La transexenal Reforma Educativa y la precarización del Magisterio mexicano

La Reforma Educativa aprobada por el Congreso de la Unión del régimen autodenominado de la Cuarta Transformación (4T), no es más que la reforma neoliberal priista de Peña Nieto “maquillada” con el color del partido en el poder.

Si bien se reconoce que en la actual ley omitieron el aspecto punitivo de las evaluaciones, en su operatividad se llaman evaluaciones de ingreso, de promoción (horizontal o vertical) o diagnósticas que cumplen con creces los objetivos de la anterior Reforma Estructural Neoliberal que nos mantuvo en lucha por 6 años. Dicha operatividad la aplica la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM). Misma que cuenta con presupuesto y autonomía propia para emitir disposiciones, criterios o reglamentos que norman toda movilidad de los trabajadores del magisterio. La USICAMM, según su artículo 8 es un instrumento del Estado y por lo tanto es autónomo y en el ámbito de su competencia “emitirá las disposiciones bajo los cuales se desarrollan los procesos”… de ingreso, promoción y reconocimiento según la Fracción IV del artículo 14 de su propia ley. Además de lo anterior, nos excluyeron como trabajadores del Apartado “B” del artículo 123 y nos clasifican como “servidores públicos” en un transitorio del actual artículo tercero constitucional. Por lo que desaparece la intervención sindical en todo proceso y es el Estado (MORENA) quien toma la rectoría de la educación tal y como pretendía la reforma de Peña Nieto. Con dicha rectoría, la Secretaria de Educación en Chiapas eterniza la corrupción y el tráfico de influencias.

Después del encuadre anterior, los “Trabajadores de la Educación” estamos sujetos a la “meritocracia” y a la defensa individual y no colectiva de nuestros derechos y conquistas laborales. Mismas que se encuentran en riesgo con la pretensión de la Federalización de la nómina educativa, el individualismo, las posiciones partidistas dentro de los sindicatos, a la hegemonía de los Secretarios Generales de las Secciones Consolidadas que dirigen a la CNTE y a la dispersión de las bases por la pandemia o la falta de claridad política.

En la vía de los hechos, la figura y actuar de las Comités Ejecutivos Seccionales (democráticos), que era activa y ejecutiva se pretende convertir, gracias a las leyes de la 4T, en representaciones sin injerencia en el control y organización de nuestro trabajo. Convirtiendo al representante sindical en una figura pasiva, sin autoridad en las decisiones laborales ni en la defensa colectiva de nuestros derechos y carente de todo reconocimiento por la autoridad. Al representante sindical no se le trata como trabajador activo y tiene que solicitar un permiso sin goce de sueldo mientras tenga algún cargo sindical reconocido por la “toma de nota”.

Al perder la organización, el control de nuestro trabajo y la defensa sindical quedamos en la indefensión y es el estado quien tiene la “rectoría” de la educación pública.

La movilidad de los trabajadores queda al criterio del patrón-estado, que impone la constancia de no tener notas desfavorables para poder participar en la cadena de cambios, y no se otorgarán órdenes de comisión definitivas por cambios o promociones.

Toda promoción o ascenso queda sujeto a la “suficiencia presupuestaria”. En esta época de austeridad republicana para el magisterio, en Chiapas no hay un solo ascenso.

Por cadena de cambios, se pierde el ajuste salarial de zona económica 1 si la nueva zona escolar se ubica en algún municipio considerado en zona económica 2. Si estas en zona económica 2 y te ubicas a la zona económica 1 no hay ajuste salarial, en ambos casos se reduce el salario.

No existen plazas de nueva creación, se reponen algunas (por deceso o jubilación) que son autorizadas. Los docentes recién egresados ocupan los interinatos con contratos por tiempo fijo. No adquieren derechos y en los periodos no se consideran las vacaciones ni el receso laboral. Se abarata la mano de obra intelectual y crece el “ejército laboral de reserva “.

Para compañeros de secundarias generales es más feroz la precarización laboral. Pierden horas base por cambios de zona, no hay aumentos. se cambian con las mismas horas si la casualidad lo permite y USICAMM se adjudica las horas sobrantes que oferta como interinatos por tiempo fijo.

Al no cubrirse las plazas vacantes y las de nueva creación no se cotiza al Instituto de Seguridad Social (ISSTECH) por lo que se ponen en riesgo el fondo solidario de pensiones y jubilaciones que ya se pagan en UMAS.

Para aspirar al examen de ingreso al servicio docente se exige título, haber cubierto algún interinato y tener constancia del curso de Nueva Escuela Mexicana (NEM).

Se pierden derechos laborales como la antigüedad en la zona escolar ya que la USICAMM no reconoce los cambios internos de zona que se realizaban cada año y la que promueve es de centro escolar a centro escolar cada dos años.

Con el criterio anterior se desconocen a las comisiones mixtas de cambios, la figura sindical pasa a ser solo de observador como lo han sido en las secciones charras.

Por último, el magisterio es el sector que ha tenido los aumentos salariales más bajos en los últimos años, siendo el 2020 con el régimen de la 4t que apenas alcanzó un 3.6 por ciento de aumento total.

