a Bartók en sus últimos años, según la documentación de su caso.

La ausencia de herramientas diagnósticas avanzadas, como la aspiración de médula ósea y la citometría de flujo, que hoy en día son cruciales para el diagnóstico temprano y preciso de la leucemia, hizo que la enfermedad de Bartók pasara desapercibida hasta que sus síntomas se volvieron incontrolables. Para la década de 1940, la ciencia médica no podía identificar la enfermedad en sus etapas iniciales. Por lo tanto, un diagnóstico tardío en ese contexto era, en esencia, un pronóstico sin esperanza.

Para comprender plenamente el destino de Béla Bartók, es crucial analizar el panorama de la oncología y la hematología en el momento de su diagnóstico. La leucemia mieloide era una enfermedad para la cual no existía un tratamiento curativo en su época. Los tratamientos disponibles para el cáncer eran primitivos y en su mayoría ineficaces para una enfermedad sistémica como la leucemia. La cirugía, a través de la resección y la cauterización, era la forma más antigua de tratar el cáncer, pero era aplicable principalmente a tumores sólidos. La radioterapia también se usaba, a menudo con el empleo de Radium, pero su eficacia para tratar un cáncer de la sangre era limitada.

El desarrollo de la quimioterapia, el tratamiento más relevante para la leucemia, se encontraba en sus primeras etapas. Su origen se remonta a los estudios sobre el gas mostaza utilizado como arma química en la Primera Guerra Mundial. Científicos de Yale descubrieron que este agente podía detener la producción de células sanguíneas; sin embargo, las propiedades mielotóxicas de la mostaza nitrogenada no fueron formalmente descritas y utilizadas en pacientes con leucemia y linfomas hasta 1946, un año después de la muerte de Bartók. Aunque a mediados de los años 40 se introdujo la aminopterina para tratar la leucemia infantil, el arsenal terapéutico para un adulto con leucemia mieloide era prácticamente inexistente.

El hecho de que la ciencia que podría haberle ofrecido una oportunidad de supervivencia, es decir, la quimioterapia moderna, estuviera a solo unos pocos años de ser comprendida y aplicada, convierte su tragedia en una reflexión sobre el cruel azar de la historia médica. La muerte de Bartók no fue una anomalía, sino una consecuencia lógica de la intersección entre una enfermedad devastadora y una medicina oncológica que aún estaba en su estado embrionario.

Referencia: Michaux, J.-L. La maladie de Béla Bartók : une leucémie cachée, une leucémie vaincue. Bull Acad Natl Med. 2015 Apr-May;199(4-5):717-28.

