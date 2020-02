La última enfermedad de Adolphe Sax

Si representa un problema filosófico describir verbalmente el sonido de cualquier instrumento musical, considero que el saxofón es el más complejo. Cualquier particularidad puede ajustarse en su representación, desde sensual, conmovedor, voluptuoso o refinado, hasta verdaderamente embrujado; pero si bien este productor de sonidos es tan particular, su inventor tiene detalles en su vida realmente tan transfigurados como su extraordinario invento.

Antoine Joseph Sax (1814-1894), mejor conocido como Adolphe Sax nació un 6 de noviembre en una comunidad de Bélgica llamada Dinant. No se sabe a ciencia cierta por qué fue llamado desde pequeño con este nombre sin considerar su acta de registro; pero de lo que sí existen antecedentes es de que su padre Charles Sax era carpintero y fabricante de instrumentos musicales, de modo que Adolphe siempre estuvo rodeado de música. Ejecutante de flauta y clarinete, desde pequeño su vida estuvo pletórica de vicisitudes que casi le cuestan la existencia.

Siempre estuvo propenso a accidentes de carácter grave. A la edad de tres años, se cayó de las escaleras dando tumbos por tres tramos, terminando por golpearse la cabeza. Existen relatos en los que se plantea que estuvo en coma durante una semana, hasta el hecho de que estuvo postrado en cama durante ese periodo; pero lo que sí es seguro es que tuvo un traumatismo extremadamente grave. Posteriormente se narra que se tragó una enorme aguja que milagrosamente pasó por todo el tubo digestivo sin causarle daño alguno. Pero este travieso crío no solamente ingeriría objetos tan peligrosos sino también sustancias. En otra ocasión se tomó un brebaje que contenía plomo blanco, óxido de cobre y arsénico.

También se cayó sobre una estufa en llamas sufriendo graves quemaduras que por alguna razón no se infectaron pero que le dejaron cicatrices de por vida. Pero se refiere que el más grave de sus accidentes se dio cuando, a los 10 años de edad, fue llevado río abajo mientras jugaba y solamente fue descubierto accidentalmente por una persona, al ver su cuerpo flotando boca abajo, sin que pudiese determinarse el tiempo en el que estuvo en esta condición, de la que posteriormente recuperó sorprendentemente en estado de conciencia. Pero esto no es todo. Otro incidente sucedió cuando en el taller de su padre explotó un contenedor de pólvora cuando Adolph Sax pasaba por ahí. Por último, caminando por las calles una gran baldosa de pizarra le cayó en la cabeza, dejándolo en un estado comatoso del que a la larga saldría adelante.

Pero si bien este muchacho salió siempre adelante después de este coqueteo múltiple con la muerte, fue un constructor e inventor de instrumentos musicales que no pudo aspirar a la fortuna debido a que fue en múltiples ocasiones rechazado, pues los oídos de su época no estaban preparados para ser un adecuado receptáculo de esos novedosos sonidos.

No se sabe exactamente cuándo se presentó al mundo este instrumento, pues Adolphe Sax, temeroso hasta la paranoia de que su aparato fuese copiado, lo ejecutaba escondido tras cortinas, para que no se viese cómo era. Este temor no era injustificado pues a lo largo de su vida tuvo que enfrentar innumerables juicios legales para poder patentar este instrumento musical.

Corría el año de 1853 cuando comenzó a notar una tumoración en su labio de color negro. El crecimiento de esta lesión fue tan rápido, que para el año de 1859 ya no podía ni siquiera beber adecuadamente, requiriendo de un tubo para hacerlo. De acuerdo a los tratamientos de la época, decidió someterse a un procedimiento médico para evitar la cirugía que no solamente era desfigurante sino también extremadamente riesgosa. Aparentemente el tamaño del tumor disminuyó y aunque para el año de 1860 prácticamente había desaparecido, es muy probable que hubiese tenido algún tipo de diseminación. Lo cierto es que este constructor de instrumentos murió a la edad de 79 años, un día como hoy.

Instrumento fundamental en el jazz y poseedor de un sonido tan elegante como rústico, nunca sobrarán los adjetivos para describir su timbre. En efecto el saxofón es en la actualidad, imprescindible para poder valorar la música en general y hasta la música popular en particular.