Como magisterio democrático en lucha y desde el referente independiente que es la ASAMBLEA ESTATAL DEMOCRATICA DE LA SECCION 40 (AED 40) DEL CNTE-SNTE llamamos a las bases magisteriales a alzar la voz por:

ABROGACION DE LA REFORMA EDUCATIVA TRANSEXENAL.

AUMENTO SALARIAL SIGNIFICATIVO.

RECHAZO A LAS DISPOSICIONES DE LA USICAMM.

CADENA DE CAMBIOS TRADICIONALES.

NUEVOS ESTATUTOS CREADOS Y CONSENSADOS POR LAS BASES.

POR UNA CNTE CLASISTA Y DEMOCRATICA.

LIBERTAD A LOS PRESOS POLITICOS Y DE CONCIENCIA.

ASAMBLEA ESTATAL DEMOCRATICA SECC.40, CHIAPAS /MAYO COMBATIVO

Reflexiones del Movimiento 15 de agosto sobre el problema de las UMA

El movimiento de TRABAJADORES ACTIVOS JUBILADOS Y PENSIONADOS 15 DE AGOSTO DE PUEBLA A.C. desde 2017 empezó a dar forma a la idea de la necesidad de una reforma al desastroso sistema de pensiones que nos dejaron las reformas neoliberales de IMSS 1995 e ISSSTE 2007. La Suprema Corte también jugó su papel, como ahora, con una jurisprudencia en 2010 que negaba a los trabajadores pensionados bajo el IMSS recuperar la cuota de cesantía acumulada en su cuenta individual. Años antes de la jurisprudencia, el gobierno permitió que las AFORE continuaran jineteando ese dinero; de 2000 en adelante, en ocasiones, se recuperaba ese ahorro, pero mediante demandas,

Sin embargo, a partir de 2014, en una entrevista (de reclamo) con funcionarios de la CONSAR de alto nivel, nos dijeron que no pagarían más ese dinero; y así se les permitió a las administradoras seguir manejando esa subcuenta, según nos dijeron: “porque ya lo iban a entregar al IMSS”. A pesar de las movilizaciones a nadie en el país le pagaron el ahorro de cesantía.

Nosotras, les hemos seguido los pasos a las AFORE desde el año 1995 y, hemos visto el enriquecimiento descomunal e ilegítimo que han tenido a expensas de las cuotas para pensiones; en 2015 tenían ya más de 3 billones y medio en su poder y ahora, según el último informe de la CONSAR, tiene 4 BILLONES 800 000 MILLONES DE PESOS.

Esto nos hizo ver la necesidad urgente de que esos fondos vuelvan a las manos de sus dueños: los trabajadores, y que las Instituciones de salud IMSS e ISSSTE sean las responsables de su ADMINISTRACIÓN, para fortalecerlas (actualmente sólo son pasadoras de las cuotas) y así cumplan las funciones pensionarias para las que fueron creadas.

Los banqueros y demás financieros deben devolver lo robado.

Por ello nos dimos a la tarea de elaborar una iniciativa ciudadana que titulamos MOVIMIENTO NACIONAL PENSIONES DIGNAS SIN AFORE. que permita revertir el despojo de los fondos pensionarios.

En 2017 dimos a conocer públicamente nuestro propósito y con el paso de los meses vimos como otros grupos de trabajadores fueron elaborando sus iniciativas también, y sólo 2 pedían, igual que nosotros, abrogar la ley de AFORES. Salieron otras iniciativas pero sólo piden ajustes a las cifras de cuotas y pensiones, dejando vivo el corazón del sistema de despojo que son las AFORE.

En 2016 se elabora y aprueba la ley dela UMA pero es en los últimos 3 años que empieza a hacerse visible el problema del ilegal pago en UMAs, a los jubilados y pensionados del ISSSTE lo que los obliga a difundir, a organizarse y a movilizarse para su defensa. Incluso existe en las cámaras legislativas un proyecto de ley para desaparecer a las UMA como base para el pago de pensiones y retomar el salario mínimo como unidad para dicho pago.

¿Cuál ha sido la respuesta del Estado?

Niega el pago de sus obligaciones pensionarias en salarios mínimos argumentando que no hay dinero

Hacen una reforma al artículo 123 constitucional para legalizar el pago de pensiones en UMA.

Los legisladores dejan abandonada la iniciativa de ley que pide la desaparición de las UMA

Por si quedara alguna rendija que permita la defensa legal, la Suprema Corte, otro instrumento del Estado, elabora (no sabemos por petición de quién) una jurisprudencia que ordena que las pensiones y jubilaciones se paguen en UMAs.

Para mayor claridad nosotros agregamos que con estos atracos a los trabajadores del ISSSTE el gobierno pone de manifiesto su política económica de continuar llevando a las pensiones de todos los trabajadores del país a la baja, pues en Septiembre de 2020 enviaron un proyecto para reformar la ley del IMSS elaborado por el Consejo Coordinador Empresarial y desde luego por la Secretaría de Hacienda donde está Carlos Noriega Curtis (expresidente de AMAFORE)la cual ya fue aprobada y en ella se legaliza que tanto las aportaciones como las pensiones sean pagadas en UMAs.

