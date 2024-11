En su punto más álgido la transición al IMSS-Bienestar; aun no se sabe si funcionará: SNTSA

La transición hacia el IMSS-Bienestar se encuentra en su punto más álgido, por lo que todavía es prematuro decir si este funcionará o no, opinó el secretario general de la sección XXV del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), Julio Alfredo García.

En entrevista, comentó que es clave para el éxito que el Organismo Público Descentralizado (OPD) cumpla con dotar a los trabajadores de todos los insumos para que puedan llevar a cabo sus tareas.

Añadió que también se requiere una revisión exhaustiva de la plantilla de personal, a fin de cuantificar el déficit que existe y hacer los reacomodos necesarios.

El dirigente abundó que el organismo gremial que encabeza pugna porque funcione el nuevo esquema y que no se convierta en un programa más, como los que ha habido a lo largo de los años.

“Pero para eso debemos tener plantillas completas en nuestras unidades, debemos estar capacitados y debemos estar dotados de instrumentos materiales, de todo lo necesario para poder llevar a cabo nuestro trabajo… Si nos olvidamos de los trabajadores, olvídense que sea un éxito este programa; si nos olvidamos de dotar nuestras unidades con sus plantillas, si nos olvidamos de abastecer de insumos, medicamentos y todo, esto no va a funcionar”.

Julio Alfredo García indicó que todavía no se puede decir si está funcionando o no, ya que no ha terminado la etapa de adaptación y en el tema laboral todavía hay mucho que hacer.

Un ejemplo de ello, dijo, es la recodificación de 300 químicos y cirujanos dentistas, que durante 15 años han estado esperando para dejar de ganar como técnicos.

A finales de noviembre del año pasado, con la entrega de las primeras mil 435 plazas, inició el proceso de centralización a IMSS-Bienestar en Puebla, nuevo sistema integral en salud que ya opera en 23 estados de la República.

Hasta el momento son cerca de 2 mil 800 bases las que ya se han entregado y se desconoce cuándo se abrirá el proceso para otras más.

El gobierno federal ha destinado más de 4 mil 241 millones de pesos para la transición, que incluye la modernización de infraestructura hospitalaria, la adquisición de equipo médico y la contratación de personal especializado.