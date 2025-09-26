La sombra de La Luz del Mundo en Puebla: posibles vínculos entre desaparecidos de Amozoc y el campo de adiestramiento de Michoacán

La desaparición y posterior liberación de 11 de los 12 jóvenes en el municipio de Amozoc, en Puebla, reclutados con falsas ofertas de trabajo para el crimen organizado, podrían estar vinculados con el reciente hallazgo de un campo de adiestramiento de la secta La Luz del Mundo (LLDM) en Michoacán, donde se encontró a un poblano entre los detenidos.

En un operativo efectuado esta semana en un terreno del municipio de Vista Hermosa, Michoacán, fuerzas de seguridad federales y estatales desmantelaron lo que inicialmente se creía era un campo de adiestramiento de la delincuencia organizada. Sin embargo, los 38 hombres detenidos se identificaron como feligreses de la iglesia evangélica La Luz del Mundo.

Estos hombres formaban parte de la Guardia de Jahzer, un cuerpo especial creado para proteger al líder de la iglesia, Naasón Joaquín, y a sus familiares directos.

Este hallazgo abre una nueva veta en el entramado de corrupción que envuelve al culto, cuyo líder ya fue sentenciado en California por abuso sexual de menores y enfrenta una nueva acusación en Nueva York por crimen organizado y tráfico de personas.

De acuerdo con El País, entre los capturados en el campo de reclutamiento de Michoacán se encontraban individuos de varios estados, incluyendo a una persona originario de Puebla, cuyo nombre no ha sido revelado, que fue detenido junto con otros 37 hombres.

Las autoridades confiscaron réplicas de armas de fuego de alto poder y equipo táctico.

Las denuncias apuntan a que estas guardias no solo protegen a los líderes, sino que también habrían participado en actos delictivos como el secuestro de personas, especialmente mujeres, para mantenerlas en casas de seguridad.

El perfil de los guardias incluye exmiembros de la Fiscalía de Jalisco, la Secretaría de Seguridad del Estado e incluso exmilitares, como es el caso de Ángel Aragón Ruiz, quien presume su paso por la Fuerza Aérea Mexicana.

Reclutamiento Masivo y Desaparición en Amozoc

El vínculo geográfico y el modus operandi de reclutamiento resuenan con la ola de desapariciones que sacudió a Amozoc, en el estado de Puebla, un municipio donde la iglesia La Luz del Mundo tiene una presencia política significativa: el expresidente municipal, Mario de la Rosa, fue pastor de dicha iglesia, y su hermano, también vinculado a la organización religiosa, es el alcalde actual.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla informó recientemente de la liberación de 11 de las 12 personas reportadas como desaparecidas entre el 10 y 11 de agosto pasado en Amozoc.

Los jóvenes fueron reclutados contra su voluntad para actividades delictivas mediante una falsa oferta de trabajo publicada en redes sociales que supuestamente los llevaría al estado de Jalisco, sede central de LLDM en México.

La fiscal Idamis Pastor Betancourt precisó que los jóvenes fueron enganchados por grupos criminales para su entrenamiento. Sin embargo, Misael Romero Sombrerero, una de las 12 víctimas captadas en Amozoc, continúa sin ser localizado.

La FGE descartó que Misael fuera el reclutador, señalando que el verdadero responsable ya fue identificado, aunque sigue prófugo.

El hecho de que un poblano esté entre los detenidos en el campo de adiestramiento de La Luz del Mundo en Michoacán, sumado a la conocida presencia de la secta en la política de Amozoc y el reclutamiento masivo en este municipio bajo el señuelo de un trabajo que, al igual que los guardias pretorianos de Naasón Joaquín, desembocó en actividades vinculadas al crimen organizado, intensifica las sospechas sobre una posible conexión entre estos dos casos a nivel nacional.

La investigación sobre el alcance real de las guardias de La Luz del Mundo y su potencial rol en el crimen organizado sigue abierta, mientras que la FGE continúa la búsqueda del último joven desaparecido de Amozoc.