La Organización “15 de Agosto” apoya incondicionalmente la lucha de todos los compañeros organizados porque las UMAs desaparezcan.

El pago en UMAs es ya un problema nacional que nos afecta a todos los trabajadores activos y pensionados. No podemos ver pasivamente cómo van disminuyendo las cuantías de las pensiones; y ello nos convoca a que afrontemos organizadamente la revisión de los sistemas pensionarios con una solución integral, pero para ello nuestra premisa es que las AFOREs desaparezcan abrogando la ley del SAR.

Pensamos que el contenido de nuestra Iniciativa Ciudadana que pide la desaparición de las AFORE está vigente. Les hacemos una invitación a conocerla y compartirla

PENSIONES DIGNAS SIN AFORES

Aquella huelga en Sabritas

Por Severiano

La huelga en la trasnacional Sabritas en el 2002, planta Vallejo en la Ciudad de México, es una experiencia de lucha que se plasma en este testimonio de un obrero desde la línea de producción, desde la primera línea. El Zenzontle comparte una fracción que nos muestra la importancia de la propaganda en todo movimiento.

SURGE ESPONTÁNEAMENTE LA LUCHA*

Cada vez que sufríamos alguna injusticia, ya fuera una imposición o el despojo de alguno de nuestros derechos, la inconformidad hacía sentir la fábrica como una olla de presión a punto de reventar, los muros de los baños eran un punto de expresión, la circulación de la propaganda era otro y, por lo general, se expresaba en todas las conversaciones. Sin embargo, al paso de unos días todo volvía a la normalidad, y la injusticia sufrida pasaba a ser un eslabón más de la larga cadena que ya arrastrábamos. Nosotros como organización, aunque veíamos esa situación aún no habíamos planeado el momento de convocar a la lucha directa contra los patrones pues considerábamos que aún no era el momento de tal convocatoria, y que por el momento solamente debíamos continuar fortaleciéndonos.

Aunque la base trabajadora no piensa lo mismo y cuando esas injusticias colmaron su paciencia, sin pensarlo mucho estalla en rebeldía. Lo mismo sucedió aquí, cayó la gota que derramó el vaso y estalló la lucha. ¿Qué influyó en ese estallamiento? En primer lugar, influyó el hecho de que las injusticias se seguían repitiendo vez tras vez y, en segundo lugar, influyó la propaganda, pues ya eran varios años de incitar y mostrar a los trabajadores que el poder estaba en la unión y que una vez unidos nada ni nadie nos detendría.

En un primer momento el estallamiento espontáneo nos agarró por sorpresa a pesar de que con nuestra propia propaganda lo habíamos incitado -como se había hecho en otros momentos-, la diferencia fue que ahora ese llamamiento lo tomaron como bandera un gran número de trabajadores que en cuestión de horas acordaron desconocer los acuerdos celebrados entre la empresa y los charros. ¿Había un plan?, ¿había otro grupo aparte de nosotros, y ese grupo fue el que condujo el estallamiento? Dado que la lucha nos tomó por sorpresa, no tuvimos tiempo de discutir cual sería nuestra participación y cada compañero de la red actuó como consideró correcto desde su punto de vista. Algunos empezaron a destacar en las asambleas, en la organización por departamentos, otros fueron más cautelosos y participaban impulsando desde la base y distribuyendo propaganda, sin descubrirse.

Una vez que discutimos, acordamos dos cosas: la primera, que nadie más saliera al descubierto, y la segunda, que aseguráramos la continuación de la propaganda por medio del fortalecimiento de la red. Recordábamos una idea expuesta en El Manual del Castor sostiene que “…para poder triunfar en nuestras luchas y éstas nos permitan avanzar en nuestra liberación definitiva, las luchas de los trabajadores deben ser masivas y las organizaciones desde las más amplias hasta las más secretas”.

En estos momentos la propaganda llegaba sin ningún problema, cualquier trabajador -a excepción de los perros de oreja- que encontrara volantes los distribuía y se veían circular por todas partes, aunque no fueran muchos volantes pasaban de mano en mano e incluso se leían y discutían abiertamente, es decir, ya nadie se escondía para leer la propaganda.

En toda la fábrica el ambiente que se respiraba era distinto, era como si de pronto hubiéramos conquistado la libertad de discutir nuestros problemas y de organizarnos. No se veían líderes, simplemente estaba el acuerdo de rechazar los acuerdos de patrones y charros, y cuando era necesaria una asamblea, se corría la voz y el 80% asistía. Los acuerdos eran acatados por todos, había júbilo y confianza, se sentía la fuerza de la unión obrera en lucha franca contra el opresor.

Aprovechamos este ambiente de unión para marcar los objetivos principales de la lucha: ¡Libertad y democracia sindical!, ¡Asamblea General para elección de nuevos delegados!, ¡Respeto a todos nuestros derechos! Este ambiente duró poco más de un mes.

*Fragmento de La lucha obrera en Sabritas. Apuntes de una huelga, Augusto Severiano, capítulo 7, Editorial El Zenzontle, México, 2021.

