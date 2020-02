Vecinos de Tochimilco reciben servicios médicos como parte de la jornada universitaria La UAP contigo

Jessica, una joven que carga a su tercer bebé de apenas un año de edad, vecina del barrio de Jerusalem, en Tochimilco, fue una de las beneficiadas en la jornada universitaria La UAP contigo que se realizó en este municipio para brindar atención médica diversa, a la par consultorías agrícolas e informaciones sobre prácticas constructivas.

A su lado, doña Maura de 74 años esperó su turno, sosteniendo su ficha número 173, para ser revisada por fisioterapeutas. La razón: hace más de un año se cayó y desde esa ocasión, aun con la revisión de un huesero y el analgésico que le recetó hace tiempo el doctor, no ha parado el dolor ni la tensión en sus tendones y músculos.

Amenizada por la música y la interpretación de grupos universitarios que formaron una caravana cultural de la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura, una larga fila de ancianos, mujeres y varias madres jóvenes y chicas embarazadas esperaron el ser atendidas por más de 100 profesionales, estudiantes y pasantes de la UAP.

Eran apenas las 13 horas y la ficha 285 había sido repartida. En aproximadamente 12 consultorios y demás módulos que tuvieron como marco el convento de Tochimilco, cubiertos por lonas blancas y dispuestos con todo su material en mesas esterilizadas, enfermeras, médicos, fisioterapeutas, podólogos y estomatólogos recibían, uno a uno, a los más de 300 pacientes que asistieron.

Camiones de la Facultad de Estomatología y otros con pruebas rápidas de VIH y electrocardiogramas se abrieron para recibir a la población que no dudó en asistir “a checarse”, ante la falta de servicios médicos en este municipio.

“Solo una vez, en mi otro embarazo, vine a la clínica. Luego ya no. Mi parto fue natural, en la casa de la partera”, cuenta Jessica, una madre de 20 años de edad, que dejó en la escuela a sus otros niños de seis y cuatro años de edad.

A su lado, Norma, estudiante de Enfermería de la UAP, enseñaba cómo respirar, cómo hacer ejercicios y cuidarse en su vida diaria a las futuras mamás, en su mayoría jóvenes que no rebasaban los 25 años de edad, para que su parto fuera más sencillo.

Otro tanto de personas esperaban mientras recibían información preventiva sobre varios temas: la sana alimentación, la correcta postura, el tema climático y la identificación de sintomatologías diversas.

Luego de haber sido tomados sus signos vitales, los pacientes se repartían en los cubículos instalados. Durante unos minutos, exponían sus males mientras eran escuchados de manera paciente por los médicos.

“La población necesita de una medicina social, preventiva. Los médicos deben enfocarse en prevenir la enfermedad”, confió el doctor César López acompañado de otros médicos y pasantes de la Facultad de Medicina.

Además de la consulta, en la jornada La UAP contigo celebrada en Tochimilco la medicina fue gratuita. En su mayoría, contó Ana, una de las enfermeras encargadas del cubículo, fueron repartidos analgésicos y antibióticos.

Al fondo varios niños recibieron limpieza dental. Uno de ellos no aguantó y lloró, contagiando a otro que fue consolado rápidamente por un estomatólogo que le ofreció un dulce. “Traje a mi niño para que le sacaran su diente de leche”, dijo una joven mujer mientras cargaba a su hijo de edad escolar.

La jornada universitaria La UAP contigo no fue exclusiva de Tochimilco. A ella, asistieron unos 30 vecinos de San Francisco Xochitiapan, comunidad de Atzizihuapan, quienes requirieron servicios médicos diversos porque en su comunidad, como en esta, no hay atención. “Hay una clínica pero está vacía, a veces va una enfermera, pero no hay doctor”, contó una mujer.

La jornada universitaria también tuvo presencia en Yancuitlalpan, en donde 169 mujeres embarazadas no tienen atención médica -como ultrasonidos- pues desde hace más de un mes, el hospital que depende del gobierno del estado no tiene médicos, por lo que la presencia de los brigadistas universitarios fue fundamental.